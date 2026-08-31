Aumentos de sueldo en septiembre gremio por gremio y qué sectores le ganan a la inflación

Con la llegada del mes de septiembre se aplican los nuevos aumentos negociados por los principales gremios. En muchos casos contemplan aumentos en los sueldos básicos, tramos de sumas no remunerativas, asignaciones fijas y gratificaciones extraordinarias por única vez.

No obstante, el panorama salarial actual refleja un impacto fuertemente heterogéneo según la actividad económica. Un informe oficial de la Secretaría de Trabajo del mes de mayo detalla que el salario real promedio del empleo privado registrado acumuló una caída del 2,4% interanual, mientras que la remuneración media pactada en los convenios colectivos retrocedió un 5,2% en términos reales.

De esta forma, mientras algunos sindicatos lograron acordar subas acordes al ritmo inflacionario, otros apelaron a sumas fijas para amortiguar la pérdida del poder de compra.

Aumentos gremio por gremio: la lista completa con básicos y bonos para septiembre

Las paritarias aprobadas para el noveno mes del año establecen las siguientes escalas salariales y beneficios según la categoría y el gremio correspondiente:

Empleados de Comercio (SEC): los empleados del sector cobrarán en septiembre un incremento del 1,9% no remunerativo sobre los haberes de junio. En este mes no habrá bono adicional, ya que la asignación de $25.000 fue liquidada en agosto

Bancarios (La Bancaria): percibirán un ajuste salarial del 2,1% retroactivo al mes de julio. Con esta recomposición, el salario inicial de la actividad se posiciona en $2.500.000, acumulando una suba del 19,3% en el año

Trabajadores de la Construcción (UOCRA): los convenios colectivos 76/75 y 577/10 registran en septiembre una suba del 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de julio, incorporando montos previos al básico sin sumas no remunerativas adicionales

Camioneros: el gremio fijó un salario básico de $1.075.910,44 para la categoría de chofer de primera, con la reapertura de la mesa de discusión pautada para la primera quincena de septiembre

Sanidad (FATSA): los trabajadores asistenciales y de laboratorios aplican una suba acumulada del 9,05% sobre los básicos de abril, sumado a un bono extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad

Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB y FATFA): en el esquema de SAFyB, el básico para directores técnicos asciende a $3.624.000 (más adicionales de convenio del 30%). En FATFA, el básico del farmacéutico alcanza $2.134.953,36 (más $99.384,61 no remunerativos) y el de cadetes es de $1.403.185,39

Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA): liquidarán una actualización acumulada del 8,03%. Para la categoría D1 el básico es de $990.555 (con adicional no remunerativo de $68.000 a $88.000) y para la A1 el básico llega a $1.074.307, más una gratificación de $20.000 el 10 de septiembre

Trabajadores del Plástico (UOYEP): ejecutan un incremento del 7,28% sobre los básicos en septiembre. El valor hora para operario se ubica en $6.595,98 y para oficial especializado en $9.241,47

Trabajadores Rurales (UATRE): los empleados agrarios cobran un salario básico de $1.183.074,33 para la posición de Peón General

Casas Particulares (Empleadas domésticas): el personal registra en septiembre un aumento del 1,9% sobre los mínimos de julio, junto con un bono no remunerativo por única vez de entre $8.000 y $20.000 según la carga horaria semanal

Encargados de Edificios (Fateryh): aplican una suba del 1,9% en los básicos junto con una suma fija mensual de $25.000. El haber alcanza $1.220.160 con vivienda de primera categoría y $1.401.533 en la modalidad sin vivienda

Trabajadores del Vidrio (SEIVARA): la categoría inicial A1 establece un haber mínimo de $1.139.295 (que llega a $1.380.825,54 con adicionales) y la categoría H asciende a $2.030.364,22

Industria del Papel (Papeleros): acuerdan una suba del 2% en los salarios junto a una gratificación no remunerativa de $300.000, fijando el haber mínimo en $1.300.000. en cuanto al valor hora para la categoría queda en $6.439

Salarios versus inflación, cuáles son los sectores ganadores y perdedores

De acuerdo con las cifras del informe de la Secretaría de Trabajo, de los 25 principales convenios colectivos relevados, 17 registraron caídas en el salario real respecto de la inflación.

Actividades con pérdida real: los trabajadores de las industrias textil, metalúrgica, calzado, comercio y seguridad privada registran las mayores caídas en la capacidad de compra del salario

Sectores con mejoras reales: únicamente 8 paritarias (encabezadas por encargados de edificios y camioneros) lograron acordar recomposiciones salariales por encima del índice de inflación acumulado

Mecanismos de ajuste: gremios como Bancarios y Químicos aplican ajustes mensuales atados de forma directa al IPC del INDEC, mientras que el sector Aceitero toma como parámetro las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA

La dinámica salarial de septiembre deja en evidencia la complejidad que atraviesan los ingresos frente al costo de vida, combinando ajustes porcentuales moderados, sumas fijas extraordinarias y esquemas de revisión mensual.

Ante el comienzo del último tramo del año, la reapertura de las mesas de negociación paritaria en sectores clave de la economía será clave para definir si los salarios logran recortar la brecha frente a la inflación acumulada.