Día del Bancario, cuánto se paga y qué día de noviembre es

El beneficio extraordinario se paga una vez por año, el 6 de noviembre y corresponde a todos los empleados de entidades bancarias

Las paritarias de los empleados bancarios sumaron una nueva actualización, tras conocerse el IPC de julio, que redefine los montos de una de las asignaciones más significativas del calendario laboral. En el marco de los acuerdos alcanzados para el sector, la compensación extraordinaria que percibe el personal financiero tiene un piso renovado que sigue la línea de las correcciones aplicadas a las escalas de haberes, que para este mes es de 2,1%.

Este pago anual, que se hace efectivo el 6 de noviembre en conmemoración del Día del Bancario, se ajusta de forma periódica como parte del esquema salarial fijado entre la representación gremial y las cámaras de la actividad. La metodología responde al mecanismo de seguimiento mensual acordado para el rubro, el cual determina el valor de las escalas y los beneficios específicos. De esta manera, las cifras proyectadas para la liquidación de fin de año ya reflejan los nuevos valores mínimos establecidos para todo el personal de las entidades.

Monto actualizado del bono bancario y su mecanismo de cálculo

La asignación para conmemorar la jornada del sector alcanzó una cifra de referencia mínima de $2.195.485,78, cerca de $45.000 más de lo que regía hasta el mes anterior. Esta suma constituye el bono base garantizado a partir del cual se determina el cobro para la categoría inicial dentro de la escala del convenio colectivo de trabajo.

Para el personal con mayor antigüedad, títulos específicos o adicionales por función como la falla de caja, la cifra a cobrar el 6 de noviembre se incrementa en proporción a la categoría y los conceptos fijos que integran la liquidación mensual.

En tanto, para septiembre el haber básico del sector se ubicará en $2.462.782,91, al que se le suma el concepto de participación en las ganancias (ROE) por $71.191,37. Con estos componentes, el ingreso mínimo garantizado del sector asciende a $2.533.974,28.

Cómo se aplican los próximos ajustes salariales

Es importante destacar que el monto de $2.195.485,78 por el Día del Bancario tendrá nuevos incrementos antes de su cobro definitivo de 2026. A ese número base se lo ajustará dos veces más: con el Índice de Precios al Consumidor de agosto y de septiembre, respectivamente.

Según estimaciones privadas se espera que la suba total esté entre 3.5 y 4% al momento de su pago, aunque terminará de conocerse a mediados de octubre.