Qué sueldos ejecutivos pagan las Pyme en Argentina y cómo compiten con las multinacionales

En qué casos las Pymes están dispuestas a equiparar los salarios que pagan las multinacionales y qué otras estrategias pueden poner en juego

Si bien es sabido que las empresas multinacionales suelen pagar más a sus directivos y gerentes que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas, todas compiten por el talento y no siempre las compañías más grandes son las que tienen mejores remuneraciones.

¿Cómo pueden competir las compañías más chicas por el talento que necesitan para nutrir sus cuadros ejecutivos? Carolina Cianfagna, CEO y fundadora de la consultora We Global Talent, asegura que es una de las preguntas que más le hacen no solo sus clientes sino incluso sus amigos. Ella no cree en esa premisa derrotista, y asegura que la respuesta no es tan lineal ni sencilla como "quién paga más".

Qué salarios pagan las Pymes a directores y gerentes

We Global Talent relevó los salarios ejecutivos de 12 búsquedas cerradas en Argentina en 2026, para posiciones de Jefe/Responsable, Gerente de Área, Dirección/Gerencia General o Líder. Al promediar el valor más bajo y más alto registrado por caso, entre el salario target y el final para cada búsqueda, encontró los siguientes valores para las Pymes argentinas:

Administración & Finanzas : $4.698.795 de media salarial

: $4.698.795 de media salarial Comercial: $6.221.687 de media salarial

$6.221.687 de media salarial Marketing : $3.135.904 de mediana salarial

: $3.135.904 de mediana salarial RR.HH.: $4.010.000 de mediana salarial

Por cada búsqueda incluida, se analizaron entre 50 y 150 candidatos, según el reporte enviado directamente a este medio. "En ese sentido, los datos de este informe deben leerse como una tendencia general del mercado, no como unaverdad absoluta ni un número exacto aplicable a cualquier caso individual", aclara le mencionada consultora. Sirven para relevar una tendencia o estado de situación de los salarios ejecutivos en Pymes.

Salarios ejecutivos en Pymes argentinas 2026 (Fuente: We Global Talent)

¿Siempre las multinacionales pagan más?

We Global Talent encontró que al comparar los datos obtenidos en este relevamiento con las pretensiones salariales de profesionales que trabajan o trabajaron recientemente en empresas multinacionales que operan en el país, las brechas salariales pueden ser muy elevadas.

Por caso, se notan mucho más en lo que refiere a posiciones ejecutivas de Marketing (134% de brecha entre los sueldos requeridos por empleados de multinacionales y la oferta salarial Pyme) o de Recursos Humanos (83%), siempre a favor de las grandes compañías. En Administración & Finanzas, detectó 64% de "gap".

No obstante, a los perfiles comerciales ejecutivos se les presenta un escenario diferente al mencionado. La brecha salarial entre Pynes y Multinacionales en ese caso es de solo 8 puntos porcentuales.

"La brecha más chica se da justamente en Comercial, el área en la que las Pymes suelen estar más dispuestas a invertir para atraer o retener talento, dado su impacto directo en la facturación. Esto podría explicar parte de la diferencia respecto a las demás áreas, aunque no se puede confirmar con los datos relevados", aclaran desde We Global Talent.

Otro dato que remarcó Cianfagna fue que en posiciones junior "hay profesionales que aceptan salarios más bajos que los que pagaría una Pyme solamente para poder decir que trabajan en una gran marca. Porque saben que esa experiencia probablemente les abra puertas en el futuro". Este es otro espacio en el que la competencia está abierta.

A la vez, en el informe se consigna que la comparación solo tomó en cuenta la remuneración monetaria y no el paquete completo de beneficios de cada tipo de compañía. "Las corporaciones suelen sumar beneficios que no están reflejados en este número (bonos, stock, obra social premium, seguro de vida, capacitación formal), mientras que en la Pyme una parte mayor de la compensación suele traducirse directamente en neto de bolsillo. A esto se suma que la Pyme generalmente ofrece mayor margen de negociación individual y mayor cercanía a la toma de decisiones", apunta el relevamiento.

"No siempre las multinacionales pagan más. Lo que hacen mejor es construir una propuesta de valor mucho más clara", resumió la CEO de la consultora. "Muchas multinacionales trabajan con bandas salariales muy definidas. Eso genera equidad interna, pero también menos margen para negociar", añadió, y allí es donde se abre el espacio para que una Pyme pueda tener una mejor propuesta integral de compensación y competir por el mejor talento.

Estrategias Pyme para contratar al talento clave

"Una pyme muchas veces puede tomar decisiones caso por caso. Si realmente quiere incorporar a una persona determinada, suele tener mayor flexibilidad para ajustar una oferta o construir un paquete diferente. Paradójicamente, esa flexibilidad es una ventaja competitiva que pocas aprovechan", resaltó Cianfagna.

La fundadora de la consultora dijo a iProfesional que la primera ventaja de las Pymes es que no tienen bandas salariales tan fijas como las de las multinacionales. "La Pyme puede darse el lujo de salirse de lo estipulado cuando encuentra un buen perfil que puede ser clave para la organización," expresó.

En segundo lugar, la líder de We Global Talent mencionó como un "plus" la velocidad con la cual las firmas más chicas pueden tomar la decisión de contratación, ya que muchas veces los procesos en las multinacionales deben atravesar tantas instancia que se hacen demasiado largos, y los empleadores terminan perdiéndose candidatos valiosos por ello. "En la Pyme fluye todo más rápido, y el dueño suele entender mucho mejor por qué tiene que tomar una decisión", apuntó la experta.

Asimismo, remarcó que las compañías argentinas deben hacer valer la capacidad de personalización de la remuneración total: "La multinacional tiene un estándar para la categoría, y en cambio la Pyme puede preguntar '¿qué es importante para vos?'. Esas particularidades no se atienden normalmente", dijo la CEO.

Por último, Cianfagna instó a las Pymes a estructurar mejor su propuesta integral de valor, para destacar aquellas cuestiones intrínsecas que tienen de positivo, como el contacto directo con los dueños y el negocio, lo valioso de ese aprendizaje, la posibilidad de desarrollar proyectos desde cero, la menor burocracia, entre otros puntos.

En resumen, para competir con las grandes compañías, una Pyme debe poner en juego los siguientes puntos a favor:

Bandas salariales más flexibles

Velocidad para tomar la decisión

Personalización de la remuneración integral

Facultades intrínsecas de las Pymes como lugares de trabajo

Finalmente, para Cianfagna, "las Pymes tienen algo que las corporaciones difícilmente puedan replicar: impacto. En una empresa chica las decisiones se toman cerca. El resultado de tu trabajo se ve rápido. Hay menos burocracia.Más autonomía. Más posibilidades de dejar huella. Y para muchos perfiles eso vale muchísimo." Por eso, considera que "cuando una pyme compite por talento senior, no alcanza con decir cuánto paga. Tiene que ser capaz de explicar por qué vale la pena elegirla." La batalla no es entonces un David vs. Goliat, o sobre quién paga más. "Es sobre quién logra construir una propuesta de valor que el candidato realmente quiera comprar."