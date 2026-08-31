Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento escalonado en cuatro meses de 12,22% en total. Cuánto cobran un Gendarme y la Policía Federal en Septiembre

El Gobierno nacional publicó hoy la resolución 844/2026 en el Boletín Oficial destinada a recomponer los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, como la Gendarmería y la Policía Naval Argentina. El incremento, anunciado la semana pasada, llegó después de jornadas de protesta iniciadas como reclamo salarial por un lado, y por el cierre de la Base de Punta Indio por el otro.

Según dejó trascender el Gobierno a los medios, la recomposición salarial requeriría una inversión de $50.000 millones mensuales. Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026, y se brindaría en cuatro aumentos escalonados. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal.

El incremento alcanzará también a los retirados y se sumará al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a diciembre de 2026. Estos aumentos se agregarán al Suplemento por Título Académico implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

Aumento a las Fuerzas de Seguridad Federales

Por su parte, para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico desde septiembre, junto con la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones. La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En la resolución 844/2026 publicada hoy, el Gobierno determinó aumentos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los siguientes conceptos:

En Gendarmería Nacional , se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio, por ejemplo, por Prevención Barrial. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto y de hasta 35% en las jerarquías más bajas.

, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio, por ejemplo, por Prevención Barrial. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto y de hasta 35% en las jerarquías más bajas. En la Prefectura Naval Argentina , se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros.

, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona , con nuevos destinos y coeficientes, que alcanzará aproximadamente a 16.500 efectivos con incrementos de entre 10% y 30%.

, con nuevos destinos y coeficientes, que alcanzará aproximadamente a 16.500 efectivos con incrementos de entre 10% y 30%. En la Policía Federal Argentina, se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementan en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

Argentina, se crea un y se incrementan en 30% la En la Policía de Seguridad Aeroportuaria , se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

, se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas. En el Servicio Penitenciario Federal, se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes. Se modificaron también los importes correspondientes al "complemento por responsabilidad jerárquica" que perciben el Jefe y el Subjefe de la Gendarmería, el Prefecto Nacional Naval y el Subprefecto Nacional Naval de la Prefectura, y el Jefe y el Subjefe de la Policía Federal.

Por otra parte, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.

La iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

Cuánto cobrará la Gendarmería en septiembre 2026

De acuerdo al anexo 1 de la mencionada resolución, la siguiente es la escala de salarios básicos para el personal de Gendarmería con grado militar en septiembre 2026

Comandante General: $3.316.491,15

Comandante Mayor: $3.019.150,57

Comandante Principal: $2.710.373,82

Comandante: $2.230.054,39

Segundo Comandante: $1.829.788,21

Primer Alferez: $1.543.883,83

Alferez: $1.371.488,08

Subalferez: $1.246.807,35

Suboficial Mayor: $1.929.322,88

Suboficial Principal: $1.745.993,65

Sargento Ayudante: $1.587.266,97

Sargento Primero: $1.442.969,93

Sargento: $1.311.790,86

Cabo Primero: $1.192.537,17

Cabo: $1.084.124,63

Gendarme: $985.567,87

Gendarme II: $895.970,77

A esto se suma el adicional por prevención barrial, que en septiembre arranca en $432.277,27 y la Compensación por Recargo de Servicio, que inicia en 13.805,38 pesos.

Cuánto cobrará un Policía Federal en septiembre 2026

En la misma resolución se anexó la escala salarial para la Policía Federal Argentina en los proximos meses. En septiembre, los salarios básicos serán los siguientes:

Comisario General: $3.646.718,76

Comisario Mayor: $3.315.198,87

Comisario Inspector: $2.923.006,64

Comisario: $2.330.978,66

Subcomisario: $1.908.869,39

Principal: $1.599.658,05

Inspector: $1.456.564,03

Subinspector: $1.324.149,12

Ayudante: $1.203.771,93

Suboficial Mayor: $2.153.573,01

Suboficial Auxiliar: $1.957.793,64

Suboficial Escribiente: $1.779.812,40

Sargento 1ro.: $1.618.011,27

Sargento: $1.470.919,34

Cabo 1ro.: $1.337.199,40

Cabo: $1.215.635,82

Agente: $1.105.123,47

Aspirante: $844.996,20

Cadete 3er Curso: $829.260,02

Cadete 2do y 1er Curso: $794.105,22

Capellán General: $1.962.436,44

Capellán Principal: $1.494.067,83

Capellán: $1.333.732,64

Auxiliar superior de 1ra: $1.698.237,89

Auxiliar superior de 2da: $1.473.837,23

Auxiliar superior de 3ra: $1.329.581,31

Auxiliar superior de 4ta: $1.212.783,64

Auxiliar superior de 5ta: $1.169.383,35

Auxiliar superior de 6ta: $1.079.963,88

Auxiliar superior de 7ma: $1.009.871,56

Auxiliar de 1ra: $1.342.138,23

Auxiliar de 2da: $1.256.687,12

Auxiliar de 3ra: $1.189.671,12

Auxiliar de 4ta: $1.112.351,13

Auxiliar de 5ta: $1.017.465,18

Auxiliar de 6ta: $966.619,94

Auxiliar de 7ma: $925.038

A estos haberes básicos se suman los suplementos por Zona, de acuerdo al cuadro que figura en el anexo, y la Compensación por Recargo de Servicio, que arranca en 13.805,38 pesos por mes.

Reclamo de las Fuerzas de Seguridad

Las medidas forman parte del objetivo del Gobierno Nacional de fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mejorar las condiciones del personal y reconocer las características específicas de sus tareas. El camino había iniciado el cuatrimestre anterior, cuando con un incremento y el bono por título el Gobierno había logrado desactivar lo que hubiese sido la primera protesta conjunta de todas las Fuerzas, por un reclamo salarial.

Pero en las últimas semanas el conflicto se había reactivado, por distintos motivos. Uno era la falta de actualización de los haberes, que dejaban a gran parte de los uniformados debajo de la línea de pobreza, e incluso de la indigencia. Un informe elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la nómina del personal del Estado nacional, mostró que uno de cada cuatro efectivos que tomó un crédito ya no logra cumplir regularmente con sus pagos. Unos 43.784 efectivos tienen atrasos en el pago de sus obligaciones. La cifra representa el 25% de quienes accedieron a un crédito, un porcentaje mayor al resto de la administración pública nacional.

En función de ello, se planificó una manifestación del personal civil de la actividad que, además del reclamo salarial, se pronunciaba en contra del cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, por el cual peligraban 180 puestos de trabajo.

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó la semana pasada que "el 99 por ciento de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más" y remarcó que "por eso, tomamos esta medida extrema".

Según informó iProfesiona, el dirigente también advirtió sobre la decisión del Ejecutivo de cerrar la Base Aeronaval Punta Indio, que "pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y amenaza con destruir el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, repercutiendo en la vida de más de 14.000 personas de la zona".

Aguiar reclamó la "inmediata" reapertura de las paritarias "para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social", en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA. Al respecto, ATE denunció que el desfinanciamiento de IOSFA/OSFA "repercute sobre las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias, en un contexto donde se reclama una investigación sobre la deuda denunciada, que supera los $223.000 millones".

Por eso, las medidas oficializadas hoy en el Boletín Oficial representan un nuevo intento de parte del Gobierno Nacional de dar respuesta a al menos algunos de los reclamos de las Fuerzas Federales.