Los roles mejor pagos en dólares para freelancers argentinos que trabajan para el exterior

Los salarios que más crecieron en el último año para freelancers argentinos no son los de roles de tecnología. El 93% cobra en dólares

El 93% de los trabajadores remotos en Argentina cobra en dólares y ya las stablecoins o criptomonedas menos volátiles superan al peso como segundo método elegido de pago dentro de la plataforma Deel para gestión global de nómina. En su último informe, esta compañía registró que para los freelancers que se desempeñan desde Argentina, los dos puestos con mejores aumentos de sueldo fueron los de Growth marketing y planificación financiera, mientras que los que más cobran trabajando para empresas del exterior son los especialistas de Entrenamiento de IA y calidad de datos.

Deel encontró el salario anual mediano para los freelancers argentinos en el primer semestre 2026 fue de u$s32.000, con minimos en u$s18.000 y máximos en u$s54.000 (percentil 75)

Pero un dato clave que registró Deel es que los trabajadores independientes en Argentina que se dedican Entrenamiento de IA y calidad de datos, cobran de media un salario anual en torno u$s52.143 trabajando para compañías del extrerior, con mínimos en u$s30.000 (percentil 25) y máximos en u$s83.000 (percentil 75). Las cifras corresponden a los salarios medianos de base en cada profesión, excluyendo la dirección ejecutiva, durante la primera mitad de 2026.

Deel también encontró una brecha de más de 30% entre los salarios básicos mínimos y máximos que los freelancers latinoamericanos cobran de acuerdo a su país de residencia. Brasil, que es el líder regional, tiene un salario de media 2,4 veces mayor al de Colombia: una brecha de u$s31.000. Por caso, un desarrollador de software en Brasil gana 53% más que uno basado en Colombia para el mismo tipo de rol.

"El talento latinoamericano ya no es una jugada de reducción de costos. Los datos salariales muestran un mercado en maduración, donde los roles especializados alcanzan compensaciones competitivas a nivel global," añadió al respecto Natalia Jiménez, Directora de Desarrollo de Negocios para LATAM de Deel.

Puestos mejor pagos para freelancers argentinos

Informe de compensaciones de Deel, primer semestre 2026

Deel publicó su análisis de compensaciones para cinco mercados clave de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) basado en pagos reales procesados a través de su plataforma durante el primer semestre de 2026. Para Argentina, registró que los freelancers que tuvieron mayores incrementos en ese período fueron:

Growth marketing +32% anual

+32% anual Planificación financiera +25% anual

+25% anual Ejecutivo de cuentas +24%.

Vale la pena recordar que los incrementos aquí mencionados se miden sobre remuneraciones en moneda extranjera, y por eso no están por debajo de la inflación oficial medida en pesos argentinos que da a conocer regularmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En junio 2026, por caso, al terminar el semestre la medición interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 33,5 por ciento.

"Este patrón refleja una diversificación del trabajo remoto más allá de la ingeniería de software tradicional", según remarcaron analistas de Deel en un comunicado.

A la vez, el reporte consigna que la compensación media anualizada de los trabajadores remotos argentinos gestionados a través de Deel es de u$s32.000, ubicando al país en el tercer lugar de LATAM, detrás de Brasil (u$s53.980) y Chile (u$s42.348).

Para el país, el rol especializado mejor pagado, excluyendo dirección ejecutiva que es líder en cada caso, es entrenamiento de IA y calidad de datos, con una media de u$s52.143 al año. Es la misma remuneración mediana que obtienen los profesionales de IA y aprendizaje automático en Colombia, pero son los más bajos de la región.

Por caso, los Arquitectos de Soluciones son los mejor pagos en Brasil (u$s83.429) y Chile (u$s65.637), mientras que en México los que tienen sueldos más altos trabajando freelance y cobrando vía Deel son los Ingenieros de Plataformas e Infraestructuras, que perciben una media de u$s63.875 por año.

"En la comparación regional rol por rol, Argentina muestra oportunidades competitivas: un desarrollador de software gana u$s46.800, mientras que un ejecutivo de cuentas percibe u$s29.874".

Cobrar en dólares, la preferencia de quienes trabajan para el exterior

Informe de compensaciones de Deel, primer semestre 2026

Deel procesa compensaciones y beneficios de trabajadores para 40.000 empresas clientes de más de 150 países. Así es que encontró que el 93% de los freelancers argentinos elige retirar sus ingresos en dólares estadounidenses, la tasa de dolarización más alta de toda Latinoamérica.

Más llamativo aún, las stablecoins (5,8% de los retiros) ya superan al peso argentino (4,2%) como segundo método de cobro, con USDC como la stablecoin preferida, para el segmento de freelancers argentinos.

"Argentina es el único país de la región donde el dólar ocupa el primer lugar, donde una stablecoin entra en el top 3 y donde la moneda local queda relegada al tercer puesto", resaltaron los analistas de Deel en el informe enviado a este medio.

Datos clave sobre freelancers argentinos en el primer semestre 2026