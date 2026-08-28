La nueva escala salarial regirá en agosto y septiembre e impactará sobre administrativos, vendedores y maestranza del sector automotriz

* Las negociaciones salariales para el período siguiente se retomarán a partir del 1 de octubre de 2026.

* La escala actualizada varía entre $1.301.741 y $2.093.800, alcanzando servicios, administrativos y vendedores.

* SMATA y ACARA pactaron salarios básicos de agosto y septiembre 2026 para personal de concesionarias automotor (CCT 499/23).

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) acordaron una actualización de los salarios básicos para los trabajadores de concesionarias y servicios del automotor alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N.º 499/23.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta acuerdo suscripta por ambas entidades y establece los valores correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026. La actualización se aplica sobre los salarios básicos que se encontraban vigentes hasta el 30 de julio.

El acuerdo alcanza a las distintas categorías contempladas dentro del convenio colectivo y establece remuneraciones diferenciadas según las funciones desempeñadas por cada trabajador, incluyendo personal de servicios del automotor, administrativos, trabajadores de maestranza, lavadores y vendedores.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del acuerdo salarial, los nuevos importes determinan los básicos mensuales para las categorías comprendidas en la actividad. Los valores fijados deberán ser considerados para la liquidación de haberes durante el período establecido por la negociación.

Escala salarial de SMATA y ACARA para el personal de servicios

Dentro del sector de servicios del automotor, la nueva escala salarial contempla cinco categorías. La remuneración varía de acuerdo con el nivel correspondiente a cada puesto y la clasificación establecida por el convenio colectivo.

Para agosto y septiembre, el Especialista Múltiple Superior en Servicios tendrá un salario básico mensual de $2.093.800,83. Se trata del importe establecido para la categoría de mayor nivel dentro de esta clasificación.

En tanto, el Especialista Superior en Servicios percibirá un básico mensual de $1.853.237,83, mientras que para la categoría de Especialista en Servicios se fijó un importe de $1.691.968,04.

La escala también establece un salario básico de $1.595.543,65 para los trabajadores encuadrados como Experto en Servicios. Para la categoría de Ayudante en Servicios, el monto mensual quedó establecido en $1.301.741,68.

De esta manera, los básicos correspondientes al personal de servicios se ubican entre $1,30 millones y $2,09 millones, de acuerdo con la categoría laboral prevista en el CCT 499/23.

Cuánto cobran los trabajadores de servicios del automotor

Los valores establecidos en el acuerdo son los siguientes:

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.093.800,83

Especialista Superior en Servicios: $1.853.237,83

Especialista en Servicios: $1.691.968,04

Experto en Servicios: $1.595.543,65

Ayudante en Servicios: $1.301.741,68

Estos importes corresponden a los salarios básicos mensuales fijados por el acuerdo entre SMATA y ACARA para el período comprendido por la nueva actualización.

Nuevos salarios para administrativos y personal de maestranza

El acuerdo también determina los valores para los trabajadores que desarrollan tareas administrativas y de maestranza dentro de los establecimientos alcanzados por el convenio.

Para el Administrativo Múltiple Especializado, el salario básico mensual quedó establecido en $2.093.800,83. Por su parte, el Administrativo Especializado tendrá un básico de $1.869.101,27.

En la categoría de Administrativo Calificado, el importe será de $1.669.493,19, mientras que el Administrativo Auxiliar tendrá un salario básico de $1.551.851,11.

Para el Administrativo Básico, el valor mensual establecido es de $1.301.741,68. La misma cifra corresponde a la categoría de Maestranza A.

La escala contempla además al personal que realiza tareas de lavado de vehículos. Para los trabajadores que se desempeñan como Lavador, el salario básico mensual quedó fijado en $1.478.388,02.

Los importes forman parte de la estructura salarial establecida para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo y se aplican durante el período determinado por el acta acuerdo.

Cuánto cobran los vendedores de concesionarias

La actualización salarial también alcanza a los trabajadores que integran la fuerza de ventas de las empresas comprendidas por el CCT 499/23.

Para la categoría de Vendedor y/o Promotor de Ventas, el acuerdo estableció un mínimo garantizado de $1.308.630,68 mensuales.

En el caso de los trabajadores que se desempeñan como Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro o como Vendedor itinerante de repuestos, el mínimo garantizado quedó fijado en $1.046.915,78.

Estos valores corresponden a los mínimos establecidos para las respectivas categorías. La estructura salarial del convenio contempla las particularidades correspondientes a las funciones comerciales desarrolladas dentro de la actividad.

La inclusión de vendedores y promotores dentro del acuerdo permite establecer referencias salariales específicas para quienes realizan tareas vinculadas con la comercialización de vehículos, planes de ahorro y repuestos.

Escala completa para administrativos, maestranza y vendedores

La tabla salarial acordada por SMATA y ACARA queda conformada de la siguiente manera:

Administrativo Múltiple Especializado: $2.093.800,83

Administrativo Especializado: $1.869.101,27

Administrativo Calificado: $1.669.493,19

Administrativo Auxiliar: $1.551.851,11

Administrativo Básico: $1.301.741,68

Lavador: $1.478.388,02

Maestranza A: $1.301.741,68

Vendedor y/o Promotor de Ventas: $1.308.630,68 de mínimo garantizado

de mínimo garantizado Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro / Vendedor itinerante de repuestos: $1.046.915,78 de mínimo garantizado

Los importes corresponden a las categorías y condiciones establecidas en el acta acuerdo y deberán ser considerados junto con los adicionales que correspondan según cada caso.

Adicionales salariales previstos por el convenio

Además de los salarios básicos, el entendimiento contempla determinados adicionales sobre los básicos para trabajadores que cumplen condiciones específicas.

Uno de ellos corresponde al conocimiento y utilización de un idioma extranjero. En estos casos, se establece un adicional equivalente al 4% sobre el salario básico correspondiente a la categoría del trabajador.

También se contempla un adicional del 10% sobre el básico para quienes poseen título habilitante, de acuerdo con las condiciones previstas en el convenio y el acuerdo salarial.

Por otra parte, los trabajadores que desarrollan sus tareas en la región patagónica cuentan con un adicional equivalente al 20% sobre los salarios básicos.

Estos porcentajes se aplican de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada trabajador y se suman al salario básico cuando se cumplen los requisitos establecidos para percibirlos.

Cuándo volverán a negociar los salarios

El acta acuerdo establece que SMATA y ACARA volverán a reunirse a partir del 1 de octubre de 2026 para analizar y negociar la pauta salarial correspondiente al período siguiente.

De esta manera, los valores establecidos para agosto y septiembre tienen vigencia durante esos meses, mientras que la próxima instancia de negociación quedará abierta a partir de octubre para determinar los nuevos valores salariales para las categorías alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo 499/23.

La revisión permitirá determinar los nuevos valores salariales para las categorías alcanzadas por el CCT 499/23, según lo que acuerden las organizaciones sindicales y empresarias.

El esquema contempla así una actualización para el período inmediato y deja establecida una nueva instancia de negociación para el comienzo del último trimestre del año.

Qué trabajadores están alcanzados por el acuerdo

El CCT 499/23 establece el marco de relaciones laborales para trabajadores de la actividad vinculada con concesionarios de automotores, incluyendo diferentes funciones y categorías.

La escala salarial acordada entre SMATA y ACARA contempla trabajadores de servicios, personal administrativo, maestranza, lavadores y vendedores, con importes diferenciados según la categoría.

Para determinar el salario que corresponde a cada empleado no alcanza con observar únicamente el monto general de la escala. También deben considerarse la categoría laboral asignada, la función desarrollada y los adicionales que correspondan según las condiciones establecidas en el convenio y el acta acuerdo.

En consecuencia, los valores difundidos corresponden a salarios básicos y mínimos garantizados, según la categoría, y no representan necesariamente el monto final que percibirá cada trabajador en su recibo de sueldo.

La liquidación final puede incluir los adicionales previstos por convenio y otros conceptos que correspondan de acuerdo con la situación laboral de cada empleado.

Con la actualización acordada, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo 499/23 cuentan con nuevas referencias salariales para agosto y septiembre de 2026. La próxima negociación entre SMATA y ACARA quedó prevista desde el 1 de octubre, cuando las partes deberán definir la pauta correspondiente al siguiente período.