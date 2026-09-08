Los encargados de edificios cobran en septiembre una suma fija mayor, mientras que los salarios básicos mantienen los valores de agosto

Los encargados de edificios llegan a septiembre sin un incremento salarial directo, es decir, en los valores básicos mensuales. No obstante, si bien el acuerdo firmado por SUTERH y FATERYH no contempla un nuevo porcentaje de aumento cuenta con un incremento de $25.000 en la suma fija remunerativa.

De esta forma, la paritaria del sector completa el esquema previsto para el trimestre julio-septiembre. Asimismo, la suma fija remunerativa total pasa a $105.000 mensuales, de acuerdo con el cronograma acordado.

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, que incluye a encargados permanentes con y sin vivienda, ayudantes, mayordomos, personal de vigilancia, trabajadores jornalizados y otras categorías de edificios de renta y propiedad horizontal.

Cuánto cobran los encargados de edificios en septiembre

El esquema salarial acordado para el tercer trimestre estableció un 2% en julio sobre el básico de junio y otro 1,9% en agosto sobre el básico de julio. Para septiembre no se pactó una nueva suba porcentual.

Por eso, los valores básicos de septiembre son los mismos que los de agosto. La diferencia aparece en la suma fija remunerativa, que pasó de $30.000 en junio a $55.000 en julio, $80.000 en agosto y $105.000 en septiembre.

Para un encargado permanente de primera categoría sin vivienda, por ejemplo, el básico de agosto y septiembre es de $1.401.533. Al sumar la suma fija remunerativa de septiembre, el ingreso compuesto llega a $1.506.533, antes de contemplar otros adicionales que puedan corresponder.

En el caso de un encargado permanente de primera categoría con vivienda, el básico queda en $1.220.160. Con la suma fija de septiembre, el ingreso compuesto alcanza $1.325.160, también sin considerar adicionales convencionales.

Cuánto gana un encargado permanente sin vivienda

La escala de agosto publicada por FATERYH establece los siguientes salarios básicos para un encargado permanente sin vivienda:

Primera categoría: $1.401.533

Segunda categoría: $1.343.136

Tercera categoría: $1.284.739

Cuarta categoría: $1.167.944

Estos importes se mantienen como básicos durante septiembre porque el acuerdo no estableció un nuevo porcentaje para este mes. A esos valores se les suma la suma fija remunerativa, que alcanza los $105.000 en septiembre y se aplica de manera proporcional según la categoría.

La diferencia entre el básico y el ingreso final es importante porque los trabajadores pueden cobrar otros conceptos previstos por el convenio. Entre ellos se encuentra los adicionales por antigüedad, vivienda, retiro y clasificación de residuos, limpieza de cocheras, movimiento de coches, jardín, zona desfavorable, título de encargado integral, limpieza de piletas y viáticos.

Qué otros trabajadores están incluidos en la escala

La actualización no alcanza únicamente a los encargados permanentes. El convenio contempla distintas funciones y modalidades de contratación.Entre ellas aparecen los ayudantes permanentes con y sin vivienda, el personal asimilado, mayordomos, intendentes, encargados de guardacoches, personal de vigilancia diurna y nocturna, encargados no permanentes y ayudantes temporarios.

En agosto, por ejemplo, un mayordomo sin vivienda de primera categoría tenía un básico de $1.451.186, mientras que un intendente contaba con un básico de $1.703.535. Estos valores también se mantienen como referencia para septiembre al no existir un nuevo incremento porcentual sobre los básicos.

Para el personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas semanales, la planilla vigente de FATERYH establece un valor de $12.742,40 por hora, mientras que el suplente con horario por día tiene fijado un valor de $55.642,60.

Cuánto cobra un encargado con vivienda

Para los encargados permanentes con vivienda, los básicos vigentes son:

Primera categoría: $1.220.160

Segunda categoría: $1.169.320

Tercera categoría: $1.118.480

Cuarta categoría: $1.016.800

Al igual que en el caso de los trabajadores sin vivienda, estos valores no incorporan los distintos adicionales que pueden formar parte de la remuneración final. La suma fija remunerativa correspondiente a septiembre se agrega de acuerdo con las condiciones establecidas por el convenio.

El hecho de que el trabajador tenga vivienda también modifica la estructura salarial respecto de un encargado que no cuenta con ella. Por eso, no existe un único sueldo de encargado de edificio, ya que la categoría, la vivienda, la antigüedad y las funciones adicionales pueden cambiar el monto que finalmente figura en el recibo.