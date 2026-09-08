Diego Bleger es el nuevo Socio Director Ejecutivo de KPMG Argentina

Presidirá la firma como Presidente y CEO durante los próximos 4 años en reemplazo de Néstor García quien ocupó esa posición desde 2018

Diego Bleger fue designado como nuevo Socio Director Ejecutivo de KPMG Argentina en reemplazo de Néstor García, quien condujo la firma desde 2018. Asumirá sus funciones formales a partir del 1 de octubre por cuatro años.

"Es un gran desafío para mi asumir este rol con el destacado talento y trayectoria que tiene KPMG Argentina. Mi compromiso es continuar fortaleciendo nuestra propuesta de valor, impulsando la innovación y acompañando a nuestros clientes en un contexto de transformación constante", señaló Bleger (en foto principal) en un comunicado enviado a este medio.

Perfil de líder

Con más de 25 años de experiencia en el área de Advisory, hasta su nombramiento Bleger lideraba la práctica de Advisory de KPMG en el South Hub (Argentina, Chile, Uruguay y Perú) y se desempeñaba como líder de Strategic Advisory.

Es contador público egresado de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) de Rosario. Como estudios complementarios, realizó un MBA (Master in Business Administration) en el IAE Business School (Buenos Aires), el Programa de Desarrollo de Liderazgo de las Américas en la Universidad de Georgetown y estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además, participó en conferencias en diversas universidades, entre ellas el IAE Business School, la Universidad de San Andrés, la UCEMA y la UTDT.

Ingresó a KPMG Argentina en el 2000 en el área de Transaction Services, donde asistió a clientes locales e internacionales en procesos de due diligence en el marco de operaciones de fusiones y adquisiciones. En 2001 se incorporó a Forensic Services, liderando proyectos de investigación, detección y prevención de fraudes para una amplia variedad de clientes, principalmente multinacionales.

Luego, en 2005, se capacitó en la oficina de KPMG en Nueva York, y entre 2006 y 2008 fue asignado al desarrollo del área de Forensic Services en Chile asumiendo posteriormente la responsabilidad regional a cargo de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Durante su trayectoria profesional brindó servicios en otros países tales como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guatemala e Italia.

A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de investigación y prevención de fraudes, y se desempeñó como experto técnico en arbitrajes privados y litigios tanto en Argentina como a nivel internacional en instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) e integra los directorios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y de la Camara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Trayectoria

Néstor García deja la conducción de KPMG Argentina luego de ocho años al frente de la firma, período en el cual consolidó su posicionamiento en el mercado y aumentó el plantel profesional en un 50% conduciendo con éxito a la organización durante los años de pandemia.

Participó activamente en los directorios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), entre otras instituciones.

"Ha sido un honor liderar a KPMG Argentina durante estos años de crecimiento y consolidación. Agradezco especialmente a todos los socios y colaboradores de la firma por la confianza y el trabajo conjunto que llevamos adelante; y también a los clientes y proveedores con los que interactué. Estoy convencido de que Diego, junto a su equipo, continuará potenciando el posicionamiento de la firma y generando valor sostenible para nuestros clientes y la sociedad", concluyó García.