Cinco formas de liderar con empatía sin dejar de exigir resultados

Quienes practican liderazgo empático con sus equipos reciben mejor trato de sus superiores y logran mejores resultados, según el análisis experto

De acuerdo con Daniel Goleman, autor del best seller Inteligencia emocional y doctor en Psicología por la Universidad de Harvard, la empatía es necesaria para ejercer un liderazgo efectivo, pues quienes lideran necesitan comprender las perspectivas de las personas con las que trabajan.

Goleman señala que quienes lideran con empatía pueden relacionarse mejor con personas de diferentes culturas, expresar sus ideas de manera comprensible y mantener el compromiso de sus equipos. Además, explica que la empatía es un elemento básico para influir en otras personas, tener un impacto positivo, orientar, gestionar conflictos, inspirar y trabajar en equipo.

Diferentes investigaciones respaldan la relación entre empatía y liderazgo efectivo. El Center for Creative Leadership analizó información de 6.731 personas en posiciones directivas de nivel medio y superior, pertenecientes a 38 países. Los resultados mostraron que quienes practicaban un liderazgo empático con sus equipos también recibían mejores evaluaciones de desempeño por parte de sus superiores.

La empatía es la habilidad de la inteligencia emocional que les permite a los líderes detectar los sentimientos de sus colaboradores; entender las emociones y opiniones de los integrantes de su equipo, y responder generando un impacto positivo. En otras palabras, los líderes empáticos comprenden las perspectivas y emociones de los demás y este entendimiento les permite comunicarse y relacionarse de forma efectiva.

Cinco formas de desarrollar empatía en el trabajo

La empatía puede desarrollarse y expresarse mediante comportamientos concretos. Estas son cinco formas de incorporarla al relacionarte con tu equipo:

1. Demuestra interés mediante preguntas

Para entender las emociones y puntos de vista de tus colaboradores necesitas genuinamente interesarte por comprenderlos. Es decir, dedicar espacios para conversar con ellos y preguntarles cómo se sienten, qué piensan y qué necesitan.

2. Escucha activamente

Si realmente quieres comprender la perspectiva de tu equipo, necesitas escuchar con la mente en el presente, enfocando toda tu atención en la persona que está hablando y dejando de lado prejuicios y suposiciones.

3. Adopta una postura flexible

Cuando los sentimientos o puntos de vista de los demás sean distintos a los tuyos, recuerda que sus formas de pensar y sentir también son válidas, y que en ocasiones tus interpretaciones pueden no ser correctas.

4. Reconoce que todos cometemos errores

Si juzgas a tus colaboradores cuando cometen errores, no podrás mostrar empatía. Por el contrario, si recuerdas que tus colaboradores también se equivocan y que, al igual que tú, son humanos, posiblemente te sea más fácil adoptar una postura empática.

5. Usa un lenguaje empático

Usa frases en las que demuestras que comprendes a tus colaboradores, por ejemplo: "Te entiendo", "Comprendo tu punto de vista", "Es normal sentirse así" o "Si yo estuviera en tu situación, sentiría lo mismo". Además, puedes compartir cómo te has sentido en situaciones similares a las que enfrentan.

Porque liderar con empatía no significa dejar de exigir resultados; significa comprender mejor a las personas para acompañarlas, inspirarlas y ayudarlas a alcanzar su máximo potencial.

*Melanie Amaya Hurtado es cofundadora y CEO de Amayaco, empresa de consultoría en liderazgo, y autora de la Guía de Inteligencia Emocional para Líderes.