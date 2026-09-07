Cómo entrar a trabajar a Kiabi, la nueva cadena de ropa francesa en Argentina

La empresa francesa abrirá 20 locales y contratará 200 personas en un plazo de 5 años. Dónde enviar el CV y qué perfiles buscan

La compañía busca perfiles para áreas de tienda y corporativas, gestionando sus vacantes laborales a través de LinkedIn y su portal oficial.

El plan de expansión, liderado por Grupo One, contempla una inversión de u$s50 millones para abrir 20 locales y generar 400 empleos en cinco años.

La marca francesa de moda Kiabi inauguró su primera tienda en Argentina, ubicada en Florida 313, marcando el inicio de su expansión local.

A principios de agosto 2026, la marca francesa Kiabi inauguró su primera tienda en la Argentina, de la mano de Grupo One, el mismo que trajo antes al país al gigante de ropa deportiva, Decathlon. El desembarco es parte de un plan de expansión por el cual anticipan generar unos 200 puestos de trabajo directos.

"Argentina representa un mercado estratégico para el desarrollo de Kiabi en América Latina. El proyecto no se limita a la apertura de tiendas, sino que busca construir una operación sólida y generar oportunidades de crecimiento para las personas que se incorporen a la compañía", afirmó Elisa Tabarez, Brand Manager Regional de Kiabi.

La primera tienda, de 1.500 m2, abrió en Florida 313, en pleno microcentro porteño. Kiabi espera abrir 20 puntos de contacto en el país en los próximos 5 años, con una inversión en torno a u$s50 millones. "El objetivo es alcanzar 10 tiendas durante los primeros 2 a 3 años, para luego continuar con una segunda etapa de crecimiento que contempla la posibilidad de llegar a 20 locales", especificó Tabarez a iProfesional.

"En los próximos años, el plan contempla la creación de aproximadamente 300 puestos de trabajo directos, además de unos 100 empleos indirectos", añadió.

Qué es Kiabi, la marca de moda asequible para toda la familia

Fundada en Francia en 1978, Kiabi ofrece prendas para mujeres, hombres, niños, bebés y una línea de hogar. Se distingue por una propuesta pensada para el día a día, con prendas funcionales y duraderas, una amplia variedad de estilos y una política de talles inclusivos —desde XXS hasta 4XL en mujer y hasta 7XL en hombre— que busca adaptarse a diferentes cuerpos y necesidades.

Kiabi opera una red de 648 puntos de contacto en 37 países y genera 2.500 millones de euros en ingresos (+8% respecto a 2024). La compañía cuenta con casi 10.000 empleados de 83 nacionalidades.

Además de sus tiendas, Kiabi abrió su página web a nivel local, para que todo el que quiera acceda al universo de la marca a nivel federal. Y para toda esa operación, la compañía busca talento en la Argentina.

Cómo es trabajar en Kiabi

El plan de desembarco y expansión de Kiabi en el país anticipa un crecimiento muy rápido, que conlleva múltiples retos desde el punto de vista del personal. "Uno de los principales desafíos es lograr que la cultura de Kiabi crezca al mismo ritmo que la compañía, manteniendo siempre la identidad y los valores que caracterizan a la marca", dijo Tabarez

La cultura interna de Kiabi se apoya en cuatro valores:

confianza,

compromiso,

respeto,

simplicidad.

"La confianza busca liberar el talento y fomentar la autonomía; el compromiso está relacionado con la excelencia, los resultados y el impacto positivo; el respeto pone en valor la diversidad y la inclusión; y la simplicidad promueve relaciones auténticas, abiertas y transparentes", puntualizó la ejecutiva. "En un contexto de expansión, el desafío es que estos valores no sean solamente conceptos, sino que estén presentes en la manera en que trabajamos y nos relacionamos todos los días", sentenció.

A la vez, Tabarez detalló el paquete de beneficios que se ofrecerá a las personas selecciondas en Argentina: "Nuestra propuesta busca posicionarnos como un empleador atractivo y competitivo, combinando beneficios económicos, bienestar y desarrollo."

Qué perfiles busca Kiabi

La Brand Manager mencionó que, a medida que la compañía avance con nuevas aperturas, continuará incorporando equipos tanto para las tiendas como para las distintas áreas que acompañan el desarrollo de la operación en Argentina.

"La idea es construir equipos diversos, con perfiles que puedan acompañar el crecimiento y también evolucionar dentro de la organización", aseguró la ejecutiva.

La mayor parte de las incorporaciones estará vinculada a las nuevas tiendas:

responsables y líderes de tienda,

asesores de venta,

perfiles de caja,

visual merchandising,

stock y reposición.

Pero aclaró que "el crecimiento también genera oportunidades en áreas de back office y soporte al negocio, como marketing y comunicación, e-commerce, sistemas y tecnología, operaciones, producto, finanzas, gestión humana, entre otras funciones vinculadas al desarrollo de la compañía."

"Son perfiles fundamentales para acompañar el crecimiento de la operación, ya que detrás de cada tienda y del canal online existe una estructura que trabaja sobre los sistemas, la gestión de precios, el stock, la logística, la importación, el producto y los procesos operativos", agregó.

Requisitos y cómo postularse para trabajar en Kiabi Argentina

"Más que buscar un único perfil, buscamos personas que compartan nuestra manera de trabajar y nuestros valores. Valoramos especialmente la actitud, la iniciativa, la capacidad de trabajar en equipo, la orientación al cliente y las ganas de aprender y crecer", dijo Tabarez.

"También creemos mucho en la diversidad de perfiles y experiencias. En Kiabi entendemos que somos ricos en nuestras diferencias y que esa diversidad es una fortaleza para los equipos", completó.

Las personas interesadas en conocer las vacantes y enviar su CV, pueden conocer las oportunidades a través del perfil de LinkedIn de Grupo One.

Además, las vacantes se encuentran publicadas en el portal de contrataciones de Kiabi Argentina.

"Estamos en una etapa de fuerte desarrollo, por lo que es un momento especialmente interesante para quienes quieran sumarse a un proyecto internacional, participar de la construcción de una marca desde sus comienzos en el mercado y tener posibilidades de crecer junto con ella", invitó finalmente Elisa Tabarez, Brand Manager Regional de Kiabi.