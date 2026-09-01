Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1,8% en septiembre y comenzarán a incorporar al salario parte del bono cobrado en agosto

La liquidación de sueldo de septiembre de 2026 suma 25% del bono no remunerativo y considera categoría, antigüedad y zona.

Este incremento fue acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y se suma al 1,9% de agosto.

Las empleadas domésticas tendrán un aumento salarial del 1,8% en septiembre de 2026 y parte de un bono se integra al sueldo.

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualización acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La pauta establece incrementos escalonados y el traslado progresivo al salario de una suma que inicialmente fue abonada con carácter no remunerativo.

El acuerdo contempla una serie de modificaciones para los trabajadores comprendidos en el régimen de casas particulares y fija actualizaciones para los salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La primera etapa del esquema comenzó con los salarios de agosto, cuando se aplicó un aumento del 1,9% sobre los salarios mínimos vigentes en julio. Además, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Para septiembre, la pauta salarial establece una nueva actualización del 1,8% y dispone que una parte de la suma extraordinaria abonada previamente comience a incorporarse al salario. El mecanismo continuará durante los meses siguientes, de acuerdo con el cronograma definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2026

El aumento correspondiente a septiembre se calcula sobre la base salarial utilizada para establecer la pauta de actualización. El incremento acordado para ese mes es del 1,8%, mientras que el proceso de incorporación de la suma no remunerativa al salario básico se realiza de manera gradual.

De esta manera, para determinar cuánto cobra una empleada doméstica en septiembre de 2026 es necesario considerar no solo el salario mínimo correspondiente a su categoría y modalidad de trabajo, sino también la cantidad de horas semanales, la antigüedad y, cuando corresponda, el adicional por zona desfavorable.

El régimen contempla distintas categorías laborales, determinadas por las tareas que realizan los trabajadores en casas particulares. Cada una cuenta con un salario mínimo específico y la remuneración puede variar según se trate de personal con retiro o sin retiro.

Por ese motivo, el monto final que recibe cada trabajadora puede ser diferente aun cuando el aumento porcentual aplicado sea el mismo.

Cómo se aplica el aumento salarial de septiembre

El acuerdo salarial establece que la actualización de septiembre es del 1,8%. El cálculo parte de los salarios mínimos correspondientes a julio de 2026, sobre los cuales se aplica el esquema de incrementos previsto para el período.

A esta actualización se suma la incorporación progresiva al salario de la suma que había sido establecida como bono no remunerativo. El mecanismo busca que una parte de ese importe deje de considerarse una suma extraordinaria y pase a formar parte de la remuneración sobre la que se calculan los conceptos correspondientes.

En agosto, el acuerdo había establecido un incremento del 1,9%, junto con una suma fija cuyo valor dependía de la cantidad de horas semanales trabajadas.

El bono fue determinado de la siguiente manera:

$20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más

para quienes trabajan 16 horas semanales o más $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas semanales

$8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales

La suma fue establecida por única vez y su incorporación posterior al salario se realiza de manera progresiva según lo previsto en el acuerdo.

Qué categorías contempla el régimen de empleadas domésticas

El régimen de personal de casas particulares establece diferentes categorías laborales según las tareas realizadas. Los salarios mínimos se determinan de acuerdo con esa clasificación y también según la modalidad de contratación.

Entre las categorías se encuentran el personal que realiza tareas de supervisión o coordinación, quienes desarrollan tareas específicas como cocineros, el personal que presta tareas generales y quienes realizan tareas vinculadas con asistencia y cuidado de personas. La remuneración mínima correspondiente a cada categoría constituye la base sobre la cual se aplican los aumentos acordados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Por lo tanto, para conocer el monto correspondiente a septiembre no alcanza con tomar el porcentaje general de aumento. También es necesario identificar la categoría laboral, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

En los casos en que la persona trabaja por hora, la actualización también impacta sobre el valor mínimo de la hora de trabajo. Cuando se trata de trabajadores mensualizados, el incremento se aplica sobre la remuneración mensual correspondiente a la categoría. Además del salario básico, las empleadas domésticas pueden tener derecho a distintos adicionales previstos por el régimen de casas particulares. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que corresponde al 1% por cada año trabajado. El cálculo se realiza sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

El concepto debe contemplarse en la liquidación mensual cuando la trabajadora cumple las condiciones para percibirlo. Su valor aumenta de acuerdo con los años de antigüedad reconocidos en la relación laboral. Otro de los adicionales corresponde a quienes prestan tareas en determinadas provincias y regiones consideradas como zonas desfavorables.

El adicional por zona desfavorable se aplica a trabajadores de casas particulares que desarrollan sus tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. De acuerdo con la actualización contemplada en el nuevo esquema salarial, este adicional pasó del 30% al 31% para los trabajadores alcanzados por el beneficio. El porcentaje se calcula sobre la remuneración correspondiente y debe reflejarse en la liquidación salarial.

Para calcular cuánto debe cobrar una empleada doméstica en septiembre de 2026 se deben tener en cuenta distintos componentes. El primer paso es identificar la categoría laboral. Luego se determina si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro y si cobra una remuneración mensual o por hora.

Sueldo de empleadas doméstica: cómo se calcula el aumento

Sobre esa base se aplica el aumento correspondiente al período. Para septiembre, el porcentaje establecido es del 1,8%. Después deben incorporarse los adicionales que correspondan. Entre ellos se encuentra la antigüedad, cuando la trabajadora cuenta con años reconocidos en la relación laboral, y el adicional por zona desfavorable en las jurisdicciones alcanzadas.

También debe considerarse la eventual incorporación al salario de la suma extraordinaria que había sido abonada con carácter no remunerativo. La liquidación final debe reflejar todos los conceptos correspondientes a la relación laboral y quedar asentada en el recibo de sueldo.

Uno de los puntos centrales del acuerdo salarial es el tratamiento de la suma fija establecida para agosto. El importe fue determinado de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas. El objetivo del esquema es que la suma inicialmente abonada como no remunerativa pase progresivamente a integrar el salario.

Para septiembre se estableció la incorporación de una parte del importe al salario básico. El porcentaje previsto para esta etapa es del 25% de la suma abonada en agosto.

Esto implica que el tratamiento de la suma extraordinaria cambia a medida que avanza el cronograma salarial. Por esa razón, el cálculo de la remuneración mensual debe contemplar tanto el aumento porcentual como la parte del bono que pasa a formar parte del salario.

Qué pasa con los adicionales

La incorporación progresiva también tiene impacto sobre la base utilizada para calcular determinados conceptos salariales. El recibo de sueldo de una trabajadora de casas particulares debe reflejar los distintos componentes de la remuneración correspondiente al período liquidado.

Entre los datos que deben considerarse se encuentran la remuneración básica, los adicionales que correspondan y los conceptos extraordinarios establecidos por los acuerdos salariales.

En el caso de la antigüedad, el adicional debe aparecer cuando corresponda según los años de servicio. Para quienes trabajan en las zonas alcanzadas, también debe incorporarse el porcentaje correspondiente por zona desfavorable. El recibo permite identificar cómo se conformó el salario y qué conceptos fueron incluidos en la liquidación.

La actualización salarial de septiembre, por lo tanto, no implica únicamente modificar el monto básico. El empleador debe contemplar el conjunto de conceptos que integran la remuneración de acuerdo con las condiciones particulares de cada relación laboral.

El acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece un esquema de actualizaciones que se extiende hasta diciembre de 2026. La pauta comenzó con el aumento del 1,9% correspondiente a agosto y continúa con el 1,8% previsto para septiembre. A partir de allí, el cronograma contempla nuevas modificaciones salariales para los meses siguientes.

El mecanismo combina incrementos porcentuales con la incorporación progresiva de la suma fija que inicialmente tuvo carácter no remunerativo. Por este motivo, las remuneraciones de las empleadas domésticas deben ser revisadas en cada período de liquidación. El monto correspondiente a cada mes depende de la categoría, la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas y los adicionales aplicables.

El acuerdo también establece que los cambios alcanzan a las distintas categorías comprendidas dentro del régimen de casas particulares. Los nuevos valores deben utilizarse en las liquidaciones correspondientes a cada período salarial establecido en el acuerdo.

En septiembre de 2026, el aumento previsto es del 1,8%, junto con la incorporación de la parte correspondiente de la suma no remunerativa. Para las trabajadoras que cobran por hora, el empleador debe utilizar el valor mínimo actualizado correspondiente a la categoría y modalidad de trabajo. En el caso de las empleadas mensualizadas, debe considerarse el salario mínimo mensual establecido para la categoría correspondiente. A esos importes se agregan los adicionales que correspondan según cada situación laboral.

La actualización forma parte del esquema acordado para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026 y determina la evolución de los salarios mínimos del personal de casas particulares durante esos meses. De esta manera, para saber cuánto cobra una empleada doméstica en septiembre de 2026, es necesario identificar primero la categoría laboral y la modalidad de trabajo y luego aplicar el aumento previsto para el mes, junto con los adicionales y la parte del bono que corresponda incorporar al salario.