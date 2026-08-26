El pago por entrega, cantidad de pedidos y condiciones de cada viaje determinan cuánto puede generar un repartidor. Qué dicen los últimos datos de 2026

Trabajar como repartidor de PedidosYa no supone percibir un salario mensual fijo. El ingreso depende de la cantidad de pedidos realizados y de las condiciones de cada entrega, por lo que puede variar según el nivel de actividad de cada persona.

Para tener una referencia concreta, el dato más reciente disponible de Fundación Encuentro ubica en $3.924 el valor promedio de una entrega de PedidosYa correspondiente a marzo de 2026. El indicador fue actualizado en julio y permite dimensionar cuánto representa cada pedido dentro de los ingresos de quienes trabajan con aplicaciones.

Ese importe debe entenderse como un valor promedio bruto por entrega, no como un salario mensual. Además, el monto acumulado por los repartidores puede incluir otros ingresos, como las propinas, mientras que de ese dinero deben descontarse los gastos propios de la actividad.

Cuánto vale una entrega de PedidosYa

Según el relevamiento, el valor promedio de una entrega de PedidosYa pasó de $3.659 en febrero a $3.924 en marzo de 2026.

La cifra sirve como referencia para estimar los ingresos brutos de un repartidor, pero por sí sola no permite determinar cuánto gana por mes. Para calcularlo también hay que considerar cuántos pedidos logra completar y durante cuántos días y horas trabaja.

A su vez, el valor promedio de la entrega no incluye las propinas y tampoco contempla los costos que debe afrontar el repartidor para desarrollar su actividad.

Cuánto puede generar un repartidor según la cantidad de pedidos

A partir del valor promedio registrado para marzo, la cantidad de entregas realizadas tiene un impacto directo sobre el ingreso bruto. Como referencia, con un valor promedio de $3.924 por entrega:

10 pedidos: $39.240 brutos.

20 pedidos: $78.480 brutos.

30 pedidos: $117.720 brutos.

40 pedidos: $156.960 brutos.

50 pedidos: $196.200 brutos.

Estos cálculos son únicamente orientativos y no representan un sueldo mensual. El ingreso efectivo depende de la cantidad de pedidos que pueda completar cada repartidor y de las condiciones particulares de cada jornada.

Qué factores hacen variar los ingresos

La cantidad de dinero que puede obtener un repartidor no depende solamente del valor promedio de cada entrega. También influyen diferentes circunstancias vinculadas con la actividad.

Entre los principales factores se encuentran:

Cantidad de pedidos realizados: a mayor número de entregas, mayor ingreso bruto potencial.

Cantidad de horas trabajadas: una mayor disponibilidad puede permitir completar más pedidos.

Demanda: la cantidad de pedidos disponibles puede variar según el momento y la zona.

Distancia de los recorridos: las características de cada entrega pueden modificar el valor obtenido.

Propinas: constituyen un ingreso adicional y no están incluidas en el valor promedio de la entrega utilizado como referencia.

Gastos de trabajo: combustible, mantenimiento del vehículo y otros costos reducen el dinero que finalmente queda disponible para el repartidor.

Por este motivo, dos personas que trabajen durante una cantidad similar de horas pueden terminar obteniendo ingresos diferentes.

El ingreso bruto no es lo mismo que lo que queda en el bolsillo

Para analizar cuánto gana realmente un repartidor es necesario diferenciar entre ingreso bruto y ganancia efectiva.

El valor promedio de $3.924 corresponde a la referencia por entrega relevada por Fundación Encuentro. Sobre el ingreso acumulado durante la jornada deben contemplarse los gastos que genera la actividad, especialmente cuando el repartidor utiliza moto, bicicleta u otro vehículo.

Por eso, multiplicar el valor promedio de una entrega por la cantidad de pedidos sirve para obtener una aproximación del ingreso bruto, pero no permite determinar cuánto dinero termina quedando para el trabajador.

PedidosYa y el trabajo mediante aplicaciones

La actividad de los repartidores también se encuentra atravesada por los cambios regulatorios que alcanzan al trabajo realizado mediante plataformas digitales.

En este contexto, el ingreso de quienes utilizan aplicaciones como PedidosYa continúa dependiendo de una combinación de factores: el valor de las entregas, la cantidad de pedidos disponibles, las horas de conexión, las propinas y los costos necesarios para realizar cada recorrido.

Así, más que un salario mensual determinado, el repartidor construye sus ingresos en función de la cantidad y las características de las entregas que logra completar.