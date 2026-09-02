200 puestos de trabajo: cómo entrar a trabajar a Más Go, los nuevos comercios de cercanía del grupo de ChangoMás
Puntos importantes
GDN Argentina (Grupo De Narváez), la empresa dueña de los supermercados ChangoMâs e Hiper ChangoMâs, inauguró recientemente un nuevo modelo de comercio de cercanía bajo el nombre Mâs Go. Se espera que esta nueva cadena genere 200 puestos de trabajo directos este año y para ello, en el área de RR.HH. ya reciben postulaciones.
Dónde están los nuevos comercios Mâs Go
La nueva propuesta que busca optimizar las compras de proximidad, brindar un surtido diferencial para todos los vecinos y ofrecer a los clientes la oportunidad de acceder a compras más rápidas, efectivas y prioritarias, pero con las mismas ofertas de las grandes cadenas.
Los primeros tres locales de este formato ya están operativos en las siguientes locaciones:
- Nogoyá 3151, Villa del Parque
- Álvarez Jonte 4393, Monte Castro
- Av. Cabildo 2754, Belgano
Cada uno de ellos cuenta con un espacio de hasta 200 m2, con más de 2.000 referencias de surtido en categorías clave como almacén, frescos, perfumería, limpieza y bebidas, manteniendo las mismas promociones, beneficios bancarios y descuentos exclusivos que las tiendas con grandes dimensiones. Abren en el horario de 8 a 21 horas, todos los días.
Para asegurar la operatividad y abastecimiento de los productos, también se requiere la puesta en marcha de un nuevo sistema de abastecimiento para cada punto "Mâs Go".
Cómo entrar a trabajar a Mâs Go
Para el cierre de este año desde GDN confirmaron a este medio nuevas aperturas "Mâs Go" en distintos barrios del Gran Buenos Aires y CABA, con la incorporación de más de 200 personas en total para dar soporte y atención a los clientes.
Para muchas de estas vacantes, según dijeron fuentes del àrea de Comunicaciòn de la compañía, "se consideró no solo la incorporación de nuevo personal, sino también la oportunidad de que empleados que quieran relocalizarse, por ejemplo,por cuestiones de proximidad a su domicilio, puedan postularse y acceder a las posiciones solicitadas."
"En este último caso, la búsqueda de estos candidatos se realizo de forma interna dentro de la compañía, evaluando aptitudes y requisitos que se ajusten a cada perfil", añadieron.
Para las posiciones en las que se busca nuevo personal, los requisitos son:
- Secundario completo.
- Estudios terciarios/universitarios en curso (valorado).
- Residencia en CABA.
- Disponibilidad para trabajar con horarios rotativos.
"En principio, los perfiles buscados apuntan a personas con un gran compromiso por el trabajo, ganas de aprender, proactivas, con capacidad de adaptación y trabajo en equipo", resumieron desde GDN, y aclararon que para postularse, no se necesita experiencia previa.
A la vez, aclararon que los perfiles más buscados para Mâs Go son
- Atención al cliente.
- Manejo de caja.
- Reposición y control de mercadería.
- Orden y mantenimiento del salón.
Cómo enviar el CV para trabajar en Mâs Go
Según confirmaron desde GDN Argentina, los beneficios para estos nuevos empleados de esta cadena son los mismos que para colaboradores de las otras tiendas del grupo. Entre ellos, los más diferenciales son la opción de menú diario, descuentos en compras, día de cumpleaños libre, entre otros.
La postulación a las vacante se puede realizar a través del àrea de carreras de la web de la compañía o a través de la cuenta de Linkedin de GDN Argentina. En ambos casos, los postulantes tendrán acceso a las búsquedas activas, el detalle de las posiciones y la modalidad de postulación.
Cuánto cobra un empleado de comercio
Si bien desde GDN Argentina no revelaron los salarios propuestos a los empleados, y en las grandes cadenas de super e hipermercados se suele pagar por encima de convenio, vale la pena mencionar que generalmente en el sector los trabajadores se nuclean bajo el gremio de empleados de comercio, que es el más numeroso del país.
En ese marco, los sueldos mínimos por convenio que acordó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), según el siguiente comunicado, corresponden a la siguiente escala.
Maestranza
- Maestranza Categoría A: $1.305.461
- Maestranza Categoría B: $1.308.793
- Maestranza Categoría C: $1.320.464
Administrativos
- Administrativo Categoría A: $1.317.965
- Administrativo Categoría B: $1.322.971
- Administrativo Categoría C: $1.327.970
- Administrativo Categoría D: $1.342.978
- Administrativo Categoría E: $1.355.482
- Administrativo Categoría F: $1.373.824
Cajeros
- Cajeros Categoría A: $1.322.132
- Cajeros Categoría B: $1.327.970
- Cajeros Categoría C: $1.335.474
Auxiliares
- Auxiliar Categoría A: $1.322.132
- Auxiliar Categoría B: $1.330.469
- Auxiliar Categoría C: $1.357.983
- Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140
- Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145
Vendedores
- Vendedor Categoría A: $1.322.132
- Vendedor Categoría B: $1.347.148
- Vendedor Categoría C: $1.355.482
- Vendedor Categoría D: $1.373.824
A estos salarios básicos por convenio, se suman los adicionales de la actividad, según corresponda.
- Adicional por armado de vidriera: plus adicional de $46.042,28
- Adicional para Cajeros Categorías A y C: suplemento de $144.198,68
- Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable.
- Adicional por kilometraje para ayudante de chofer: un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia.
- Adicional por kilometraje para chofer: $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros.
- Adicional por antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período.
- Asignación por presentismo: asignación complementaria sobre las cifras remunerativas y no remunerativas ingresadas en la liquidación mensual.
Vale la pena aclarar, ademàs, que las compañìas serias como las cadenas de supermercados, tienen al personal registrado, ofrecen cobertura de salud para el plan familiar y pagan tambièn horas extras, cuando corresponde. Por eso, los empleadores como GDN, incluso para esta nueva cadena Mâs Go, son un aspiracional para los trabajadores argentinos en bùsqueda activa de empleo.