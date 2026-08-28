El salario de los chapistas en septiembre depende de la categoría y el convenio: la escala de SMATA fija distintos valores para oficiales y ayudantes

El salario de un chapista en Buenos Aires durante septiembre de 2026 depende de la categoría laboral y del tipo de taller en el que se desempeña. En los talleres independientes, la actividad está alcanzada por el convenio de SMATA y FAATRA, que incluye las especialidades de chapa y pintura.

La escala salarial vigente para julio, agosto y septiembre de 2026 establece distintos valores según el nivel de calificación. Dentro de las categorías de mecánicos de taller y especialidades —que incluyen cerrajería, electricidad, chapa, pintura, lubricación y gomería— aparecen los niveles de Oficial Superior, Oficial de Primera, Oficial y Medio Oficial.

Cuánto cobra un chapista en septiembre de 2026

De acuerdo con la escala salarial de SMATA-FAATRA, los valores correspondientes a septiembre son:

Oficial Superior : $1.594.624 mensuales.

: $1.594.624 mensuales. Oficial de Primera: $1.515.198 mensuales.

$1.515.198 mensuales. Oficial: $1.442.766 mensuales.

$1.442.766 mensuales. Medio Oficial: $1.265.388 mensuales.

Estos montos corresponden a las categorías de taller contempladas por el convenio y funcionan como referencia salarial según el nivel en el que esté encuadrado cada empleado.

Por lo tanto, un chapista que revista como Oficial Superior tiene un básico de $1.594.624 en septiembre de 2026, mientras que para un Medio Oficial el básico parte de $1.265.388.

En los talleres independientes, el ingreso final puede variar según la jornada laboral, la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Cuánto cuesta la hora de trabajo de un chapista

Además del salario de los empleados, FAATRA publica valores de referencia para los servicios de carrocería y pintura. Para julio, agosto y septiembre de 2026, la entidad establece un precio sugerido de $84.000 más IVA por hora de pintura.

Para los trabajos de chapa, el valor de referencia es de $336.000 más IVA por un día de chapa, calculado sobre cuatro horas de taller. En tanto, para un paño de pintura, el valor sugerido asciende a $504.000 más IVA, sobre seis horas de trabajo e incluyendo insumos.

Estos valores corresponden al precio de referencia del servicio del taller, no al salario que recibe el chapista.

Básico de convenio y sueldo de bolsillo

Los valores informados por SMATA-FAATRA corresponden al salario básico de convenio, por lo que no necesariamente representan el monto que el trabajador recibe de bolsillo. El ingreso final puede variar según la categoría, la antigüedad, la jornada laboral y los adicionales que correspondan en cada caso.

Por eso, los $1.594.624 de un Oficial Superior representan el básico establecido por el convenio para septiembre de 2026 y no un salario neto.

Qué pasa con los chapistas de concesionarias

La situación es diferente para quienes se desempeñan como chapistas dentro de una concesionaria oficial. En esos casos rige el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23, firmado entre SMATA y ACARA, que utiliza otra clasificación para el personal de servicios del automotor.

La escala vigente para agosto y septiembre de 2026 establece los siguientes básicos:

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.093.800,83.

Especialista Superior en Servicios: $1.853.237,63.

Especialista en Servicios: $1.691.968,04.

Experto en Servicios: $1.595.543,65.

Ayudante: $1.301.741,68

Estos valores corresponden a la escala salarial de SMATA-ACARA para el personal alcanzado por el CCT 499/23.

Septiembre, el último mes de la escala vigente

Septiembre de 2026 es el último mes contemplado por la escala salarial vigente de SMATA-FAATRA, que comprende julio, agosto y septiembre. El sindicato publicó esta actualización el 22 de julio de 2026.

En el caso de las concesionarias, la escala de SMATA-ACARA también tiene vigencia durante agosto y septiembre de 2026. Por lo tanto, los valores de septiembre funcionan como referencia antes de las próximas actualizaciones salariales de ambos convenios.