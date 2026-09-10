En la era de la IA, el nuevo valor de quienes desarrollan tecnología está en entender qué problema resolver, para quién y con qué propósito.

Durante décadas, programar significó dominar lenguajes, comprender cómo comunicarse con una computadora y convertir una idea en código. Ese modelo está cambiando de manera acelerada. Con la inteligencia artificial generativa, el lenguaje natural se convirtió también en una forma de dar instrucciones a las máquinas. Hoy, nuestra propia lengua puede funcionar como un lenguaje de programación.

La transformación amplió el acceso a la creación tecnológica. Ideas que antes quedaban detenidas porque alguien no sabía programar o no encontraba a quien pudiera hacerlo ahora pueden convertirse en aplicaciones, prototipos y soluciones concretas. La barrera de entrada es más baja y las posibilidades de experimentar son mayores.

Pero una herramienta más accesible no garantiza mejores resultados. Existe la fantasía de que todo depende de encontrar el prompt perfecto, como si una sola instrucción alcanzara para crear una gran empresa, un producto exitoso o una solución revolucionaria. No funciona así.

Los resultados extraordinarios siguen exigiendo conocimiento, estrategia, pruebas, errores, conversaciones y trabajo en equipo. No estamos a un prompt de hacer algo increíble: estamos a cientos de decisiones, iteraciones y correcciones.

La IA acelera pero el criterio decide

La inteligencia artificial está modificando el trabajo del programador. Cada vez es posible dedicar menos tiempo a escribir manualmente cada línea de código y más a dirigir, supervisar y dar contexto a la tecnología. La máquina puede ejecutar una parte creciente de las tareas, pero alguien debe saber qué pedir, evaluar lo que devuelve, detectar cuándo algo está mal y decidir cómo continuar.

Por eso, cuanto más poderosa se vuelve la IA, más importante es comprender los fundamentos. Generar código en segundos no sirve de mucho si no se puede explicar por qué falla, cómo corregirlo o qué consecuencias puede tener. La IA acelera la ejecución, pero no reemplaza el juicio profesional.

El cambio más profundo, sin embargo, no está solo en el "cómo", sino en el "para qué". Si parte de la ejecución puede delegarse, el programador tiene más espacio para hacerse preguntas decisivas: qué problema se busca resolver, quién utilizará la solución, qué valor aporta y qué ocurre después de su lanzamiento.

De allí surge con fuerza el perfil del Product Engineer: un profesional que no se limita a recibir un requerimiento y transformarlo en código. Participa desde el inicio, entiende el problema, trabaja con diseño y estrategia, construye la solución y observa qué sucede cuando llega a las personas.

El talento que buscan las empresas

Nahuel Alberti, CTO de Paisanos

La expansión de la IA también obliga a revisar qué significa ser un buen programador. El conocimiento técnico sigue siendo indispensable, pero ya no alcanza por sí solo. La curiosidad, la capacidad de escuchar, la adaptación, la colaboración y la resolución de problemas adquieren un valor central.

Programar siempre fue una forma de pensar: desarmar un problema, comprender sus partes y buscar distintos caminos hasta encontrar una solución. Esa capacidad conserva todo su valor, incluso cuando una herramienta puede escribir buena parte del código.

También cobran importancia la intuición y la creatividad. El criterio no surge únicamente de los manuales: se construye con experiencias, conversaciones, intereses y aprendizajes diversos. Ese contexto humano es el que permite imaginar productos relevantes y tomar mejores decisiones.

El futuro no debería plantearse como una competencia entre programadores e inteligencia artificial. El rol está cambiando, pero la responsabilidad permanece: construir soluciones que funcionen y respondan a necesidades reales.

Programar ya no es solamente escribir instrucciones para una máquina. Es entender problemas, hacer las preguntas correctas y utilizar una tecnología cada vez más poderosa para crear mejores soluciones.

Las herramientas cambian. Los lenguajes cambian. La forma de construir cambia. Pero hay algo que permanece: detrás de cada producto debe existir un problema que resolver y un propósito que le dé sentido. La IA puede escribir código en segundos. Lo que sigue necesitando de las personas es decidir qué vale la pena construir.