El salario mínimo que cobra un empleado de comercio en septiembre 2026, tras la paritaria

Los sueldos de empleados de comercio llegan en septiembre con 1,9% de aumento màs un bono que se recibe por única vez. Cuànto cobra cada categoría

Tras la paritaria de Comercio, los empleados de supermercados, shoppings y otros locales del rubro reciben en septiembre los salarios de agosto con un aumento de 1,9% respecto del mes anterior, más un bono de 50.000 pesos que se paga por única vez y en dos pagos, y se suma a los 120.000 pesos no remunerativos que ya percibían los trabajadores de este sector. En ese marco, el sueldo mínimo por convenio que cobrarán este mes es de $1.282.023 en el caso de los empleados de maestranza, de $1.294.298 para los Administrativos, de $1.298.389 para los Vendedores, Cajeros y Auxiliares.

También los empleados menores de edad que se desempeñan para este tipo de empresas tienen un salario mínimo por convenio, que en septiembre 2026 será de $1.173.313 para trabajadores de media jornada de menos de 16 años.

En tanto que el sueldo más alto que cobrarán los empleados de comercio será de $1.349.135, en el caso de los administrativos de categoría F y los vendedores de categoría D. No obstante, nada quita que las grandes cadenas de supermercados o shoppings no abonen salarios más altos que los determinados en la paritaria a los talentos que buscan retener.

A estos básicos se suman cuando corresponde los plus por presentismo, por manejo de caja, por armado de vidriera, además del pago de horas extras.

Escala salarial de Empleados de Comercio en septiembre 2026

De acuerdo al comunicado del acuerdo que realizó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) con las principales entidades empresarias del sector, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, UDECA, la escala salarial para cobrar en septiebre es la siguiente:

Maestranza

Maestranza Categoría A: $1.305.461

Maestranza Categoría B: $1.308.793

Maestranza Categoría C: $1.320.464

Administrativos

Administrativo Categoría A: $1.317.965

Administrativo Categoría B: $1.322.971

Administrativo Categoría C: $1.327.970

Administrativo Categoría D: $1.342.978

Administrativo Categoría E: $1.355.482

Administrativo Categoría F: $1.373.824

Cajeros

Cajeros Categoría A: $1.322.132

Cajeros Categoría B: $1.327.970

Cajeros Categoría C: $1.335.474

Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824

Menores de edad en jornada de 6 horas

Menores de 16 años: $1.173.313

Menores de 17 años: $1.178.318

Menores de edad en jornada de 8 horas

Maestranza y Servicios 16 años Categoría A: $1.289.635

Maestranza y Servicios 16 años Categoría B: $1.290.472

Maestranza y Servicios 16 años Categoría C: $1.291.166

Maestranza y Servicios 17 años Categoría A: $1.292.172.

Maestranza y Servicios 17 años Categoría B: $1.292.973

Maestranza y Servicios 17 años Categoría C: $1.293.649

Administrativos 16 años Categoría A: $1.289.633

Administrativos 16 años Categoría B: $1.290.472

Administrativos 16 años Categoría C: $1.291.311

Administrativos 16 años Categoría D: $1.292.172

Administrativos 17 años Categoría A: $1.292.172

Administrativos 17 años Categoría B: $1.292.966

Administrativos 17 años Categoría C: $1.293.805

Administrativos 17 años Categoría D: $1.294.640

Personal Auxiliar 16 años Categoría A: $1.290.472

Personal Auxiliar 16 años Categoría B: $1.291.311

Personal Auxiliar 17 años Categoría A: $1.292.966

Personal Auxiliar 17 años Categoría B: $1.293.807

Auxiliar Especializado 16 años Categoría A: $1.291.307

Auxiliar Especializado 16 años Categoría B: $1.292.172

Auxiliar Especializado 17 años Categoría A: $1.295.536

Auxiliar Especializado 17 años Categoría B: $1.296.299

Las cifras mencionadas incluyen los básicos totales por convenio para agosto 2026, que se cobran en septiembre del corriente, tomando en cuenta los bonos y cifras no remunerativas acordadas en la última paritaria.

Asimismo, se deben pagar los siguientes adicionales a los empleados de comercio registrados:

Adicional por armado de vidriera : plus adicional de $46.042,28

: plus adicional de $46.042,28 Adicional para Cajeros Categorías A y C : suplemento de $144.198,68

: suplemento de $144.198,68 Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable.

$567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable. Adicional por kilometraje para ayudante de chofer : un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia.

: un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia. Adicional por kilometraje para chofer : $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros.

: $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros. Adicional por antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período.

equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período. Asignación por presentismo: asignación complementaria sobre las cifras remunerativas y no remunerativas ingresadas en la liquidación mensual.

Paritaria de Comercio de julio a septiembre 2026

El acuerdo conseguido por el gremio que encabeza Armando Cavalieri en julio fijó una recomposición salarial total del 5,7% en tres meses. El esquema de aumentos de sueldo acordado en la paritaria de empleados de comercio en julio ya recibiò la homologación de parte del gobierno nacional, con su publicación en el Boletín Oficial.

En la reunión paritaria se definieron los siguientes incrementos para el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 respecto de los sueldos de junio.

julio de 2026 : incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio. agosto de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

incremento del 1,9% sobre los básicos de junio. septiembre de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

Asimismo, las partes pactaron el otorgamiento de una asignación extraordinaria por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un valor total de $50.000. Dicho monto se liquida en dos cuotas consecutivas de $25.000 cada una: la primera cuota se abonó conjuntamente con los haberes de julio y la segunda cuota de $25.000 se liquida con el sueldo de agosto, el cual se cobra en septiembre. Para los trabajadores que cumplen jornadas discontinuas, a tiempo parcial o reducidas, el monto de esta asignación extraordinaria se abona de manera proporcional a las horas trabajadas.

Por otra parte, la paritaria resolvió prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales, que se concretará a partir de diciembre próximo y en 6 cuotas, bajo el siguiente esquema:

Diciembre de 2026 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Enero de 2027: incorporación de $20.000 al básico.

incorporación de $20.000 al básico. Febrero de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Marzo de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Abril de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Mayo de 2027: incorporación de $20.000 al básico final.

Las partes volverán a reunirse en octubre de 2026, de acuerdo a la cláusula de revisión ya pactada en paritarias, para revisar la necesidad de nuevos ajustes.