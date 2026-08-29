Indeed reúne ocho trabajos poco habituales y dos de ellos tienen antecedentes concretos en Argentina: la cetrería y la evaluación de helados

El mercado laboral ofrece empleos que se alejan de las ocupaciones tradicionales y que, aunque pueden resultar extraños a primera vista, cumplen funciones concretas dentro de distintas industrias.

Según un relevamiento del portal de empleos Indeed, existen ocupaciones poco convencionales que forman parte de distintas industrias y que se alejan de los puestos de trabajo tradicionales.

Entre las alternativas aparecen trabajos relacionados con el deporte, los alimentos, la industria del descanso, los productos de higiene y el control de fauna mediante aves rapaces.

¿Cuáles son los trabajos más raros, según Indeed?

El listado de Indeed muestra que existen empleos muy diferentes a los tradicionales. Algunos requieren capacitación específica, mientras que otros dependen de habilidades particulares y experiencia.

Entre las actividades mencionadas aparecen:

1. Buzo recolector de pelotas de golf

En los campos de golf, muchas pelotas terminan en lagunas y otros espacios con agua. Para recuperarlas existen trabajadores especializados que ingresan a esos sectores y retiran las pelotas sumergidas.

La actividad puede realizarse de manera independiente o a través de empresas dedicadas a este servicio. Para desempeñarla es necesario contar con certificación de buceo.

2. Catador de helados

Antes de que un nuevo sabor llegue al mercado, las empresas alimenticias necesitan evaluar sus características. Allí aparecen personas encargadas de realizar estas evaluaciones sensoriales, que analizan diferentes aspectos del producto.

La tarea incluye prestar atención a la textura, cremosidad e intensidad del sabor, entre otros parámetros, y transmitir sus conclusiones para determinar si el producto cumple con los criterios buscados. Este tipo de evaluación forma parte de los procesos de análisis sensorial de alimentos.

En Argentina también existen antecedentes de este tipo de evaluación, a través de catas y análisis sensoriales vinculados con la industria y la gastronomía.

3. Probador de camas

La industria del descanso también necesita personas que prueben sus productos. Los evaluadores deben utilizar colchones y analizar cuestiones relacionadas con su comodidad.

Las pruebas pueden realizarse en viviendas particulares o incluso en hoteles que buscan conocer cómo funciona la experiencia de descanso que ofrecen a sus huéspedes.

4. Hacedor de filas

Esperar durante horas también puede convertirse en un servicio cuando una persona necesita ocupar un lugar en una fila y no puede hacerlo personalmente.

Los llamados hacedores de filas son contratados para esperar en representación de otra persona en situaciones como recitales, lanzamientos de productos tecnológicos, museos o parques temáticos, donde suelen generarse largas esperas.

La remuneración puede establecerse por hora o por jornada, según el tiempo que demande la tarea y las condiciones acordadas.

5. Probador de juguetes sexuales

Antes de lanzar determinados productos para adultos, las empresas pueden recurrir a personas que los prueben y aporten una evaluación sobre su funcionamiento.

Los testers elaboran reseñas en las que pueden analizar los materiales, el funcionamiento y la experiencia de uso. No necesariamente necesitan una formación profesional específica, aunque sí es importante que puedan expresar sus observaciones de manera clara y por escrito.

6. Oledor de axilas

Una de las formas de comprobar el rendimiento de determinados desodorantes consiste en realizar pruebas sobre su capacidad para controlar los olores.

Para estas evaluaciones, algunas compañías recurren a trabajadores cuya tarea consiste en analizar el olor de las axilas después de utilizar distintos productos. Los resultados obtenidos se incorporan al trabajo de los especialistas que participan en el desarrollo de las formulaciones.

Aunque se trata de una ocupación poco habitual, está relacionada directamente con el proceso de evaluación de productos de higiene personal.

7. Cetrero

La cetrería también tiene una aplicación concreta en Argentina, vinculada al control de fauna en aeropuertos.

Los cetreros utilizan aves rapaces entrenadas para mantener alejadas a otras especies de las zonas de operación y reducir así los riesgos que pueden generar para la actividad aérea.

Un antecedente concreto se encuentra en el aeropuerto Chapelco, en San Martín de los Andes, donde se utilizan aves rapaces especialmente entrenadas para el control aviar.

Para desarrollar esta actividad es necesario aprender a entrenar y manejar aves rapaces, por lo que requiere conocimientos específicos y experiencia.

8. Catador de comida para mascotas

La industria de alimentos para animales también necesita realizar controles sobre sus productos antes de comercializarlos.

En algunas compañías existen profesionales encargados de evaluar directamente el sabor, la textura y la calidad de los alimentos para mascotas. La información obtenida se utiliza para preparar informes vinculados con el control del producto.

Esta función suele ser desarrollada por técnicos en industrias alimentarias o personas con formación en ciencias agrarias, que aplican sus conocimientos al análisis de este tipo de alimentos.

Cuáles de estos trabajos existen en Argentina

El listado muestra así que una ocupación puede existir en determinados mercados sin necesariamente convertirse en una alternativa laboral disponible de manera habitual en Argentina. La oferta depende de las características de cada industria y del país donde se desarrolla.

Entre las actividades del listado que cuentan con antecedentes concretos en el país aparece la cetrería aplicada al control de aves en aeropuertos.

En cambio, para otras ocupaciones incluidas en el listado —como los buzos recolectores de pelotas de golf, los hacedores de filas o los oledores de axilas— no se encontraron evidencias suficientes para afirmar que actualmente exista una oferta laboral estable en Argentina.

La existencia de una ocupación a nivel internacional no implica que tenga una oferta laboral consolidada en el país. En Argentina, su presencia depende del desarrollo de cada actividad y de la demanda específica de las empresas.