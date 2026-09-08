Caen las expectativas de despidos y de hacer cambios de personal en el último trimestre de 2026

Un estudio de ManpowerGroup Argentina muestra también un alza de 2 puntos en las intenciones de contratar personal en el final del año

El país mejora, pero sigue rezagado frente a la región, dependiendo de la inversión a largo plazo.

La Argentina mejoró su posicionamiento en el ranking global de ManpowerGroup sobre intenciones de generar empleo de parte de las empresas. Pero se trató sobre todo de un cambio potenciado por una caída en las expectativas de reducción de personal en el último trimestre del año, antes que en una mejora efectiva en las perspectivas de contratación.

En concreto, la expectativa de empleo tuvo una mejora de +16% desde el trimestre inmediatamente anterior. Pero la intención de contratar solo creció 2 puntos desde el trimestre pasado, de 33% a 35%, pero bajó fuerte la intención de reducir la nómina, de 29% a 21%. Consultado al respecto por iProfesional, Luis Guastini, Director Regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, mencionó que no deja de ser un dato positivo "porque refleja una mayor estabilidad."

"Venimos de aproximadamente dos años de expectativas de contratación bajas y muy amesetadas para los estándares globales, pero en las últimas mediciones empieza a observarse una tendencia gradual de mejora, en línea con una recuperación económica también lenta", analizó el líder de la consultora multinacional de talento.

Y consideró que el incremento de la ENE de +6% en el tercer trimestre a +16% en el cuarto, "refleja un escenario de mayor previsibilidad y estabilidad, que comienza a traducirse en una mayor confianza por parte de los empleadores al momento de proyectar sus dotaciones."

Tendencias que podrían traducirse a mejoras de largo plazo

Sucede también que muchos de los empleadores consultados que anticipaban reducciones, en este último relevamiento se volcaron por la opción de no realizar cambios. Los que esperan que su nómina siga igual pasaron del 36% en el tercer trimestre al 42% en esta última medición del 2026.

Guastini considera que esa menor presposición a realizar modificaciones, "no necesariamente lo asociamos con el cierre del año. Más que un efecto estacional, lo que observamos es una mayor estabilidad y previsibilidad en las decisiones de contratación."

"La encuesta tiene un horizonte muy corto, de tres meses, por lo que las respuestas están muy condicionadas por la situación inmediata de cada empresa y sector. En esta medición, el dato más relevante es que disminuye la cantidad de organizaciones que proyecta reducir personal y aumenta la proporción que espera mantener sus equipos", enfatizó.

Evolución de la Expectativa Neta de Empleo en Argentina, según ManpowerGroup

Además, remarcó que aparece un cambio interesante: "Históricamente, las PyMEs mostraban mayor dinamismo porque tienen estructuras más ágiles y pueden reaccionar más rápido al contexto, mientras que las grandes empresas suelen tener procesos de decisión más largos. En los resultados de cara a este último trimestre del año, las grandes compañías pasan a mostrar mejores expectativas que las pequeñas y medianas. Es una señal positiva, porque podría indicar que la mayor confianza empieza a trasladarse también a decisiones de más largo plazo."

En concreto, las expectativas netas de empleo de las empresas para el último trimestre de 2026 fueron las siguientes:

9 empleados o menos; 11%

De 10 a 49 empleados: 17%

De 50 a 249 empleados: 11%

De 250 a 999 empledos: 31%

De mil a 4.999 empleados: 15%

De 5.000 a más empleados: 9%

Expectativas de Empleo en el último trimestre de 2026

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Argentina, realizada a más de 700 empleadores de todos los tamaños con vistas al cuarto trimestre de 2026, encontró que el 35% de ellos planea aumentar sus dotaciones de personal entre octubre y diciembre, el 21% disminuirlas, el 42% no espera realizar cambios y el 2% restante no sabe si los realizará durante el período relevado.

Esto indica que las Expectativas Netas de Empleo o ENE, un indicador que se obtiene al restarle al porcentaje de empleadores que tienen planificado incrementar el personal el porcentaje de los que esperan reducirlo, tuvieron un fuerte incremento de +16% respecto del relevamiento anterior, ajustado por estacionalidad.

Esto implicó una suba de 6 puntos respecto al primer trimestre del año y en 11 puntos en la comparación interanual. Como se puede ver en el gráfico, la ENE de Argentina quedó a un nivel que no alcanzaba desde 2023, previo a las elecciones presidenciales.

"La mejora de la Expectativa Neta de Empleo refleja una mayor confianza de las empresas y muestra señales alentadoras en la mayoría de los sectores productivos y regiones del país", señaló Luis Guastini. "Sin embargo, el resultado se explica principalmente por la decisión de muchas organizaciones de sostener sus dotaciones, más que por una aceleración de las contrataciones, lo que contribuye a una mayor estabilidad del mercado laboral", añadió.

Argentina sigue muy por detrás de los indicadores de empleo de la región

Ranking de países por perspectiva de empleo (Manpowergroup)

La mejora de las intenciones de contratación no deja de ser una buena noticia. Pero en el reporte de ManpowerGroup se denota que la situación a nivel local dista de la que se denota en otros países de la región.

Brasil, que es un mercado gigantesco, tiene las segundas mejores proyecciones de los 42 mercados relevados por la consultora multinacional, con una ENE de +53%, incluso en un año de elecciones.

México (+41%), Perú (+40%), Costa Rica y Guatemala (+38%) y Estados Unidos (+36%), todos están por delante de la Argentina, más allá de que haya salido de los últimos puestos del ranking global.

En el otro extremo, Chile (+15%) y Argentina (+16%) presentan las expectativas más moderadas de la región, aunque en el caso argentino se observa una mejora significativa respecto del trimestre anterior.

"Esto refleja que América Latina está vista como una región atractiva para la inversión porque cuenta con talento competitivo y, en comparación con otras regiones, presenta una menor exposición a conflictos geopolíticos. Eso ayuda a explicar las altas expectativas en varios mercados", analizó el Director Regional de ManpowerGroup. Para él, el desafío que tiene por delante Argentina en materia de empleo "es terminar de generar la confianza necesaria para atraer inversiones de largo plazo."

"Hoy vemos una tendencia positiva, pero para que se traduzca en un crecimiento más significativo del empleo será clave una mayor recuperación de sectores intensivos en mano de obra, como manufactura, construcción y comercio, muy vinculados al consumo interno. A su vez, una mejora del poder adquisitivo y mejores condiciones de acceso al crédito podrían contribuir a dinamizar estas actividades y, con ellas, la demanda de talento. Por eso, si bien estamos viendo señales medianamente alentadoras, todavía hay un largo camino por recorrer para acercarnos a los niveles de contratación de otros mercados de la región", expresó Guastini.

A nivel mundial, el promedio global de la Expectativa Neta de Empleo se ubica en +29%. India (+54%) lidera las intenciones de contratación, mientras que las perspectivas más moderadas se registran en Eslovaquia (+3%), Rumania (+4%) y Japón (+7%).

Servicios Públicos y Recursos Naturales, los sectores con mejores perspectivas de empleo

Sectores por expectativas netas de empleo para el último trimestre 2026 (ManpowerGroup Argentina)

En las once actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el cuarto trimestre de 2026.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación con una ENE de +36%, seguido por Finanzas y Seguros (+28%) y Construcción y Bienes Raíces (+25%). Por el contrario, el Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas más débiles (-1%), seguido por Información (3).

En la comparación interanual, las expectativas se fortalecieron en diez de las once actividades económicas. El aumento más significativo se observa en el sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales (+41 puntos porcentuales).

Guastini remarcó que el sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales viene mostrando expectativas altas de manera bastante consistente, impulsado por energía, Vaca Muerta, minería y los proyectos asociados al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) "Son actividades que tienen perspectivas de inversión de largo plazo y que generan demanda de perfiles especializados en ingeniería, operaciones, construcción y servicios asociados," especificó. "Ahora bien, estos no son necesariamente sectores intensivos en mano de obra. Parte de su impacto laboral aparece de manera indirecta, a través de construcción, logística, transporte y proveedores", añadió sobre el crecimiento de la expectativa de empleo vinculada a este sector.

A la vez, el informe de ManpowerGroup señaló que la región de la Patagonia lidera las expectativas de contratación para el tercer trimestre con una ENE de +27%, seguida por el NEA (+23%) y NOA (+15%). En contraste, la región Pampeana registra la proyección más débil (11%), seguida de AMBA (+12).

En la comparación interanual, las expectativas de empleo aumentaron en las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en la región del Noreste (NEA), con un incremento de 17 puntos porcentuales. "En el NEA, la mejora de las expectativas se vincula con inversiones productivas y con actividades como agro, ganadería, industria forestal y yerba mate. De todos modos, en las regiones las expectativas pueden verse muy influenciadas por proyectos puntuales, por lo que es importante observar si esa mejora logra sostenerse en las próximas mediciones", anticipó el Director Regional de ManpowerGroup.