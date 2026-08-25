Sueldo de bancarios cuánto cobran en septiembre de 2026 con el nuevo aumento

La Bancaria aplicó una suba del 2,1% y llevó el ingreso inicial de un bancario con participación en las ganancias a más de $2,53 millones

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio de 2026, que llevó el salario inicial de la actividad a $2.463.757,68. A ese monto se suma una participación en las ganancias (ROE) de $71.219,54, por lo que el ingreso inicial conformado alcanza los $2.534.977,22.

La actualización fue acordada entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. El alcance incluye tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Cómo queda el sueldo de los bancarios desde septiembre

Con el nuevo incremento, el salario inicial pasó a $2.463.757,68, mientras que la participación en las ganancias (ROE) quedó en $71.219,54. La suma de ambos conceptos determina un ingreso inicial de $2.534.977,22.

La cifra corresponde al ingreso inicial de la actividad y no implica que todos los trabajadores bancarios perciban exactamente ese monto. La remuneración final puede variar según la categoría, antigüedad, función y adicionales que correspondan a cada puesto.

Además, el acuerdo actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en un mínimo de $2.196.354,74. La Bancaria aclaró que esta suma será corregida de acuerdo con las futuras actualizaciones salariales.

Cuánto aumentaron los salarios bancarios en 2026

Con la nueva actualización, los salarios del sector acumularon una mejora del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores correspondientes a diciembre de 2025.

El nuevo ajuste se suma a las actualizaciones aplicadas durante los meses anteriores. En junio, el salario inicial era de $2.412.128,22, al que se agregaban $69.727,10 por ROE, para alcanzar un ingreso inicial conformado de $2.481.855,32.

De esta manera, entre junio y julio el salario inicial pasó de $2.412.128,22 a $2.463.757,68, mientras que el ingreso conformado con ROE avanzó de $2.481.855,32 a $2.534.977,22.

Cómo sigue la actualización salarial de los bancarios

El mecanismo de actualización continuará durante agosto de 2026 bajo el mismo criterio y con el mismo alcance establecido en los acuerdos anteriores. Esto significa que la actualización seguirá impactando sobre el conjunto de las remuneraciones alcanzadas por el acuerdo.

La próxima instancia formal de negociación entre el sindicato y las cámaras empresariales está prevista para la segunda quincena de septiembre de 2026. En esa oportunidad se retomará la discusión paritaria y se evaluará la evolución de los salarios del sector.

El esquema busca mantener actualizados los ingresos de los trabajadores bancarios mediante revisiones periódicas. Según expresó el sindicato, el objetivo es que los trabajadores continúen "salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".