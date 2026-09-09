Calendario ANSES: cuánto cobran jubilados y AUH con el bono de $70.000

Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones comienzan a cobrar este martes 8 de septiembre. Cuánto recibe cada grupo y las fechas según DNI

ANSES comienza este martes 8 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente al noveno mes del año para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Los haberes llegan con un aumento del 2,11%, mientras que se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.

Con la actualización, la jubilación mínima queda en $428.633,20. Sin embargo, al sumar el bono, el monto ao cobrar es de $498.633,20. La movilidad también alcanza a otras prestaciones previsionales y asignaciones que paga el organismo.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

La jubilación mínima pasa a $428.633,20 desde septiembre. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen las condiciones establecidas, por lo que el ingreso llega a $498.633,20.

El refuerzo también alcanza a jubilados y pensionados que cobran un haber superior a la mínima, aunque en esos casos el monto se reduce de manera proporcional para completar el tope de $498.633,20. Quienes superan ese valor no reciben el bono.

La PUAM queda en $342.906,56 antes del bono y llega a $412.906,56 con el refuerzo completo. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber es de $300.043,24, al que también puede sumarse el bono de $70.000.

Calendario ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comienzan a recibir sus haberes este martes 8 de septiembre. El cronograma se organiza según el último número del DNI:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9

DNI terminado en 2: jueves 10

DNI terminado en 3: viernes 11

DNI terminado en 4: lunes 14

DNI terminado en 5: martes 15

DNI terminado en 6: miércoles 16

DNI terminado en 7: jueves 17

DNI terminado en 8: viernes 18

DNI terminado en 9: lunes 21

Quienes tienen haberes superiores a la mínima comienzan a cobrar desde el martes 22 de septiembre. En este caso, las fechas también se determinan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28

AUH septiembre 2026 cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe la actualización correspondiente a septiembre. El monto total por hijo queda en $154.031.

Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación, equivalente a $123.224,80. El 20% restante queda retenido y se libera cuando el titular presenta la Libreta correspondiente y acredita el cumplimiento de los controles exigidos como los controles de vacunación y escolaridad.

El calendario de la AUH comienza este martes 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y continúa de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminado en 0: martes 8

DNI terminado en 1: miércoles 9

DNI terminado en 2: jueves 10

DNI terminado en 3: viernes 11

DNI terminado en 4: lunes 14

DNI terminado en 5: martes 15

DNI terminado en 6: miércoles 16

DNI terminado en 7: jueves 17

DNI terminado en 8: viernes 18

DNI terminado en 9: lunes 21

Tarjeta Alimentar cuánto paga en septiembre

Los titulares de AUH que cumplen con las condiciones para acceder a la Prestación Alimentar reciben además un monto mensual determinado por la cantidad de hijos.

En septiembre, los importes son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para quienes tienen tres hijos o más.

Cómo surgen los aumentos jubilaciones y asignaciones

El aumento de septiembre es del 2,11% y surge del mecanismo de movilidad mensual vigente. La actualización toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica sobre las prestaciones previsionales y asignaciones alcanzadas por el esquema.

La actualización fue formalizada por la Resolución 257/2026 de ANSES, que fijó para septiembre el nuevo haber mínimo garantizado en $428.633,20 y el haber máximo del sistema previsional en $2.884.295,54.