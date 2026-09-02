Grupo De Narváez inaguró nuevos formatos de comercios y busca 200 personas para los próximos locales. Cómo enviar el CV y cuànto se gana.

Postulaciones para trabajar en Mâs Go se realizan vía web o LinkedIn de GDN Argentina, con beneficios y salarios de convenio.

Los 3 primeros locales Mâs Go están en Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano; buscan personal sin experiencia previa.

GDN Argentina (Grupo De Narváez), la empresa dueña de los supermercados ChangoMâs e Hiper ChangoMâs, inauguró recientemente un nuevo modelo de comercio de cercanía bajo el nombre Mâs Go. Se espera que esta nueva cadena genere 200 puestos de trabajo directos este año y para ello, en el área de RR.HH. ya reciben postulaciones.

Dónde están los nuevos comercios Mâs Go

La nueva propuesta que busca optimizar las compras de proximidad, brindar un surtido diferencial para todos los vecinos y ofrecer a los clientes la oportunidad de acceder a compras más rápidas, efectivas y prioritarias, pero con las mismas ofertas de las grandes cadenas.

Los primeros tres locales de este formato ya están operativos en las siguientes locaciones:

Nogoyá 3151, Villa del Parque

Álvarez Jonte 4393, Monte Castro

Av. Cabildo 2754, Belgano

Cada uno de ellos cuenta con un espacio de hasta 200 m2, con más de 2.000 referencias de surtido en categorías clave como almacén, frescos, perfumería, limpieza y bebidas, manteniendo las mismas promociones, beneficios bancarios y descuentos exclusivos que las tiendas con grandes dimensiones. Abren en el horario de 8 a 21 horas, todos los días.

Para asegurar la operatividad y abastecimiento de los productos, también se requiere la puesta en marcha de un nuevo sistema de abastecimiento para cada punto "Mâs Go".

Cómo entrar a trabajar a Mâs Go

Para el cierre de este año desde GDN confirmaron a este medio nuevas aperturas "Mâs Go" en distintos barrios del Gran Buenos Aires y CABA, con la incorporación de más de 200 personas en total para dar soporte y atención a los clientes.

Para muchas de estas vacantes, según dijeron fuentes del àrea de Comunicaciòn de la compañía, "se consideró no solo la incorporación de nuevo personal, sino también la oportunidad de que empleados que quieran relocalizarse, por ejemplo,por cuestiones de proximidad a su domicilio, puedan postularse y acceder a las posiciones solicitadas."

"En este último caso, la búsqueda de estos candidatos se realizo de forma interna dentro de la compañía, evaluando aptitudes y requisitos que se ajusten a cada perfil", añadieron.

Para las posiciones en las que se busca nuevo personal, los requisitos son:

Secundario completo.

Estudios terciarios/universitarios en curso (valorado).

Residencia en CABA.

Disponibilidad para trabajar con horarios rotativos.

"En principio, los perfiles buscados apuntan a personas con un gran compromiso por el trabajo, ganas de aprender, proactivas, con capacidad de adaptación y trabajo en equipo", resumieron desde GDN, y aclararon que para postularse, no se necesita experiencia previa.

A la vez, aclararon que los perfiles más buscados para Mâs Go son

Atención al cliente.

Manejo de caja.

Reposición y control de mercadería.

Orden y mantenimiento del salón.

Cómo enviar el CV para trabajar en Mâs Go

Según confirmaron desde GDN Argentina, los beneficios para estos nuevos empleados de esta cadena son los mismos que para colaboradores de las otras tiendas del grupo. Entre ellos, los más diferenciales son la opción de menú diario, descuentos en compras, día de cumpleaños libre, entre otros.

La postulación a las vacante se puede realizar a través del àrea de carreras de la web de la compañía o a través de la cuenta de Linkedin de GDN Argentina. En ambos casos, los postulantes tendrán acceso a las búsquedas activas, el detalle de las posiciones y la modalidad de postulación.

Cuánto cobra un empleado de comercio

Si bien desde GDN Argentina no revelaron los salarios propuestos a los empleados, y en las grandes cadenas de super e hipermercados se suele pagar por encima de convenio, vale la pena mencionar que generalmente en el sector los trabajadores se nuclean bajo el gremio de empleados de comercio, que es el más numeroso del país.

En ese marco, los sueldos mínimos por convenio que acordó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), según el siguiente comunicado, corresponden a la siguiente escala.

Maestranza

Maestranza Categoría A: $1.305.461

Maestranza Categoría B: $1.308.793

Maestranza Categoría C: $1.320.464

Administrativos

Administrativo Categoría A: $1.317.965

Administrativo Categoría B: $1.322.971

Administrativo Categoría C: $1.327.970

Administrativo Categoría D: $1.342.978

Administrativo Categoría E: $1.355.482

Administrativo Categoría F: $1.373.824

Cajeros

Cajeros Categoría A: $1.322.132

Cajeros Categoría B: $1.327.970

Cajeros Categoría C: $1.335.474

Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824

A estos salarios básicos por convenio, se suman los adicionales de la actividad, según corresponda.

Adicional por armado de vidriera : plus adicional de $46.042,28

: plus adicional de $46.042,28 Adicional para Cajeros Categorías A y C : suplemento de $144.198,68

: suplemento de $144.198,68 Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable.

$567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable. Adicional por kilometraje para ayudante de chofer : un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia.

: un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia. Adicional por kilometraje para chofer : $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros.

: $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros. Adicional por antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período.

equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período. Asignación por presentismo: asignación complementaria sobre las cifras remunerativas y no remunerativas ingresadas en la liquidación mensual.

Vale la pena aclarar, ademàs, que las compañìas serias como las cadenas de supermercados, tienen al personal registrado, ofrecen cobertura de salud para el plan familiar y pagan tambièn horas extras, cuando corresponde. Por eso, los empleadores como GDN, incluso para esta nueva cadena Mâs Go, son un aspiracional para los trabajadores argentinos en bùsqueda activa de empleo.