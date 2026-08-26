Globant nombró nuevo COO para acelerar su transformación "AI-Native"

Fernando Matzkin, quien actuaba como Chief Revenue Officer de Globant, lleva 17 años en la compañía y lideró su crecimiento en Estados Unidos y Europa.

Globant anunció el nombramiento de Fernando Matzkin como Chief Operating Officer. En su nuevo rol, Matzkin contribuirá a acelerar la Visión 2030 de la compañía y a fortalecer la posición de Globant de cara al futuro, a medida que evoluciona su oferta y sus operaciones para la era de los servicios "AI-Native" (nativos de inteligencia artificial), con Glob.AI y los AI Pods como pilares centrales.

Perfil de líder

Matzkin (en foto principal) lleva 17 años en Globant y, más recientemente, se desempeñó como Chief Revenue Officer. A lo largo de su trayectoria en la compañía, ha tenido un rol clave en impulsar su expansión, incluyendo su posición como Chief Business Officer para Estados Unidos y Europa.

Como Chief Operating Officer, será responsable de evolucionar el modelo operativo de la compañía, traducir su estrategia en ejecución y elevar los estándares de entrega y éxito de los clientes. También impulsará el desempeño comercial en mercados clave dentro del modelo de Globant enfocado en industrias. Uno de los ejes centrales de su gestión será acelerar la transformación de Globant a través de la IA, aprovechando sus AI Pods y Glob.AI.

El futuro de Globant

"Fernando ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Globant durante los últimos 17 años, ayudándonos a expandir nuestro negocio y a construir relaciones duraderas con nuestros clientes", afirmó Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant.

"Su profundo conocimiento de nuestra compañía y de nuestra industria lo posiciona de manera única para ayudarnos a dar forma al próximo capítulo de Globant. Como COO, tendrá un rol clave en el avance de nuestra Visión 2030, fortaleciendo nuestra capacidad de operar y ejecutar a escala, y poniendo a Glob.AI y nuestros AI Pods en el centro de la manera en que generamos valor para nuestros clientes", añadió.

"Globant está entrando en un momento decisivo mientras construimos la próxima generación de servicios AI-Native", afirmó Fernando Matzkin, Chief Operating Officer de Globant. "Es un honor asumir este rol y me entusiasma trabajar junto a nuestros equipos para redefinir cómo operamos en esta nueva era. Nuestro objetivo es avanzar aún más rápido, de manera más efectiva y estar más cerca que nunca de nuestros clientes, mientras los ayudamos a prepararse para lo que viene".