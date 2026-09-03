A Juan Martín Del Potro no parece molestarle en absoluto que cada vez que aparece en la escena pública le pregunten primero por su etapa ganándole al Big Three -Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, por orden de aparición- y por la lesión de la rodilla que lo dejó fuera de las canchas de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP, por sus siglas en inglés). Por el contrario, el miércoles en el escenario de SAP Now AI Tour, que se realizó en La Rural de Palermo, el ex tenista número tres del mundo aseguró que hoy tiene puesta su energía en contar su historia de vida y transformación en distintos ámbitos, ayudando a diferentes personas a través de su experiencia, además de reiniciar su carrera como comentarista televisivo para la semana final del US Open que se desarrolla por estos días en Nueva York.

No es la primera vez que lo intenta, pero según recordó en el evento en donde estuvo presente iProfesional, hoy puede hacerlo -ser comentarista, compartir su historia- sin que lo invadan las ganas de ponerse de nuevo la vincha y saltar a la cancha: "Este tipo de charlas antes me costaba, pero ahora lo disfruto" (...) "lo hice hace dos o tres años atrás, y cuando estaba comentando me agarró una emoción muy fuerte que no pude controlar, y tuve que dejar de hacerlo porque quería saltar a la cancha. Tuve que admitir: 'No estoy preparado para esto. Quiero seguir jugando al tenis.' Pero hoy estoy en otro momento de la vida y creo que que es un desafío llevar a los fanáticos del tenis algunos conceptos distintos, aportar algo diferente."

Su relato recuerda que si bien los cambios de carrera no son nada fáciles -aunque si cada vez más frecuentes- menos aún lo son cuando son forzados e imprevistos, como le ocurrió al tenista campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, cuya carrera terminó por no poder reponerse favorablemente de una lesión. La transformación profesional producto de la propia decisión puede ser compleja; la transformación después de un trauma puede ser brutal.

Tras su retiro y el partido final con Novak Djokovic, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko en diciembre de 2024, hoy Del Potro está ya del otro lado de ese viaje, y esa experiencia la comparte con quienes están ante el mismo desafío de transformarse, cambiar, barajar y dar de nuevo: "Hoy la energía que le ponía al tenis la trato de canalizar haciendo este tipo de cosas, contar mi historia de vida que no solo aplica al deporte; creo que puede aplicar a un montón de situaciones de las personas, en los trabajos. Eso hoy lo disfruto mucho."

Hoy disfruta de su casa, sus perros, su ciudad (Tandil) y de viajar como turista y poder tomarse, por ejemplo, una foto frente a la Torre Eiffel en lugar de verla de camino al estadio de Roland Garros. "Lo que más me gusta es no tener cuatro o cinco personas viendo lo que estoy comiendo o tomando", bromeó sobre los sacrificios que dejó de hacer al no ser más tenista profesional.

"Ya no lo sufro, no me molesta porque entiendo todo lo que estoy cumpliendo hoy, entiendo mi posición. Pero creo que el viaje fue muy lindo, que valió mucho la pena a pesar de los momentos malos, a pesar de las lesiones. Y creo que eso también hace que muchos acá en la audiencia, no solo en Argentina, sino en otros países, se conecten". Ese camino es el que hoy comparte Del Potro como speaker, y que lo llevó al evento anual de SAP sobre transformación de negocios y empresas mediante la inteligencia artificial (IA).

Resiliencia y preparación, las claves de Del Potro para transformar su carrera

Un tenista profesional que compartió era con el Big Three y con aspiraciones de ganar Grand Slams, puede dar un máster en manejo de presión. Del Potro recordó al rspecto que manejar los nervios es algo que se aprende día a día. En su caso, al salir a disputar con Federer una final en la que claramente no era el preferido, decidió interpretar esa presión del público local local como algo bueno. "Sentía que me presionaban a mí porque había una calidad, me veían como un rival y con buenos objetivos," mencionó.

"Hubo momentos malos, donde las críticas llegaban, pero donde también ganaba torneos importantes. Siempre la exigencia está a tope. Nosotros en Argentina tenemos un tema de 'la Copa que no tenemos', que le pesó a Messi ahora, que durante toda mi carrera, más allá de ganar torneos por todo el circuito, me faltaba. Hasta que la ganamos y me saqué una mochila que padecí muchísimos años. Esa presión la trabajaba solo", recordó sobre la Copa Davis.

Y la "Torre de Tandil" continuó: "Creo que la mejor manera de trabajar la presión es el trabajo duro. Hoy en día ha ayudado mucho la tecnología, todas las nuevas terapias que se incorporan en el deporte. Pero no había mejor terapia y mejor psicología para mí que seguir lo que decían mis entrenadores, entrenar al máximo, y cuando tocaba el momento de descansar, hacerlo bien. Esa disciplina sostenida en el tiempo a mí me preparaba mentalmente para afrontar no solo el Big Three, sino cualquier momento de presión con confianza en mi mismo y en mi cuerpo."

"Hoy hay mucha información, muchos jugadores pidiendo constantemente indicaciones a sus equipos. Yo tuve la fortuna de jugar contra Federer Nadal y Djokovic, y ver que los momentos más difíciles, los sacaban adelante confiando en sí mismos. Eso es lo que aprendí de ellos", añadió.

Es que la actual no es la única transformación que tuvo que desarrollar el tenista tras tocar la cima del tenis en 2009, cuando con solo 20 años de edad le ganó la final del US Open al suizo, Roger Federer. En 2016, una lesión en la muñeca y las sucesivas operaciones lo llevaron a tener que adaptar su juego para seguir en carrera. Le había comunicado a su equipo que si no lograba bajar el dolor de la muñeca, se retiraba del tenis. En su primer torneo de regreso, el primer partido fue contra el entonces imparable Novak Djokovic, número uno del mundo. Muchos pensaron que era su último torneo. "Pero el destino tenía otro plan. Jugué uno de los mejores partidos de mi vida, así con mi muñeca medio mala, pegando golpes raros, lo complique tanto a Djokovic que terminé ganando y al final de ese año coroné mi carrera con la Copa Davis", recordó Del Potro.

La clave, según el deportista fue estar preparado: "Más allá de ese de ese problema y la limitación de la muñeca, estaba entrenado y por eso pude aprovechar ese momento." Es decir, estar abierto a adaptarse y la suerte también, juegan un papel. Pero la resiliencia no es nada sin preparación.

Ese regreso con final triunfal lo pudo conseguir. Pero en 2024 el resultado fue otro y admitió que entró en un momento "muy oscuro y de mucha angustia": "El tenis es muy lindo pero también muy duro. Cuando vas ganando te tratan espectacular, pero cuando vas perdiendo el ranking ese trato cambia. Toda la gente que tenías alrededor disponible y pendiente de lo que vos decís, llega un día en el que eso se acaba. Al despertarte y no tener una rutina, no saber qué hacer, se sumó que en mi caso la decisión de no jugar al tenis no fue propia, por lo que esa transición la hice mientras trataba de curarme de la rodilla y no lo pude hacer," recordó durante el evento en La Rural.

Pero hoy considera que el final es feliz aunque diferente: "Creo que recién ahora puedo decir que hoy me levanto contento y que cuando salgo a la calle puedo disfrutar de estar en mi lugar o de hacer este tipo de cosas y pasarlo bien. Esa es una reinvención."

Nuevos negocios de Del Potro, lejos del tenis

Juan Martín Del Potro lanza su línea de vinos mendocinos. Imagen cortesía de Del Potro Wines

En sus perfiles de redes sociales, Del Potro firma aún firma como "tenista". Sin embargo, ese es solo uno de los "sombreros" que lleva puestos hoy.

La cadena deportiva ESPN, que tiene los derechos para transmitir en Argentina los partidos de la ATP -ya sea en sus canales de cable o la plataforma de streaming Disney+ Premium- anunció esta semana que el tandilense se suma a su transmisión del US Open 2026 como comentarista, en la segunda semana del torneo.

"Recientemente fue un anuncio sobre que voy a estar trabajando en el US Open como comentarista de los partidos. El año que viene la idea es continuar y seguir sumando torneos. Para mí va a ser una experiencia nueva, una oportunidad muy linda", dijo el ex tenista al respecto durante SAP NOW AI Tour en Buenos Aires.

A la vez, iProfesional informó que tiene un emprendimiento de vinos en la zona cuyana de la provincia de Mendoza, titulado Del Potro Wines, en asociación con Andes Growers. La propuesta principal se enfoca en un segmento de alta gama y consiste en una combinación de cepas tintas. La base del corte estará compuesta por partidas de Malbec cultivadas en distintas microrregiones mendocinas, entre las que se destacan Gualtallary, El Cepillo y Chacras de Coria. A su vez, la oferta de la marca sumará una alternativa de espumante elaborada a partir de las varietales Chardonnay y Pinot Noir.