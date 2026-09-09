El personal de casas particulares recibe una suba del 1,8% en septiembre y suma al básico parte del bono cobrado en agosto. Cuánto cobra cada categoría

El personal de casas particulares recibe en septiembre una nueva actualización salarial del 1,8%, de acuerdo con la escala oficializada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento se suma a la incorporación al salario básico de una parte de la suma no remunerativa que se pagó en agosto.

Con esta actualización, cambian los valores mínimos por hora y mensuales para las cinco categorías del régimen. El aumento forma parte de un esquema de incrementos que continuará durante los próximos meses, con nuevas subas previstas para octubre, noviembre y diciembre.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes en septiembre

Para quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador, la remuneración se calcula tomando como referencia el salario mensual correspondiente a la categoría y aplicando la proporcionalidad según la cantidad de horas trabajadas.Los valores mínimos para una jornada completa de 48 horas semanales quedan de la siguiente manera:

Supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro

Personal para tareas específicas: $541.402,48 con retiro y $597.854,37 sin retiro

Caseros: $529.261,78 sin retiro

Asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro

Personal para tareas generales: $480.247,84 con retiro y $544.531,78 sin retiro

Así, el salario mínimo mensual más bajo de la escala corresponde al personal para tareas generales con retiro, con $480.247,84, mientras que el máximo corresponde a supervisores sin retiro, con $640.641,55.

Cuánto se paga por hora en septiembre

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, corresponde utilizar los valores mínimos por hora de la categoría correspondiente.

En septiembre, las remuneraciones quedan así:

Supervisores: $4.645,32 con retiro y $5.049,58 sin retiro

Tareas específicas: $4.422,53 con retiro y $4.809,80 sin retiro

Caseros: $4.185,94

Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro

Tareas generales: $3.914,63 con retiro y $4.306,71 sin retiro

En el caso de caseros, la modalidad contempla que la persona resida en el domicilio donde presta tareas, por lo que la escala corresponde a la modalidad sin retiro.

Qué pasa con el bono de agosto

La actualización de septiembre también incorpora al salario básico una parte de la suma no remunerativa que se pagó en agosto.

La resolución estableció una suma extraordinaria de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Por lo tanto, alguien que cobra en relación de dependencia, se le añaden $20.000.

En septiembre se incorpora al básico el 25% de esos importes. Esto representa $5.000, $2.875 y $2.000, respectivamente. El resto se incorpora de manera progresiva: otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, la totalidad de la suma extraordinaria quedará incorporada al salario básico desde noviembre.

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

La escala mensual corresponde a una jornada de 48 horas semanales. Para quienes trabajan menos de 48 horas, el cálculo depende de la cantidad de horas. Si la persona trabaja menos de 24 horas semanales, se utiliza el valor por hora de la categoría y se lo multiplica por las horas trabajadas.

Cuando trabaja 24 horas semanales o más, pero menos de 48, se toma el salario mensual correspondiente a la categoría y se realiza la proporción según la cantidad de horas trabajadas.

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro que cumple 24 horas semanales tiene como referencia la mitad del salario mensual de jornada completa. Con el valor de septiembre, el cálculo parte de los $480.247,84 correspondientes a 48 horas semanales y se aplica la proporción correspondiente.

Qué adicionales se suman al salario

Además del salario mínimo de cada categoría, el personal de casas particulares puede cobrar un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

Este concepto rige desde septiembre de 2026 y debe aparecer como un ítem separado en el recibo de sueldo. El cálculo toma la antigüedad correspondiente y se aplica sobre el salario mensual.

La normativa también establece un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Qué pasa si una trabajadora realiza tareas de distintas categorías

Si una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, la normativa establece que queda comprendida en aquella que resulte principal y que desempeñe con habitualidad.

Esto es fundamental cuando una trabajadora realiza tareas generales de limpieza y también cuidado de personas. En esos casos, no se deben sumar automáticamente los salarios de ambas categorías, sino determinar cuál es la actividad principal habitual.