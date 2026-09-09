Cencosud incorpora nuevo Gerente General de Mejoramiento del Hogar

Se trata de Ignacio Monteverde, quien se incorpora a Cencosud tras más de 20 años de experiencia en retail, para trabajar con las marcas Easy y Blaisten

Cencosud anunció la incorporación de Ignacio Monteverde como nuevo Gerente General de Mejoramiento del Hogar en Argentina, que incluye las marcas Easy y Blaisten.

Seún confirmó la compañía en un comunicado, su llegada a partir del 1 de septiembre busca acelerar el crecimiento del negocio, fortalecer sus capacidades comerciales y seguir impulsando una propuesta omnicanal integrada, apalancada en las sinergias de su ecosistema multiformato y la conexión entre canales físicos y digitales.

Perfil de líder

Monteverde (en foto principal) es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica Argentina y cuenta con un MBA del IAE Business School. Con más de 20 años de trayectoria en retail, ha liderado áreas comerciales, operaciones, marketing, e-commerce y business intelligence en Argentina, Chile y México, impulsando procesos de crecimiento, expansión y transformación.

En su nuevo rol, liderará la división de Mejoramiento del Hogar de Cencosud en Argentina y reportará a la Gerente País, Dolores Fernández Lobbe.

La empresa estima que su experiencia en estrategia, operación, transformación digital y foco en el cliente será clave para impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer la colaboración entre equipos y seguir desarrollando una propuesta omnicanal integrada entre Easy y Blaisten, acorde con las nuevas dinámicas del mercado. Desde Cencosud destacaron que la incorporación de Monteverde contribuirá a fortalecer el negocio de Mejoramiento del Hogar en Argentina y avanzar en los desafíos de crecimiento, transformación y desarrollo omnicanal, en línea con el propósito de la compañía de servir de forma extraordinaria en cada momento.

Cencosud es uno de los retailers más grandes y prestigiosos de América. Opera en seis países, con más de 115 mil colaboradores, 1.367 tiendas de retail con más de 3,5 millones de m² de superficie de ventas y 69 centros comerciales, con más de 2,4 millones de m 2 de superficie bruta arrendable (GLA). Su estrategia multiformato abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y Marcas Propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente. En Argentina participa con las cadenas Jumbo, Disco y Vea, además de Easy y Blaisten.