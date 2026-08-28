Bahia Grande nombra nuevo Gerente de Operaciones

La empresa está especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética del Cono Sur, con 35 años de trayectoria en el sector.

Bahía Grande, empresa especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética, anuncia el nombramiento de Federico Martín Badie como nuevo Gerente de Operaciones.

"Estoy muy contento de incorporarme a Bahía Grande y formar parte de un equipo con una gran trayectoria en logística y operaciones marítimas. Asumo este nuevo rol con entusiasmo y compromiso, y con el objetivo de contribuir al crecimiento sostenido de la compañía" afirmó Badie.

Perfil de líder

Badie es Licenciado en Administración de empresas por la Universidad Escuela Argentina de Negocios. Cuenta con posgrados de especialización en economía del petróleo y gas y una especialización en gestión de logística integrada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

El ejecutivo cuenta con amplia experiencia en el sector Oil & Gas. Formó parte del equipo de Gestión Operativa de CGC y, anteriormente, ocupó roles de Control de Gestión Operativa en SINOPEC.

Con esta nueva incorporación Bahía Grande apuesta a fortalecer su gestión operativa con un perfil especializado en Oil & Gas impulsando así sus operaciones marítimas en todo el mundo. La empresa está especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética del Cono Surâ¯(Argentina, Uruguay y Brasil), y cuenta con más de 35â¯años de trayectoria en el sector.