Globant designa a Sarab Narang como CEO de su unidad de servicios nativos de IA

La multinacional de origen argentino, Globant, anunció la designación de Sarab Narang como CEO de Glob.AI, el modelo de servicios tecnológicos "AI-native" de Globant, diseñado para transformar la manera en que las empresas acceden, adquieren e implementan servicios de Inteligencia Artificial.

Diseñado para reinventar la forma en que los servicios tecnológicos, la adopción de IA y la innovación se entregan, cotizan y consumen, Glob.AI brinda a las organizaciones acceso a AI Pods de alta calidad y nivel empresarial (unidades de servicio operadas por un conjunto de agentes de IA y supervisadas por humanos). Combina la velocidad que ofrece la IA nativa con los 23 años de experiencia de Globant en servicios empresariales, incorporados en su capa de gobernanza, y un modelo de precios basado exclusivamente en resultados o consumo, nunca en horas o cantidad de usuarios.

"Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA de Globant. Una era en la que estamos cambiando la manera en que las empresas acceden, adquieren e implementan servicios de IA para llevar adelante su transformación", afirmó Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant. "La experiencia de Sarab en la creación y escalamiento de negocios de IA empresarial lo convierte en el líder indicado para impulsar Glob.AI y ayudar a nuestros clientes a adoptar esta nueva forma de acceder a la tecnología y la innovación. Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a Globant".

Perfil de líder

Sarab cuenta con más de 23 años de experiencia en IA agéntica, IA generativa, machine learning, software empresarial y consultoría de gestión. Ha ocupado puestos de liderazgo senior en ServiceNow, Amazon Web Services (AWS) y KPMG, donde contribuyó al desarrollo, lanzamiento y escalamiento de productos de IA empresarial y programas de go-to-market.

Como CEO de Glob.AI, Sarab liderará su crecimiento, con foco en escalar este modelo de servicios nativo de IA, acelerar su adopción por parte de las empresas y expandir su ecosistema de AI Pods y socios tecnológicos. A junio, los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Glob.AI crecieron aproximadamente un 60% en un solo trimestre, con un pipeline de u$s436 millones y adopción en el 45% de las 20 principales cuentas de la compañía.

Más recientemente, Sarab se desempeñó como vicepresidente de gestión central de productos en ServiceNow, donde contribuyó a definir, lanzar y escalar los productos de IA agéntica e IA generativa de la compañía, así como sus estrategias de go-to-market.

Anteriormente, trabajó durante más de cinco años en AWS, donde ocupó el cargo de gerente general y líder global de la estrategia go-to-market de IA generativa y machine learning, liderando los esfuerzos globales para lanzar y escalar capacidades de IA empresarial, incluidas Amazon SageMaker y Amazon Bedrock.

Previamente, Sarab trabajó durante 12 años en KPMG, donde lideró proyectos de IA, machine learning y tecnología, además de desarrollar nuevas propuestas y equipos globales de delivery.

"Globant no solo está participando de la revolución de la IA, sino que está construyendo el motor que la impulsa. Al combinar la experiencia tecnológica de primer nivel de la compañía con capacidades de IA de vanguardia, tenemos una oportunidad única de transformar desde sus cimientos la manera en que operan las empresas globales. Estoy sumamente entusiasmado de liderar el equipo de Glob.AI mientras convertimos una visión ambiciosa en una realidad inmediata capaz de cambiar las reglas del juego", afirmó Sarab Narang, CEO de Glob.AI.