Prestación por Desempleo ANSES y los nuevos montos mínimos y máximos mes a mes hasta 2027

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un cronograma de aumentos en los montos de la Prestación por Desempleo a partir de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La medida se formalizó mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, estableciendo una serie de ajustes graduales para la asistencia a trabajadores despedidos sin justa causa.

El nuevo esquema establece que el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027. Al estar la prestación atada por normativa a la evolución del piso salarial, los límites de cobro para quienes perdieron su empleo formal se ajustarán automáticamente en cada tramo del período fijado por el Poder Ejecutivo.

Cómo se calcula el haber mensual y cuáles son los topes vigentes

El cálculo individual de la Prestación por Desempleo determina que el beneficiario percibe un haber equivalente al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual cobrado durante los últimos seis meses trabajados antes del distracto laboral.

Sin embargo, el monto final resultante de esa fórmula no puede liquidarse de forma libre, ya que se encuentra delimitado por las franjas previstas en la legislación laboral:

Piso mínimo de cobro: no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en el mes de liquidación

Tope máximo de cobro: no puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil del período correspondiente

Cronograma y escala de cobro mes a mes de la Prestación por Desempleo

Con los nuevos valores fijados para el SMVM, la escala de liquidación del seguro por desempleo que abona la ANSES registrará los siguientes pisos y techos hasta abril de 2027:

Septiembre 2026: Salario Mínimo de $383.800, cobro mínimo de $191.900, cobro máximo de $383.800

Octubre 2026: Salario Mínimo de $391.200, cobro mínimo de $195.600, cobro máximo de $391.200

Noviembre 2026: Salario Mínimo de $398.800, cobro mínimo de $199.400, cobro máximo de $398.800

Diciembre 2026: Salario Mínimo de $406.400, cobro mínimo de $203.200, cobro máximo de $406.400

Enero 2027: Salario Mínimo de $414.200, cobro mínimo de $207.100, cobro máximo de $414.200

Febrero 2027: Salario Mínimo de $422.000, cobro mínimo de $211.000, cobro máximo de $422.000

Marzo 2027: Salario Mínimo de $429.600, cobro mínimo de $214.800, cobro máximo de $429.600

Abril 2027: Salario Mínimo de $437.000, cobro mínimo de $218.500, cobro máximo de $437.000

De esta forma, el haber mínimo pasará de $191.900 en septiembre de 2026 a $218.500 en abril de 2027, lo que representa un incremento acumulado directa e indirectamente alineado con las revisiones del Consejo del Salario.

Requisitos y documentación necesaria para tramitar la prestación

El trámite para iniciar el cobro del seguro por desempleo se realiza a través de la plataforma web mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo con turno previo.

El plazo máximo para solicitar la asistencia es de 90 días hábiles contados desde la fecha en que finalizó la relación laboral; si se presenta con posterioridad, se descuentan los días de demora del total de cuotas a cobrar.

Para acceder al beneficio el trabajador debe presentar:

Documentación personal: DNI original y copia

Acreditación del desempleo: telegrama de despido, carta documento, acta de conciliación en el Ministerio de Trabajo o certificación del empleador según el motivo de cese

Historial laboral: recibos de sueldo que acrediten aportes al Fondo Nacional de Empleo durante al menos 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido (en el caso de trabajadores permanentes) o 90 días dentro de los últimos 12 meses (para personal eventual o de temporada)

De cumplir con los requisitos, el trabajador puede solicitar el cobro de la prestación. En cuanto a la cantidad de cuotas, las mismas oscilan entre 2 y 12, en base a los meses aportados en los últimos tres años.

No obstante, para aquellos beneficiarios que sean mayores de 45 años, el período de cobro se extiende por 6 meses adicionales. El trámite se hace en ANSES tanto de forma online como presencial.