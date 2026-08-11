De Narváez lanza nuevo formato de supermercado y va por el negocio de cercanía

Puso en marcha Más Go, una nueva propuesta para capturar las compras rápidas y cotidianas que seguirá sumando puntos de venta en CABA y el conurbano

Francisco de Narváez vuelve a mover fichas en el supermercadismo argentino y esta vez lo hace con un formato que busca ampliar los límites del negocio que construyó alrededor de ChangoMás.

A través de su grupo GDN Argentina, acaba de lanzar Más Go, un nuevo formato de supermercados de cercanía, con locales pequeños, un surtido concentrado en productos cotidianos y una estrategia que apunta a multiplicar los puntos de contacto con sus clientes.

La novedad fue comunicada oficialmente por el propio grupo, que acaba de poner en funcionamiento los primeros tres establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no serán los únicos ya que existe en desarrollo un ambicioso plan de expansión para los próximos años.

El propio grupo define el lanzamiento como el inicio de un plan que contempla nuevas sucursales y que tiene como objetivo, según señala textualmente la empresa, ampliar la "capilaridad de su ecosistema comercial".

Es decir, las tres primeras aperturas funcionan como punto de partida de un despliegue mayor que continuará durante los próximos meses.

Los Más Go iniciales ya operan en Villa del Parque, en Nogoyá 3151; Monte Castro, en Álvarez Jonte 4393; y Belgrano, sobre avenida Cabildo 2754.

Cada uno posee hasta 200 metros cuadrados de superficie y ofrece más de 2.000 referencias distribuidas entre almacén, frescos, perfumería, limpieza y bebidas.

Además, GDN asegura que mantendrán "las mismas promociones, beneficios bancarios y descuentos exclusivos" que ofrece en sus tiendas de mayores dimensiones.

La empresa presenta la iniciativa como una propuesta destinada a conseguir compras "más rápidas, efectivas y prioritarias".

Las tres aperturas como el punto de partida

Detrás del estreno de la marca aparece una estrategia bastante más ambiciosa que la apertura de tres supermercados.

Es más, GDN anticipa en su comunicación oficial que durante este 2026 incorporará más Más Go "en distintos barrios del Gran Buenos Aires y CABA, bajo la misma modalidad de cercanía".

La empresa no informa todavía cuántos establecimientos proyecta inaugurar ni cuál será la inversión destinada al despliegue.

Pero ofrece una señal de la dimensión que pretende alcanzar: el nuevo modelo generará más de 200 puestos de trabajo.

También obligará a desarrollar una logística específica ya que, según informó el propio grupo, la expansión incluirá la puesta en marcha de "un nuevo sistema de abastecimiento para cada punto Mâs Go", destinado a optimizar los tiempos de entrega.

Ese aspecto resulta central teniendo en cuenta que una tienda de hasta 200 metros cuadrados tiene una capacidad limitada para guardar mercadería y necesita una reposición mucho más frecuente que un hipermercado.

El desafío consiste en conseguir alta rotación, evitar faltantes y seleccionar aquellos productos que realmente justifican ocupar un lugar en las góndolas.

Por eso Mâs Go comienza con unas 2.000 referencias y no pretende trasladar todo el surtido de un ChangoMâs a una superficie menor.

Es un formato concebido desde el inicio para otro tipo de compra.

Las razones de la nueva apuesta comercial

La explicación oficial de GDN pone el foco en la cercanía y en los cambios en la forma de comprar.

La compañía sostiene que el lanzamiento forma parte de un "plan de expansión centrado en mejorar la experiencia de compra", priorizando la proximidad con sus clientes.

Se agrega que Mâs Go "busca ofrecer un surtido diferencial y facilitar las compras rápidas", aunque la decisión tiene también una lógica empresarial.

A través de Changomás, el grupo GDN ya está presente en grandes superficies, supermercados tradicionales, mayoristas y comercio electrónico.

El nuevo formato le permite agregar otro canal para competir por la compra de reposición, aquella que el consumidor realiza varias veces durante la semana y para la cual la distancia hasta el establecimiento tiene un peso decisivo.

Los locales de hasta 200 metros cuadrados también abren la posibilidad de instalarse en zonas urbanas donde sería mucho más complejo encontrar espacio para un supermercado convencional y prácticamente imposible desarrollar un hipermercado.

El grupo puede así aumentar su presencia sin depender exclusivamente de grandes superficies a partir de lo que se denomina ganar capilaridad y que también explica por qué las primeras ubicaciones están en barrios porteños consolidados como Belgrano, Villa del Parque y Monte Castro.

La pelea por las compras de todos los días

La compañía es bastante explícita sobre qué consumo quiere capturar si se tiene en cuenta que los nuevos establecimientos abrirán todos los días de 8 a 21 y tendrán góndolas concentradas en productos prioritarios de la canasta básica.

La intención, sostiene GDN, es ofrecer "todo lo necesario para las compras rápidas y de todos los días", manteniendo promociones y descuentos de sus establecimientos tradicionales.

Ahí aparece el negocio que De Narváez quiere disputar o ofrecer a un consumidor que puede realizar una compra grande en un hipermercado o supermercado, buscar determinados precios en un mayorista y, simultáneamente, recurrir varias veces por semana a un establecimiento cercano para completar aquello que falta.

Cuál es la competencia directa del novedoso esquema

La estrategia coloca a GDN frente a competidores diferentes de los que enfrenta principalmente con sus grandes superficies.

Entre las cadenas, Día es uno de los jugadores más directamente identificados con el modelo de proximidad.

Su estrategia internacional continúa apoyándose precisamente en supermercados barriales, expansión orgánica, franquicias y fidelización.

También está Carrefour Express, otro formato diseñado para capturar compras urbanas y de reposición.

Pero la verdadera competencia es todavía más extensa y abarca también a supermercados chinos, autoservicios independientes, almacenes y comercios barriales que forman parte del universo contra el cual deberá medirse cada Mâs Go.

GDN intentará compensar la enorme penetración territorial del comercio independiente utilizando las herramientas de una compañía de escala nacional como son la capacidad de negociación con proveedores, logística propia, promociones y acuerdos bancarios.

La combinación que propone Mâs Go es justamente la escala de una gran empresa detrás de un supermercado con lógica de barrio.

Una pieza más en el mapa de De Narváez

Mâs Go tampoco sustituye los formatos que actualmente posee GDN sino que se incorpora como una nueva alternativa de un grupo que ya opera Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y la plataforma MâsOnline, además de los negocios desarrollados bajo MâsFarma y MâsAutocenter.

Con Mâs Go suma el formato específicamente enfocado en proximidad con el objetivo de cubrir diferentes ocasiones de consumo con propuestas distintas.

Mâs Go nace respaldado por una estructura que ya convirtió a GDN en uno de los principales jugadores del supermercadismo argentino.

Según los datos difundidos por la propia compañía junto con el anuncio, GDN Argentina posee más de 8.600 empleados directos y 95 tiendas distribuidas en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa se define además como el noveno principal empleador privado del país.

A esa red comercial suma un centro de distribución propio en Moreno, provincia de Buenos Aires, y tres centros productivos destinados a panificados, carnes y feteados.

Es una estructura que será determinante si Mâs Go comienza a multiplicar establecimientos debido a que el negocio de proximidad tiene una paradoja: los locales son pequeños, pero para operarlos a escala se necesita una maquinaria logística importante.

Cuanto menor es el espacio disponible para stockear productos, mayor es la necesidad de abastecimiento frecuente.

De allí que GDN haya decidido acompañar el lanzamiento con un sistema logístico específico.

La compra de Walmart que cambió la escala

Para entender cómo llegó De Narváez hasta esta posición hay que retroceder a noviembre de 2020, cuando acordó la adquisición de la totalidad de las operaciones de Walmart Argentina.

La multinacional estadounidense decidió desprenderse de su filial después de 25 años en el país y transfirió el negocio al Grupo de Narváez sin conservar participación accionaria.

Walmart poseía entonces más de 90 establecimientos y alrededor de 9.000 empleados, distribuidos entre Walmart Supercenter, Changomas, Mi Changomas y Punto Mayorista. También operaba comercio electrónico, el centro de distribución de Moreno y tres centros productivos.

La operación cambió de manera definitiva la dimensión de GDN en la Argentina, pero el proceso posterior fue bastante más profundo que un simple cambio de accionistas.

Una vez concretada la compra, De Narváez comenzó a construir una identidad propia para los activos adquiridos y en septiembre de 2021 presentó formalmente Híper ChangoMâs e inició la reconversión de las antiguas tiendas Walmart.

La propia compañía definió entonces el proyecto como una "propuesta multiformato", una idea que ayuda a entender también el lanzamiento actual de Mâs Go.

El grupo fue organizando diferentes formatos alrededor de ChangoMâs en función del tamaño del establecimiento, la ubicación y el tipo de consumidor.

Ahora agrega otra capa con Mâs Go, que está pensado específicamente para la proximidad y no para reemplazar la estrategia multiformato sino que la profundiza.

La relación del grupo con el retail argentino, de todos modos, es bastante anterior a Walmart.

GDN es un grupo familiar profesionalizado cuya experiencia en comercio minorista se remonta a comienzos de la década de 1940.

Su historia está ligada a Tía, una marca emblemática del supermercadismo argentino.

Hasta 1999, Grupo de Narváez fue propietario de Tía Argentina y con el tiempo también desarrolló negocios de alimentos, indumentaria, electrodomésticos y farmacias en diferentes mercados latinoamericanos.

Un formato conocido por el grupo

Hay además un antecedente interesante dentro de los propios activos que De Narváez recibió de Walmart.

Cuando la compañía estadounidense vendió su filial argentina, no operaba solamente hipermercados.

Su estructura incluía Changomas y Mi Changomas, además de los Supercenters y Punto Mayorista.

Eso significa que GDN conoce desde hace años la lógica de operar superficies diferentes dentro de una misma compañía.

Por qué la cercanía se volvió estratégica

La apuesta también debe leerse dentro de un cambio en el negocio supermercadista en donde el consumidor ya no necesariamente concentra todas sus compras en un mismo establecimiento.

Puede buscar volumen y precio en un mayorista, aprovechar promociones bancarias en una cadena, realizar pedidos online y completar durante la semana en un comercio ubicado cerca de su casa.

Ese comportamiento obliga a las compañías a estar presentes en diferentes momentos.

Y la proximidad tiene una ventaja evidente: aumenta las oportunidades de contacto con el consumidor.

Día construyó buena parte de su modelo alrededor de esa lógica y continúa señalando la proximidad como uno de los pilares de su estrategia.

Carrefour también desarrolló Express para participar de ese mercado.

A ellos se agrega un competidor imposible de ignorar en la Argentina como son los supermercados chinos y autoservicios independientes, que construyeron una extraordinaria capilaridad territorial.

GDN pretende ingresar con más fuerza en esa pelea, pero para conseguirlo deberá encontrar buenas ubicaciones, mantener alta rotación, garantizar abastecimiento y seleccionar correctamente las aproximadamente 2.000 referencias que ofrece cada tienda.