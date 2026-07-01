El Ejecutivo prepara una nueva ley de cabotaje para habilitar más competencia en el transporte por agua y reducir costos logísticos

El transporte de mercaderías por agua podría experimentar uno de los cambios regulatorios más importantes de las últimas décadas. El Gobierno avanza en un proyecto de ley que busca reformular el régimen de cabotaje, con el objetivo de incrementar la competencia entre operadores, abaratar la logística y darle mayor protagonismo a la navegación fluvial y marítima dentro del esquema de transporte nacional.

La iniciativa forma parte del paquete de desregulaciones que elaboran el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Qué cambiaría con la nueva ley

En la Casa Rosada consideran que la Argentina aprovecha muy poco su infraestructura fluvial para mover su propia producción. Mientras la Hidrovía Paraná-Paraguay registra un intenso tránsito de embarcaciones provenientes de países vecinos, el transporte de mercaderías nacionales continúa dependiendo, en gran medida, de la red vial.

La intención oficial es revertir esa situación promoviendo un sistema logístico con mayor participación del transporte por agua, una alternativa que, según la visión del Gobierno, permitiría disminuir costos y ofrecer nuevas opciones para las empresas.

La reforma propone flexibilizar el actual esquema del cabotaje, que regula el traslado comercial de cargas entre puertos argentinos.

Entre las modificaciones más relevantes figura la posibilidad de que embarcaciones de bandera extranjera, junto con sus tripulaciones, puedan operar servicios de transporte tanto en la navegación marítima como en la fluvial.

Para el Ejecutivo, una mayor competencia entre operadores podría generar una reducción de los costos logísticos, en una estrategia similar a la aplicada años atrás con la apertura del mercado aerocomercial.

El proyecto también incorpora modificaciones en el régimen de los prácticos, los profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos argentinos.

Vaca Muerta, uno de los ejemplos que analiza el Ejecutivo

Uno de los casos que utiliza el Gobierno para justificar la reforma está vinculado con el abastecimiento de arena destinada a Vaca Muerta, un insumo indispensable para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

En la actualidad, ese material es transportado por cientos de camiones desde Entre Ríos hasta Neuquén, recorriendo miles de kilómetros por rutas nacionales.

La alternativa que estudia el Ejecutivo consiste en trasladar parte de esa carga mediante la Hidrovía y posteriormente por vía marítima hasta un puerto patagónico, dejando únicamente el último tramo para el transporte terrestre.

Según el análisis oficial, ese esquema permitiría:

Reducir los costos de distribución

Disminuir la circulación de camiones

Aliviar el deterioro de las rutas

Los sectores que podrían verse más afectados por la reforma

La iniciativa no solo modificaría el funcionamiento del cabotaje. También introduciría cambios relevantes para la marina mercante argentina.

Uno de los puntos más sensibles establece que las embarcaciones extranjeras operarían bajo el régimen legal correspondiente a su país de matrícula, lo que implica diferencias en materia laboral, impositiva y registral.

Este aspecto anticipa una discusión con las empresas navieras locales, los sindicatos marítimos y otros actores del sector, que históricamente defendieron el sistema vigente.

Además, el proyecto podría alterar el equilibrio dentro del transporte de cargas, ya que parte de los recorridos que hoy realizan exclusivamente los camiones podrían migrar hacia la vía fluvial y marítima.

La reforma forma parte de un paquete más amplio

La modificación del régimen de cabotaje es apenas uno de los proyectos que prepara el Gobierno. Entre las medidas en elaboración también figura una reforma de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que buscará concentrar la supervisión en la solvencia financiera de las compañías y reducir los controles administrativos sobre productos y autorizaciones.

El paquete también incluye cambios para:

El mercado de capitales

Ajustes puntuales al Código Civil y Comercial

Una nueva etapa de concesiones de infraestructura vial

En ese sentido, el Ejecutivo proyecta avanzar con licitaciones para unos 6.000 kilómetros de rutas nacionales, que comprenderán tanto tareas de conservación como obras destinadas a ampliar la capacidad de la red.

Una reforma que promete abrir el debate

El proyecto aún no ingresó al Congreso, pero ya aparece entre las iniciativas más relevantes del programa de desregulación que impulsa el Gobierno.

Si prospera, no solo modificará las reglas del cabotaje, sino que también podría redefinir la matriz logística argentina, impulsando un mayor uso del transporte por agua y reconfigurando el reparto de cargas entre barcos y camiones.