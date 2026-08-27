El número de personas con patrimonios superiores a u$s1.000 millones sigue en aumento, impulsado por sectores tecnológicos y diferencias regionales

Los multimillonarios en el mundo alcanzaron un nuevo récord histórico durante 2024. La cifra llegó a 3.508 personas, según reveló el Billionaire Census 2025 elaborado por la consultora Altrata. El crecimiento fue del 5,6% respecto de 2023 y representó la mayor expansión de esta población desde 2020.

Pero el dato más impactante no fue la cantidad de personas, sino el ritmo al que creció su patrimonio. La riqueza acumulada por este grupo aumentó más del doble de rápido que su población.

El patrimonio conjunto saltó a u$s13,4 billones, con una suba del 10,3% en apenas un año. El informe atribuye buena parte de esta evolución al desempeño extraordinario de los mercados accionarios, especialmente de las grandes empresas tecnológicas que dominaron Wall Street.

El crecimiento, sin embargo, no se distribuyó de manera uniforme ni siquiera dentro del propio grupo multimillonario: una parte significativa de la expansión de la riqueza se concentró en las personas con las mayores fortunas. Apenas 26 multimillonarios, aquellos que poseen más de u$s50.000 millones cada uno, concentran el 21% de todo el patrimonio de la población multimillonaria mundial.

Cuántos multimillonarios hay en el mundo y cuánto vale su fortuna

El informe de Altrata contabilizó 3.508 multimillonarios durante 2024, frente a los 3.321 registrados el año anterior. El salto del 5,6% fue el más pronunciado desde 2020, cuando el mundo emergía de la pandemia.

La riqueza conjunta pasó de aproximadamente u$s12,1 billones a u$s13,4 billones. Esto implica un crecimiento del 10,3% en 12 meses. De esta manera, el patrimonio promedio también volvió a aumentar por tercer año consecutivo.

El estudio señala que 2024 atravesó un escenario global complejo. Tensiones geopolíticas, crecimiento económico moderado, restricciones comerciales y conflictos internacionales marcaron el año. Aun así, hubo factores que favorecieron las valuaciones de los activos.

Entre ellos se destacan: la evolución positiva de las ganancias corporativas, una progresiva reducción de la inflación y de las tasas de interés en economías desarrolladas, la recuperación de algunos mercados inmobiliarios y el fuerte interés inversor por la inteligencia artificial.

Las acciones de grandes compañías tecnológicas tuvieron un papel central. El desempeño de empresas de gran capitalización impulsó especialmente los patrimonios de los multimillonarios vinculados con el sector tecnológico, que experimentaron aumentos superiores al 190% en la última década.

El 17% de los multimillonarios concentra el 62% de toda la riqueza

La distribución de las fortunas muestra una concentración extrema incluso dentro de la población multimillonaria. Los números revelan una pirámide donde la punta acumula una proporción desmedida del total.

Más de la mitad de los 3.508 multimillonarios tiene un patrimonio de entre u$s1.000 millones y u$s2.000 millones. En total son 1.762 personas. Otro grupo de 1.135 multimillonarios posee entre u$s2.000 millones y u$s5.000 millones.

En conjunto, ambos segmentos representan el 83% de la población multimillonaria, pero concentran apenas el 38% de la riqueza total del grupo. Es decir: la gran mayoría de los multimillonarios está en la base de la pirámide patrimonial.

En el extremo superior se encuentran 376 personas con patrimonios de entre u$s5.000 millones y u$s10.000 millones. Por encima hay 209 fortunas de entre u$s10.000 millones y u$s50.000 millones. Y en la cúspide, apenas 26 personas con más de u$s50.000 millones.

Estos últimos representan menos del 1% de todos los multimillonarios, pero concentran el 21% de la riqueza total. La participación de este grupo de mayores fortunas aumentó de manera dramática durante la última década.

En 2014, los multimillonarios con más de u$s50.000 millones concentraban apenas el 4% de la riqueza del conjunto; en 2024, esa proporción había superado cinco veces ese nivel.

Estados Unidos concentra a uno de cada tres multimillonarios del planeta

Estados Unidos se mantiene ampliamente al frente del ranking mundial de países con mayor cantidad de multimillonarios. La brecha con el resto es abismal.

En 2024 registró 1.135 multimillonarios, un 8% más que un año antes. Esto equivale a un tercio de la población multimillonaria mundial. Ningún otro país se acerca siquiera a la mitad de esa cifra.

China ocupó el segundo lugar, con 321 personas y un crecimiento del 5,6%. Alemania quedó tercera, con 184 multimillonarios, después de registrar un aumento del 8,2%.

El ranking de los principales países se completa con Reino Unido y Rusia, ambos con 128 multimillonarios. Les siguen India con 127 y Suiza con 123.

Hong Kong registró 108 multimillonarios, Francia 82 e Italia 74. Arabia Saudita contabilizó 70, mientras que Canadá y Singapur tuvieron 63 cada uno.

En América Latina, Brasil aparece entre los 15 principales países del mundo, con 53 multimillonarios. El número significó una caída del 3,6% durante 2024, a contramano de la tendencia global.

Argentina no figura entre los 15 países con mayor cantidad de multimillonarios incluidos en el ranking presentado por Altrata.

Nueva York lidera el ranking de ciudades con 152 multimillonarios

La concentración de las grandes fortunas también se refleja en las principales ciudades del mundo. El mapa urbano de la riqueza extrema tiene centros claramente definidos.

Nueva York lidera el ranking, con 152 multimillonarios en 2024, ocho más que el año anterior. Le siguen Hong Kong con 108 y San Francisco con 90.

Londres ocupa el cuarto lugar con 80 multimillonarios, mientras que Los Ángeles registra 67. Singapur aparece sexto con 63, y Shenzhen figura con 60.

El listado continúa con Beijing, Mumbai, París, Chicago, Dubái, São Paulo, Estambul y Houston. En conjunto, las 15 ciudades principales concentraron 921 multimillonarios, equivalentes al 26% del total mundial.

Estados Unidos es el país con mayor presencia en este ranking, con cinco ciudades entre las primeras 15. China tiene dos: Beijing y Shenzhen.

São Paulo es la única ciudad latinoamericana incluida entre las 15 principales, con 34 multimillonarios. El informe aclara que Moscú, que históricamente aparece entre las principales ciudades del mundo en este tipo de mediciones, fue excluida del ranking de 2024 debido a limitaciones en los datos disponibles.

América del Norte concentra el 44% de toda la riqueza multimillonaria global

Por regiones, América del Norte encabezó tanto el crecimiento de la cantidad de multimillonarios como la concentración de riqueza. Los números consolidan su dominio absoluto.

La región registró 1.198 multimillonarios, un aumento del 7,8% respecto de 2023. Su patrimonio conjunto alcanzó casi u$s6 billones, con una expansión del 16,8%.

De acuerdo con Altrata, América del Norte concentra el 34% de todos los multimillonarios y el 44% de la riqueza mundial de este grupo. Una proporción desproporcionada si se considera su población global.

Europa se ubicó en segundo lugar con 1.002 multimillonarios, después de superar por primera vez la barrera de las 1.000 personas. El crecimiento fue del 6,1% y su riqueza conjunta alcanzó u$s3,3 billones.

Asia registró 827 multimillonarios, un 2,6% más que en 2023, con una riqueza acumulada de u$s2,8 billones. El Medio Oriente contabilizó 242 multimillonarios, un 7,6% más, y una riqueza conjunta de u$s700.000 millones.

En el otro extremo, América Latina y el Caribe fue la única región que registró una caída tanto en la cantidad de multimillonarios como en su patrimonio: el número bajó 1,4% hasta 146 personas, mientras que la riqueza conjunta se redujo 6,2% hasta unos u$s500.000 millones.

Tecnología, el sector que más aumentó las fortunas en una década

El sector de actividad también marcó diferencias enormes en la evolución del patrimonio durante la última década. No todos los negocios crearon riqueza al mismo ritmo.

Al analizar a quienes ya eran multimillonarios en 2015 y comparar su patrimonio con el de 2025, Altrata encontró que los vinculados principalmente con tecnología registraron un crecimiento de su riqueza de 197,8%. Casi triplicaron su fortuna en diez años.

El segundo sector con mayor crecimiento fue hotelería y entretenimiento, con 146%. Más atrás quedaron salud con 75,2% y banca y finanzas con 74,1%.

Materiales creció 65,7%, servicios empresariales y al consumidor 58,7%, y conglomerados industriales 54,9%. Manufactura avanzó 49,3%, alimentos y bebidas 46,6%, e inmobiliario apenas 37%.

El informe aclara que esta comparación contempla únicamente a las personas que ya eran multimillonarias en 2015. No incluye a quienes ingresaron a ese grupo posteriormente.

Qué tan difícil es dejar de ser multimillonario una vez que se alcanza ese nivel

La pertenencia al grupo tampoco es permanente para todos. La volatilidad de los mercados puede hacer que las personas próximas al umbral de u$s1.000 millones dejen de alcanzar esa categoría de un año a otro.

Durante los últimos tres años, aproximadamente uno de cada diez multimillonarios que tenía entre u$s1.000 millones y u$s2.000 millones perdió esa condición al año siguiente.

En 2024, el 8% de quienes pertenecían a ese segmento durante 2023 cayó por debajo del umbral de u$s1.000 millones. Entre quienes tenían más de u$s2.000 millones, la proporción fue del 3,4%.

La diferencia aumenta a medida que crece el patrimonio. Según el análisis de Altrata, una persona con una fortuna de al menos u$s4.200 millones tiene un 99% de probabilidades de mantener su condición de multimillonario durante el año siguiente.

La evolución del patrimonio depende principalmente del valor de las empresas y las inversiones. Pero también puede verse afectada por los movimientos cambiarios, modificaciones regulatorias, transferencias patrimoniales, divorcios, herencias y donaciones.

Los multimillonarios representan una fracción mínima incluso dentro del universo de grandes patrimonios. En 2024 había aproximadamente 5 millones de personas con fortunas superiores a u$s5 millones.

Los 3.508 multimillonarios representaban apenas el 0,07% de ese universo, pero concentraban alrededor del 13% de su riqueza. Si la comparación se limita a las personas con un patrimonio superior a u$s30 millones —la categoría que Altrata denomina ultra high net worth o UHNW—, había alrededor de 487.000 individuos.

Los 3.508 multimillonarios representaban menos del 1% de esa población, pero sus u$s13,4 billones de patrimonio equivalían a aproximadamente el 24% de toda la riqueza de los individuos UHNW.

El Billionaire Census 2025 fue elaborado por Altrata a partir de su base de datos Wealth-X. Para calcular el patrimonio, la metodología contempla activos empresariales públicos y privados e inversiones. Utiliza como referencia la dirección principal del negocio para determinar la ubicación de cada multimillonario.