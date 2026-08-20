La UOM pidió reabrir la paritaria tras la intervención judicial y busca retomar la negociación salarial con las cámaras empresarias del sector

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) formalizó el pedido para retomar las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector, luego de que el proceso quedara interrumpido a partir de la intervención judicial del sindicato. La solicitud fue presentada por la comisión paritaria designada por el interventor Alberto Biglieri, que quedó a cargo de representar a la organización en las instancias de negociación ante la Secretaría de Trabajo.

El objetivo planteado por la organización sindical es volver a discutir una actualización de los salarios de los trabajadores metalúrgicos, con especial atención sobre el incremento que había quedado pendiente antes de la crisis institucional que derivó en el desplazamiento de la conducción encabezada por Abel Furlán.

La comisión paritaria fue conformada específicamente para continuar con la representación de la UOM durante el período de intervención. Está integrada por dirigentes de distintas seccionales del país y tiene entre sus principales funciones participar de las conversaciones con las cámaras empresarias y llevar adelante las gestiones correspondientes ante las autoridades laborales.

La UOM busca retomar una negociación que quedó interrumpida

El pedido presentado ante las cámaras empresarias busca recuperar el proceso de negociación paritaria que había quedado paralizado durante la crisis interna del sindicato. La discusión salarial había comenzado antes de la intervención judicial, pero no llegó a completarse debido al cambio en la conducción de la organización.

De acuerdo con el planteo sindical, una de las cuestiones centrales es retomar la discusión por una recomposición salarial cercana al 10%. Ese porcentaje había sido proyectado como una actualización destinada a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los meses anteriores como consecuencia de la evolución de los precios.

La interrupción de las conversaciones tuvo impacto sobre el cronograma de incrementos previsto para los trabajadores. En particular, quedó pendiente la aplicación de los aumentos correspondientes al mes de junio, por lo que los trabajadores alcanzados por ese esquema continuaron percibiendo los salarios establecidos en abril.

La situación salarial de los trabajadores metalúrgicos se encuentra vinculada a los acuerdos correspondientes a las distintas ramas de actividad. En ese marco, la Rama 17, que comprende a la actividad metalmecánica, mantiene vigente el convenio firmado por la anterior conducción de la UOM.

Según el esquema vigente, ese acuerdo tiene validez hasta marzo de 2026. Sin embargo, la falta de actualización correspondiente al período posterior al último aumento previsto generó la necesidad de volver a discutir los salarios entre el sindicato y las empresas del sector.

Qué pasa con los salarios de la Rama 17

La Rama 17 de la UOM comprende distintas actividades vinculadas con la industria metalmecánica. En este segmento, el acuerdo alcanzado por la conducción anterior estableció una serie de pautas salariales que determinaron los ingresos de los trabajadores durante el período correspondiente.

La intervención judicial del sindicato produjo un cambio en el esquema de representación utilizado para las negociaciones ante la Secretaría de Trabajo. A partir de la designación de Alberto Biglieri como interventor, se conformó una comisión paritaria con dirigentes de diferentes seccionales para continuar con las conversaciones salariales.

El pedido de reapertura presentado por esa comisión apunta a que las cámaras empresarias vuelvan a participar formalmente de la negociación. El siguiente paso dependerá de la respuesta de las entidades que representan a las compañías de la actividad y de la posibilidad de establecer una nueva fecha para una reunión paritaria.

La discusión deberá contemplar la situación de los salarios que quedaron pendientes de actualización y las diferencias acumuladas desde la última modificación acordada. Para la UOM, la negociación colectiva constituye el mecanismo para definir una nueva pauta salarial para los trabajadores alcanzados por el convenio.

El sindicato plantea que la actualización debe permitir recomponer parte de la pérdida de ingresos frente a la inflación registrada durante los meses anteriores. Las cámaras empresarias, por su parte, deberán definir su posición ante el pedido formal de reapertura.

La Rama 21 tiene una situación salarial diferente

La discusión adquiere características diferentes en la Rama 21, correspondiente a la industria siderúrgica. En este sector se encuentran trabajadores de compañías como Ternium y Acindar, que atraviesan un período más prolongado sin un nuevo acuerdo salarial integral.

El último entendimiento paritario alcanzado entre las partes en esta rama corresponde a mediados de 2024. Desde entonces, las empresas implementaron diferentes mecanismos para otorgar incrementos o compensaciones a sus trabajadores, aunque sin que se concretara una nueva negociación colectiva que estableciera una actualización general.

Durante distintos períodos se abonaron sumas no remunerativas y posteriormente comenzaron a otorgarse montos remunerativos a cuenta de futuras paritarias. Estos pagos permitieron modificar los ingresos percibidos por los trabajadores, pero no sustituyeron la celebración de un nuevo acuerdo entre el sindicato y las empresas.

La UOM cuestiona esta modalidad porque considera que los pagos realizados de manera unilateral por las compañías no reemplazan una negociación paritaria. Desde la organización sindical sostienen que es necesario discutir una pauta salarial integral que contemple la evolución de los ingresos y los cambios registrados en los precios.

La diferencia entre ambas partes también aparece al analizar la evolución del salario real. Mientras las empresas sostienen que los mecanismos de compensación implementados permitieron acompañar el incremento del costo de vida, la organización sindical sostiene que esos pagos no alcanzaron para evitar una pérdida de poder adquisitivo.

La discusión sobre la pérdida de poder adquisitivo

Uno de los puntos que deberá abordar la nueva instancia de negociación es la relación entre los salarios de los trabajadores metalúrgicos y la inflación. El sindicato sostiene que los ingresos quedaron por debajo de la evolución de los precios y que, por ese motivo, es necesario establecer una nueva recomposición.

La discusión sobre el salario real se extiende a las diferentes ramas de la actividad y contempla tanto los aumentos establecidos en acuerdos anteriores como las sumas abonadas posteriormente por las empresas.

En el caso de la Rama 17, la interrupción de las negociaciones dejó pendiente el incremento previsto para junio. Esto hizo que los trabajadores alcanzados por ese esquema continuaran percibiendo los salarios establecidos previamente, a la espera de una nueva definición en el marco de la paritaria.

En la Rama 21, en cambio, la ausencia de un nuevo acuerdo integral desde 2024 generó una situación diferente. Los pagos a cuenta de futuras paritarias modificaron los ingresos de los trabajadores, pero la UOM sostiene que todavía resta establecer una actualización mediante un acuerdo colectivo.

La reapertura de las negociaciones permitirá discutir ambas situaciones dentro de los mecanismos formales previstos para las relaciones laborales del sector. La comisión paritaria designada por la intervención será la encargada de llevar adelante las conversaciones en representación del sindicato.

La respuesta de las cámaras empresarias será el próximo paso

Con el pedido formal de reapertura de la paritaria ya presentado, la definición de las cámaras empresarias será el próximo paso del proceso. La posibilidad de establecer una fecha para una nueva reunión será determinante para retomar la discusión que quedó interrumpida.

La UOM busca que las negociaciones vuelvan a desarrollarse ante la Secretaría de Trabajo con la comisión paritaria designada durante la intervención como representación sindical. El objetivo es avanzar en una actualización salarial para los trabajadores de las distintas ramas de la actividad.

La eventual convocatoria deberá permitir establecer el alcance de la discusión, los períodos que serán considerados y los porcentajes de actualización que cada parte llevará a la mesa. También deberá contemplar las particularidades de las ramas metalmecánica y siderúrgica, que actualmente presentan situaciones salariales diferentes.

En la Rama 17, el foco estará puesto en la recomposición pendiente y en el incremento que había sido proyectado para los meses posteriores al último acuerdo. En la Rama 21, la discusión deberá considerar el período transcurrido desde el último entendimiento formal y los pagos realizados por las empresas a cuenta de futuras paritarias.

La intervención judicial modificó la representación de la UOM durante el proceso de negociación, pero la comisión paritaria ya fue constituida y realizó la presentación correspondiente ante las cámaras empresarias. A partir de ahora, el desarrollo de las conversaciones dependerá de la convocatoria y de las posiciones que adopten las partes.

El resultado de esta nueva instancia definirá la próxima actualización de los ingresos de los trabajadores metalúrgicos y siderúrgicos alcanzados por los convenios de la UOM. Por el momento, el sindicato aguarda una respuesta para establecer cuándo volverán a reunirse con las empresas y comenzar formalmente la negociación salarial.

Las escalas salariales de la UOM para 2026 y 2027

En paralelo con el proceso de negociación y la situación particular de las distintas ramas, el acuerdo salarial de la UOM para el período abril de 2026 a marzo de 2027 establece nuevas pautas para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. El entendimiento fue firmado por el sindicato y las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y CAMIMA, y comprende a las ramas de la actividad metalúrgica, con excepción de las ramas Electrónica 8 y Autopartes 4 de Tierra del Fuego.

El esquema contempla aumentos escalonados sobre los sueldos básicos, una Gratificación Extraordinaria No Remunerativa (GENR) mensual y una compensación por el período comprendido entre abril y julio de 2026. Los incrementos sobre los valores hora y los básicos se aplican en cinco tramos entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

Cuáles son los aumentos de la UOM desde agosto de 2026

Tomando como referencia la categoría Ingresante de la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras actividades comprendidas en esa rama, la pauta salarial establece un aumento del 4% en agosto de 2026, otro 4% en octubre, un 4% en diciembre, un 2% en enero de 2027 y un 3,5% en marzo de 2027.

Los porcentajes se trasladan a los valores hora y a los sueldos básicos de las distintas categorías de acuerdo con las escalas establecidas en el convenio. De esta manera, el valor hora de la categoría Ingresante queda fijado en $4.486,18 en agosto de 2026, pasa a $4.665,63 en octubre, alcanza $4.852,25 en diciembre, llega a $4.949,29 en enero de 2027 y se ubica en $5.122,52 en marzo de 2027.

El acuerdo también establece un valor hora base de $5.327,17 desde abril de 2027. Esta cifra fue fijada como referencia para el inicio del siguiente período y contempla un mecanismo específico en caso de que las partes no alcancen un nuevo acuerdo dentro del plazo previsto.

Cuánto se cobra por la gratificación extraordinaria de la UOM

Además de los incrementos porcentuales, los trabajadores perciben una Gratificación Extraordinaria No Remunerativa (GENR) durante cada mes del período acordado. Los montos varían según el mes y se suman a los haberes habituales.

Para agosto de 2026, la suma es de $30.000; en septiembre asciende a $40.000; en octubre se ubica en $30.000; en noviembre llega a $50.000; en diciembre es de $40.000; en enero de 2027 alcanza $40.000; en febrero vuelve a $40.000 y en marzo de 2027 queda establecida en $25.000.

Para el personal jornalizado, la gratificación se abona junto con la segunda quincena de cada mes. El acuerdo establece que se paga de manera completa, salvo los casos de inasistencias no justificadas, y en forma proporcional cuando se trate de jornadas reducidas o contratos de tiempo parcial.

Aunque se trata de una suma no remunerativa y no genera cargas para la seguridad social previsional, el acuerdo establece excepciones. Sobre estos montos deben liquidarse los aportes sindicales con destino a UOMRA y los aportes y contribuciones correspondientes a la obra social de los trabajadores.

Además, las sumas de la gratificación son consideradas para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y tienen un esquema de incorporación progresiva a los salarios básicos establecidos por el convenio.

La compensación de $210.000 por abril, mayo, junio y julio

El acuerdo salarial también contempla una Compensación Extraordinaria No Remunerativa de $210.000 destinada al personal que mantenía un contrato vigente al 31 de julio de 2026. El objetivo es contemplar la recomposición correspondiente al período comprendido entre abril y julio.

El monto total se distribuye en tres cuotas iguales y consecutivas de $70.000. La primera se abona en agosto de 2026, la segunda en septiembre y la tercera en octubre. De esta manera, durante esos tres meses los trabajadores alcanzados reciben, además de la GENR correspondiente, la cuota de la compensación extraordinaria prevista en el acuerdo.

Cuál es el Ingreso Mínimo Global de Referencia de la UOM

El acuerdo también establece los valores del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que funcionan como pisos mensuales para los trabajadores comprendidos en la actividad. Para agosto de 2026, el monto queda establecido en $1.077.845,60.

El valor aumenta a $1.120.959,43 en octubre de 2026, a $1.165.797,80 en diciembre, a $1.189.113,76 en enero de 2027 y a $1.230.732,74 en marzo de 2027. Para abril de 2027, el piso mensual queda establecido en $1.279.962,09.

Estos valores forman parte de las escalas acordadas para el período y permiten identificar los pisos de referencia establecidos para la actividad a medida que se aplican los distintos tramos de actualización salarial.

Qué salario básico queda fijado para abril de 2027

El acta establece de manera preventiva que, desde el 1° de abril de 2027, el valor hora de la categoría Ingresante de la Rama 17 será de $5.327,17. La cifra quedará como referencia para el comienzo del nuevo período paritario.

En caso de que al 15 de abril de 2027 las partes no hayan alcanzado un nuevo acuerdo salarial, ese valor hora comenzará a aplicarse automáticamente como salario básico inicial, según lo establecido en el entendimiento.

Las partes también presentaron las planillas y las actas correspondientes ante la autoridad administrativa laboral para avanzar con la homologación del acuerdo, en el marco de la Ley 14.250.

Cómo quedan las escalas de la UOM en el nuevo período

Con estas pautas, el esquema salarial de la UOM combina incrementos porcentuales sobre los básicos con sumas extraordinarias y pisos de referencia. Para los trabajadores de la Rama 17, el valor hora de la categoría Ingresante parte de $4.486,18 en agosto de 2026 y llega a $5.122,52 en marzo de 2027, mientras que desde abril queda previsto un piso de $5.327,17.

El esquema debe analizarse junto con las particularidades de cada rama y categoría previstas por el CCT 260/75. A los valores básicos se agregan las sumas extraordinarias establecidas para cada mes y, durante agosto, septiembre y octubre, las cuotas de $70.000 correspondientes a la compensación por el período abril-julio.

De esta manera, la información sobre las escalas salariales UOM 2026 se incorpora al proceso de negociación que lleva adelante la organización sindical. La evolución de las conversaciones con las cámaras empresarias determinará cómo continuará la discusión de los salarios de las distintas ramas y cuáles serán las próximas pautas una vez finalizado el período contemplado por el acuerdo.