Un retroceso de 10 años en materia de empleo: la cantidad de ocupados en el sector privado formal está al nivel de julio de 2016

En un estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se denuncia una baja de 241.000 puestos de trabajo formales y del 40,5% del poder adquisitivo salario real desde noviembre de 2023, el último mes antes de la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza en la Administración Nacional.

El IIEP consigna también que el número de ocupados formales del sector privado de mayo de 2026 es similar al de julio del 2016. La misma tendencia denota incluso el empleo en casas particulares, que perdió 52.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años. Todo esto pese a la vigencia desde principio del corriente año de la reforma laboral, cuyo principal objetivo expreso fue el de impulsar el crecimiento del empleo registrado.

Respecto al salario, la merma registrada entre noviembre del 2023 y julio del 2026 lleva a que el salario mínimo se ubique a un nivel inferior al del 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Informe de la UBA sobre empleo registrado

El empleo asalariado formal total volvió a caer en mayo (-7 mil puestos), aunque de forma más moderada que en abril (-17 mil puestos). Mientras que el empleo asalariado formal privado volvió a caer en mayo (-9 mil; -0,1%), una caída inferior a la observada en abril (-12 mil). Se trata del décimo segundo mes consecutivo de retroceso.

Evolución del empleo formal 2023-2026 (IIEP, agosto 2026)

Los datos arrojan que en total se registró una pérdida de 241 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado respecto a noviembre de 2023. En el mismo sentido, el salario mínimo continúa perdiendo capacidad adquisitiva, ya que desde fines del 2023 perdió 40,5%.

Este análisis se desprende del informe elaborado la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

En cuanto a los rubros, siguen liderando la caída Industria y Comercio, fenómeno que se observa desde septiembre del 2025. En contraste, Minería volvió a crecer en mayo (+0,3%) tras la baja registrada en abril. De todas formas, la comparación interanual sigue siendo negativa (-3,9%) a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial.

En el caso de la Construcción, tras los aumentos de diciembre de 2025 y enero de 2026, la estabilidad de febrero y marzo, y la caída en abril, profundizó en mayo esta tendencia (-0,5%), la mayor baja mensual desde marzo de 2025.

"El panorama del empleo sectorial se profundiza en la comparación interanual. La reducción de 135 mil puestos que mostró el empleo privado asalariado registrado entre mayo de 2025 y mayo de 2026 fue el resultado de caídas en 9 de los 13 sectores, lideradas por Industria (que explica cerca del 40% de esa caída), Comercio y Servicios Inmobiliarios. La Intermediación Financiera, en términos relativos, es el sector que mostró la mayor caída interanual (-4,6%), seguida por la Industria (-4,5%) y la Minería (-3,9%). Esta última había sido hasta comienzos de año la más persistente en las bajas, con 19 meses consecutivos de expulsión de empleo", indicó el IIEP.

Por otra parte, el informe sostiene que en junio, las empresas chicas redujeron su dotación de personal (-0,4%) y las grandes lo hicieron levemente (-0,1%), mientras que las medianas registraron un leve aumento (+0,1%).

El empleo formal se redujo en 11 provincias y las caídas más pronunciadas se registraron en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco. Asimismo, aumentó en San Juan, Catamarca y Neuquén.

Salario promedio de los trabajadores, según la UBA

Evolución del salario real 2023-2026 (IIEP, agosto 2026)

La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado cayó 2,9% en marzo, en términos reales, se recuperó en abril (0,2%) y cayó en mayo (1,6%), quedando 2,9% por debajo del nivel de noviembre del 2023.

En junio de 2026 el valor nominal de la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado (sin estacionalidad) sería de $2.156.890 mensuales. "A diferencia del Índice de Salarios (de INDEC), esta medición se había mantenido por encima del nivel de noviembre de 2023 entre junio de 2025 y febrero de 2026; sin embargo, cayó por debajo de ese valor a partir de marzo 2026, revirtiendo la recuperación previa y convergiendo con el deterioro que ya mostraba el Índice de Salarios. Asimismo, acumula una caída de 19,8% respecto del máximo de la serie registrado en mayo de 2013", sentencia el reporte.

El IIEP asegura también que "la merma registrada entre noviembre del 2023 y julio del 2026 lleva a que el salario mínimo, a julio del 2026, se ubique a un nivel inferior al del 2001, antes del colapso de la convertibilidad. En el mismo sentido, implica una erosión del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo."

Recuperación del empleo en casas particulares

Evolución del empleo en casas particulares 2023-2026 (IIEP, agosto 2026)

El reporte firmado por Maurizio y Beccaria también analiza en un apartado la situación del empleo en el servicio doméstico, un segmento muy amplio del mercado laboral en todo el país, que se rige por su propio régimen.

Dentro del empleo formal asalariado, la ocupación bajo el régimen especial de trabajadoras de casas particulares fue la categoría que registró la mayor cantidad de meses consecutivos de caídas entre fines de 2023 y octubre de 2025. Sin embargo, desde noviembre del año pasado muestra variaciones positivas.

En mayo de 2026 el empleo en esta actividad volvió a aumentar levemente (1,4 mil puestos; +0,3%). En términos interanuales, en mayo de 2026 se vió un aumento de 6 mil puestos (+1,4%).

Respecto de noviembre de 2023, sin embargo, la contracción del empleo registrado en casas particulares fue de 16 mil puestos (-3,5%). Desde el máximo histórico de la serie (iniciada en2012), alcanzado en octubre de 2019, el empleo encasas particulares se redujo 10,4%, lo que equivalea 52 mil trabajadoras menos. De esta manera, el empleo formal en este sector resulta similar al observado en marzo de 2016, diez años atrás.