Monotributo: cómo será la jubilación con el aporte de cada categoría en septiembre 2026

La escala completa de aporte de jubilación que pagan los monotributistas en 2026 y cómo se realiza el cálculo del haber en septiembre 2026

Determinar hoy cómo será en el futuro la jubilación que cobre un monotributista no es posible, debido a que el cálculo previsional se realizará de acuerdo a la escala de ganancia estimada futura. Sin embargo, un trabajador que adhiere al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes si puede conocer cuánto está aportando para su ingreso en el retiro, en función de los ingresos que genera y declara hoy en día, y calcular así cómo sería su ingreso en función de los últimos 10 años.

Los haberes que perciben los monotributistas son generalmente muy bajos, y la mayoría cobra la jubilación mínima, incluso si realizó aportes por las categorías más altas del Monotributo durante su etapa activa. Por eso es que muchos trabajadores siguen prestando servicios incluso tras cumplir la edad mínima jubilatoria, que es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, de manera de complementar sus ingresos.

A continuación, la escala completa de aportes jubilatorios en el Monotributo para septiembre 2026 y cómo realizar el cálculo jubilatorio.

Aporte jubilatorio del Monotributo en septiembre 2026

De acuerdo a la escala de aportes para cada categoría del Monotributo publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para el corriente mes, los montos que se pagan para el haber previsional son los siguientes:

Categoría A: $18.246,86

Categoría B: $20.071,55

Categoría C: $22.078,71

Categoría D: $24.286,58

Categoría E: $26.715,24

Categoría F: $29.386,76

Categoría G: $41.141,46

Categoría H: $57.598,04

Categoría I: $80.637,26

Categoría J: $112.892,16

Categoría K: $158.049,02

Son los aportes mensuales calculados por ARCA para caga categoría, de acuerdo al nivel de ingresos del contribuyente. Con estos aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en los últimos 10 años, un monotributista puede de cuánto sería su haber jubilatorio si el trámite saliera hoy.

Monotributo 2026: cómo calcular la jubilación

El cálculo de la jubilación de un monotributista se realiza diferente del de los empleados en relación de dependencia, para los cuales se toma como base el ingreso real de los últimos 10 años. En ese caso, se trata de los trabajadores debidamente registrados que acceden a una jubilación ordinaria cuando llegan a la edad mínima para retirarse.

Pero tanto el caso del Monotributo como en el de los autónomos, para el cálculo del ingreso jubilatorio base se estipulan sobre una renta presunta. Esto último es en relación a la categoría por la cual se aportó, no el ingreso efectivo por el cual se realizó el aporte en cuestión.

Ese monto promedio de la ganancia presunta, es uno de los componentes de su jubilaciòn, que se llama Prestación Adicional por Permanencia (PAP). A ese componente se suma un segundo llamado Prestación Básica Universal (PBU), un monto uniforme fijado por ley para todos los que cumplen los requisitos jubilatorios. Con esos dos componentes se puede estimar la base jubilatoria del monotributista al momento del retiro.

Escala de aportes al Monotributo en septiembre 2026 (Fuente: ARCA)

Requisitos para el acceso a la jubilación ordinaria

El cumplimiento estricto del pago mensual de la cuota del Monotributo otorga el derecho a computar los meses de actividad como tiempo de servicio regular ante la ANSES. Para acceder a la jubilación ordinaria, los trabajadores independientes deben alcanzar los mismos parámetros exigidos en el régimen general de la seguridad social. Es decir, en cantidad de años y de aportes cumplimentados, el Monotributo no se diferencia de lo que se le requiere a trabajadores en relación de dependencia.

Esos requisitos son:

Poseer un mínimo de 30 años de aportes registrados de manera efectiva dentro del sistema previsional formal (SIPA), ya sea de forma exclusiva en el Monotributo o mediante la combinación con otros regímenes laborales vigentes.

de manera efectiva dentro del sistema previsional formal (SIPA), ya sea de forma exclusiva en el Monotributo o mediante la combinación con otros regímenes laborales vigentes. Haber cumplido los 60 años de edad en el caso de las mujeres trabajadoras para iniciar los trámites correspondientes ante las oficinas gubernamentales.

trabajadoras para iniciar los trámites correspondientes ante las oficinas gubernamentales. Haber alcanzado los 65 años de edad para el universo de los hombres aportantes que deseen acogerse al beneficio del retiro de la actividad productiva.

Hoy en día estos requisitos son fundamentales para acceder a la jubilación, ya sea como monotributista o como trabajador en relación de dependencia registrado. Sucede que prácticamente no hay moratorias previsionales a las cuales apegarse en caso de no cumplimentar los años de aportes necesarios al SIPA. En ese caso, el sistema previsional contempla mecanismos alternativos de moratoria o el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, la cual equivale al 80% del haber mínimo regular.

De cuánto es hoy la jubilación mínima y la PUAM

En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones llegan con un aumento en línea con la inflación oficial de julio, que fue del 2,11% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A la vez, el Gobierno prorrogó el pago del bono de 70.000 pesos mensuales que los jubilados con el haber mínimo vienen cobrando desde 2024.

En ese marco, la jubilación mínima, será en septiembre de $498.633,20, incluyendo ya el bono correspondiente. Y las jubilaciones y pensiones que no superen los $498.633,20.â¬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), llegará a $370.043,24 ese mes. En esa línea se ubican los ingresos de los monotributistas de menor aporte.