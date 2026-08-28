En qué invierten los millonarios y gurúes financieros y cuáles apuestan por Argentina

Los gurúes suelen poder anticipar oportunidades antes de que las vea el común del mercado y por eso están en el ojo de los inversores minoristas

Sus carteras de miles de millones de dólares apuestan fuerte a la infraestructura de IA, semiconductores y cloud computing.

Invertir como un millonario es posible, aunque quizás no todo el mundo pueda alcanzar a los gurúes financieros en volúmen de dinero y rendimientos. Stanley Druckenmiller es uno de los inversores más observados por los minoristas que buscan saber si ganó o perdió el ahorrista argentino que copió a Warren Buffett este año.

No se trata de una estrategia alocada para seguir a personas exitosas, persiguiendo su misma fortuna. Son directores de importantes fondos, que destinan fuertes esfuerzos y capital al análisis de potenciales escenarios y la performance de compañías que cotizan. Por eso, suelen poder anticipar oportunidades antes de que las vea el común del mercado.

Buffett, por caso, cosechó varios de estos éxitos gracias a su filosofía de value investing (inversión en valor), por la cual identificaba empresas sólidas con fuertes ventajas competitivas cuando cotizaban temporalmente por debajo de su valor real debido a crisis, pánicos o escándalos transitorios. Uno de los casos más conocidos fue American Express en 1964, cuando el valor de la acción bajó 50% porque un cliente falsificó inventarios para obtener préstamos millonarios garantizados por AmEx.

En lugar de entrar en pánico, Buffett visitó restaurantes y comercios locales para observar si el público dejaba de utilizar las tarjetas de crédito de la emisora, e invirtió en ella porque el hábito no había cambiado. La empresa se recuperó rápidamente, multiplicando el valor de su inversión y convirtiéndose en uno de los pilares históricos más rentables de su portafolio, manteniéndola hasta su retiro el año pasado.

Las estrategias de análisis de inversión de los grandes fondos y gurúes suelen ser más complejas de lo que revelan las máximas del fundador de Berkshire Hathaway, y hoy en día incluyen Big Data y un poder de cómputo aplicado a las inversiones al que no accede el inversor de a pie. Por eso, en todo el mundo se observan los grandes movimientos que los millonarios realizan en sus carteras.

En qué invirtieron los más famosos gurúes de las finanzas

Cada tres meses, todos los inversores institucionales que poseen al menos u$s100 millones de activos bajo administración (AUM) deben presentar ante la SEC, la autoridad de la bolsa estadounidense, el formulario 13F para transparentar las inversiones realizadas en el trimestre anterior. Con esos reportes, IOL Invertironline encontró cuáles fueron las mayores apuestas de los "inversores inteligentes" y qué acciones con CEDEAR eligieron. Así identificaron las siguientes estrategias:

Stanley Druckenmiller (imagen de archivo)

Stanley Druckenmiller, Duquesne family office

La estrategia de Druckenmiller se enmarca dentro de lo que se conoce como "macro global", es decir, tomar posiciones basadas en grandes tendencias económicas y de política monetaria. A diferencia de otros gestores más especializados en acciones o crédito, él ha operado prácticamente todos los activos disponibles: divisas, bonos soberanos, commodities, opciones, índices bursátiles y acciones individuales. Su lógica es sencilla: identificar dónde está el desequilibrio macroeconómico y buscar el activo más eficiente para expresarlo.

Entre sus reglas, una de las más conocidas es la importancia del "timing" y la gestión del riesgo. En sus palabras, "no se trata de estar en lo correcto muchas veces, sino de estar en lo grande cuando se tiene razón". Por eso, cuando identifica una oportunidad, no duda en tomar posiciones muy concentradas y apalancadas. A la vez, es disciplinado para cortar rápidamente las pérdidas, más que sus pares inclusive. Su filosofía era que una mala racha corta y controlada es aceptable, pero lo inaceptable es dejar que una posición equivocada erosione el capital.

En el segundo trimestre 2026, su oficina familiar Duquesne, mantuvo su mayor inversión en biotecnología a través de Natera (NTRA, 17% del portafolio). En el sector tecnológico y de semiconductores, asigna un rol protagónico a Taiwan Semiconductor (TSM) con el 5,4% de su cartera, acompañada por posiciones en STMicroelectronics (STM, 4,5%) y Amazon (AMZN, 2,5%). A nivel geográfico y macroeconómico, preserva su gran convicción en Brasil mediante opciones calls del ETF EWZ (2,8%). En el plano energético no convencional, reafirma su apuesta por Vaca Muerta manteniendo posiciones estratégicas en YPF (2,7%) y Vista Energy (VIST).

David Tepper, Appaloosa LP

Tepper es especialista en invertir en deuda de compañías o sectores en crisis con un fuerte descuento (distressed investing), bajo la premisa de que el mercado sobreestima el riesgo de default y castiga en exceso los precios. Su especialidad es identificar cuándo esos activos tienen una probabilidad realista de recuperación, generando ganancias extraordinarias al normalizarse la situación.

Un ejemplo emblemático fue durante la crisis financiera de 2008-2009: mientras muchos fondos evitaban bancos al borde del colapso, Tepper compró deuda y acciones de entidades como Bank of America y Citigroup a precios muy deprimidos, apostando a que recibirían apoyo del gobierno y sobrevivirían. La jugada resultó extremadamente rentable y marcó uno de los mejores años de Appaloosa.

También tiende a asumir posiciones concentradas cuando detecta una clara asimetría riesgo-retorno, y mantiene disciplina en cortar apuestas cuando el escenario cambia. Su ventaja comparativa siempre fue el análisis profundo de balances y estructuras de capital.

En el trimestre analizado, Appaloosa sostuvo una cartera fuertemente posicionada en la infraestructura tecnológica y logística global. Su principal tenencia individual sigue siendo Amazon (AMZN), representando un 15% del portafolio. En semiconductores de memoria y procesamiento, incrementó a Micron Technology (MU) al 15% de su fondo y consolidó a Taiwan Semiconductor (TSM) como su tercera mayor inversión, con el 10% de ponderación. Completan su Top 5 posiciones de alta prioridad en Alphabet (GOOG, 8,5%) y el gigante de movilidad Uber Technologies (UBER, 7,2%), acompañadas por participaciones relevantes en Meta Platforms (META, 4,9%) y Nvidia (NVDA, 3,9%).

Bill Ackman, Pershing Square Capital

Wiliam Akman (imagen de archivo)

Ackman es principalmente un inversor activista de largo plazo. Su método consiste en identificar compañías que, a su juicio, tienen modelos de negocio sólidos pero están mal gestionadas, subvaloradas o con estrategias ineficientes. Luego, toma participaciones relevantes y busca influir en la dirección corporativa, ya sea a través del directorio, presentaciones públicas o cartas a los accionistas.

Un ejemplo temprano fue su inversión en MBIA, donde cuestionó la solidez de la aseguradora de bonos antes de la crisis de 2008. Aunque enfrentó críticas, la tesis de Ackman terminó validándose cuando el sector colapsó. Otro caso emblemático fue su apuesta en Herbalife, donde tomó una posición corta muy visible alegando que se trataba de un esquema piramidal. La jugada se convirtió en una de las batallas más mediáticas de Wall Street. "Si bien esa inversión no terminó siendo tan exitosa en lo financiero, consolidó su perfil público como inversor activista confrontativo", describieron los analistas de IOL Invertironline.

"Su estilo combina convicción y visibilidad: rara vez hace apuestas pequeñas o discretas. Prefiere posiciones concentradas, de alto perfil, que buscan generar tanto un retorno financiero como un cambio corporativo. Esa combinación lo ha llevado a períodos de fuertes éxitos y también de fracasos notorios, pero siempre bajo una filosofía de invertir con horizonte de largo plazo y voluntad de influir activamente en la gestión de las compañías", añadieron.

En el segundo trimestre, Pershing Square reestructuró todo su portafolio. Incorporó Netflix (NFLX, 5,6%), Visa (V, 3,5%), Mastercard (MA, 2,7%), S&P Global (1,9%) e Intercontinental Exchange (1,9%). Mantuvo como inversión líder a Brookfield Corp (18,3%) y a Amazon (AMZN, 16,7%). En movilidad y tecnología corporativa, Ackman reafirma posiciones de convicción absoluta situando a Uber Technologies (UBER) en el 15,1% de su cartera, a la vez que consolida sus tenencias estructurales en Microsoft (MSFT, 14,5%) y Meta Platforms (META, 8,6%).

Ray Dalio, Bridgwater Associates

La estrategia de Dalio se basa en un enfoque macro global y en la construcción de portafolios balanceados para distintos contextos económicos. Una de sus principales contribuciones fue el concepto de "All Weather Portfolio", diseñado para rendir de manera estable en distintos escenarios de inflación, deflación, crecimiento o recesión, diversificando entre acciones, bonos, materias primas y oro.

Dalio también es conocido por el principio de la diversificación de riesgos en lugar de la diversificación de activos: más que tener muchos instrumentos, se trata de equilibrar factores de riesgo de forma que el portafolio no dependa de un único escenario.

Otro aspecto central de su método es el uso de sistemas cuantitativos y reglas algorítmicas para reducir sesgos humanos en la toma de decisiones. Bridgewater traduce su visión macro en principios replicables que se ejecutan a gran escala.

En el trimestre analizado, Bridgewater mantuvo el núcleo de su fondo en vehículos indexados al mercado estadounidense (SPY con el 16% e IVV con el 9,2%). También priorizó la cadena de valor de Inteligencia Artificial y semiconductores: Nvidia (NVDA) encabeza la renta variable con un 3,2% de la cartera, seguida por Broadcom (AVGO, 2,0%) y Lam Research (LRCX, 1,7%). A su vez, preservó un bloque de alta convicción en las grandes plataformas de software e hiperescaladores a través de Amazon (AMZN, 2,0%), Alphabet (GOOGL, 1,9%) y Microsoft (MSFT).

Berkshire Hathaway

IOL también analizó la presentación del fondo de inversión fundado por Warren Buffet. El mismo mantuvo su perfil histórico de alta concentración en activos de valor estructural. Apple (AAPL) se consolida como su principal tenencia individual con el 22% de sus activos reportados, seguida por American Express (AXP, 17%) y Coca-Cola (KO, 11%). La gran confirmación del trimestre en el sector tecnológico fue el protagonismo de Alphabet (GOOGL / GOOG): sumando sus tenencias en acciones Clase A (9,4%) y Clase C (3,2%), la matriz de Google representa un 12,6% consolidado de su cartera, situándose como la 4ª mayor inversión del holding.

El núcleo financiero e industrial de Berkshire se completa con posiciones históricas en Bank of America (BAC, 9,2%), Chevron (CVX, 4,7%) y Occidental Petroleum (OXY, 4,3%).

Las acciones que eligen hoy los mayores inversores

A raíz de las presentaciones de la SEC analizadas, en IOL Invertironline detectaron las siguientes tendencias:

Consenso en semiconductores y hardware de IA : Los grandes gestores están comprando la "infraestructura física" de la Inteligencia Artificial. El posicionamiento masivo en empresas del sector, confirma que la fabricación de microchips es el negocio con mayor visibilidad de demanda global.

: Los grandes gestores están comprando la "infraestructura física" de la Inteligencia Artificial. El posicionamiento masivo en empresas del sector, confirma que la Valor en Google y nube corporativa : La presencia consolidada en Google y Microsoft valida que la reaceleración de los negocios en la nube representa una ventaja competitiva rentable y predecible.

: La presencia consolidada en Google y Microsoft valida que la reaceleración de los negocios en la nube representa una ventaja competitiva rentable y predecible. Redes de movilidad urbana como monopolios de caja: El masivo respaldo a Uber Technologies reafirma la tesis de que las plataformas globales de transporte operan como verdaderas autopistas digitales con fosos comerciales infranqueables e impecable generación de flujo de fondos.

Por otra parte, desde la mencionada financiera mencionaron la apuesta clave en Argentina y las energías eficientes: "La permanencia de Stanley Druckenmiller en Vista Energy (VIST) y YPF revalida que Vaca Muerta se posiciona a nivel internacional como uno de los reservorios no convencionales de shale oil con menores costos de extracción por barril (lifting cost), atrayendo el interés del dinero inteligente frente a cuencas tradicionales maduras."

Para seguir inversiones de grandes gurúes y carteras de fondos, un recurso muy conocido es DataRoma, la web que sigue cada cambio que reportan en su cartera los "superinversores" como Bill Ackman (Pershing Square Capital Management), Daniel Loeb (Third Point), Bill y Melinda Gates para su propia Fundación, Warren Buffett, o Michael Burry (Scion Asset Management)

Al cierre de este artículo, las 10 acciones más elegidas o donde más capital concentraban los "superinversores" en general, eran las siguientes:

Microsoft Corp. Alphabet Inc. Amazon.com Inc. Alphabet Inc. CL C Meta Platforms Inc. Visa Inc. Berkshire Hathaway CL B Taiwan Semiconductor S.A. Mastercard Inc. Apple Inc.

A la vez, DataRoma identifica como las Grandes Apuestas Top (top big bets) a las acciones menos tradicionales en las cuales al menos invirtieron dos de los grandes fondos o gurúes que trackea la publicación. Entre ellas, se encontaban Carvana, Group 1 Automotive, Molina Healthcare Inc., Warrior Met Coal Inc., GE Aerospace, IBKR y Lululemon, entre otras.