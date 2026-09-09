Cencosud incorpora nuevo Gerente General de Mejoramiento del Hogar
Cencosud anunció la incorporación de Ignacio Monteverde como nuevo Gerente General de Mejoramiento del Hogar en Argentina, que incluye las marcas Easy y Blaisten.
Seún confirmó la compañía en un comunicado, su llegada a partir del 1 de septiembre busca acelerar el crecimiento del negocio, fortalecer sus capacidades comerciales y seguir impulsando una propuesta omnicanal integrada, apalancada en las sinergias de su ecosistema multiformato y la conexión entre canales físicos y digitales.
Perfil de líder
Monteverde (en foto principal) es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica Argentina y cuenta con un MBA del IAE Business School. Con más de 20 años de trayectoria en retail, ha liderado áreas comerciales, operaciones, marketing, e-commerce y business intelligence en Argentina, Chile y México, impulsando procesos de crecimiento, expansión y transformación.
En su nuevo rol, liderará la división de Mejoramiento del Hogar de Cencosud en Argentina y reportará a la Gerente País, Dolores Fernández Lobbe.
La empresa estima que su experiencia en estrategia, operación, transformación digital y foco en el cliente será clave para impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer la colaboración entre equipos y seguir desarrollando una propuesta omnicanal integrada entre Easy y Blaisten, acorde con las nuevas dinámicas del mercado. Desde Cencosud destacaron que la incorporación de Monteverde contribuirá a fortalecer el negocio de Mejoramiento del Hogar en Argentina y avanzar en los desafíos de crecimiento, transformación y desarrollo omnicanal, en línea con el propósito de la compañía de servir de forma extraordinaria en cada momento.
Cencosud es uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América. Opera en seis países, con más de 115 mil colaboradores, 1.367 tiendas de retail con más de 3,5 millones de m² de superficie de ventas y 69 centros comerciales, con más de 2,4 millones de m 2 de superficie bruta arrendable (GLA). Su estrategia multiformato abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y Marcas Propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente. En Argentina participa con las cadenas Jumbo, Disco y Vea, además de Easy y Blaisten.