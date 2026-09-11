Fátima Mouzaffar cuenta con 20 años de experiencia en la industria del turismo y la hospitalidad, vinculada especialmente al segmento de lujo

MSC Cruceros anuncia la incorporación de Fátima Mouzaffar como Gerente de Ventas de Explora Journeys para Argentina y Latinoamérica, con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo de la marca en la región.

"Sumarme a Explora Journeys representa una gran oportunidad para aportar mi experiencia en el segmento de lujo y acompañar el crecimiento de la marca en Argentina y Latinoamérica. Es un mercado con un enorme potencial y mi objetivo será seguir fortaleciendo el vínculo con nuestros socios estratégicos y acercar a los viajeros de la región una propuesta de viajes diferente, personalizada y alineada con las nuevas formas de entender el lujo", expresó Fátima Mouzaffar.

MSC Cruceros es una de las principales compañías de cruceros a nivel mundial y la marca de cruceros contemporáneos del MSC Group. Con sede en Ginebra, Suiza, opera en más de 100 países, ofreciendo itinerarios en el Mediterráneo, Caribe, Sudamérica, Norte de Europa, Emiratos Árabes y otros destinos internacionales.

Perfil de líder

Con más de 20 años de experiencia en la industria del turismo y la hospitalidad, Mouzaffar cuenta con una sólida trayectoria en ventas, operaciones y liderazgo de equipos, desarrollada en compañías del sector tanto en mercados nacionales como internacionales.

En sus posiciones más recientes, lideró la oficina de Quimbaya Tours en Buenos Aires y se desempeñó como Sales Assistant Manager en Luxuria Vacations, compañía especializada en hoteles de lujo para los mercados de Estados Unidos y Canadá. A lo largo de su carrera también adquirió experiencia en la gestión de equipos comerciales, capacitación de colaboradores y desarrollo de relaciones con clientes y socios estratégicos.

Graduada en Turismo y Hotelería por la Universidad de Morón y con un posgrado en Vatel International Business School, en Francia, Mouzaffar habla inglés y francés y cuenta con experiencia específica en el segmento de viajes de lujo. En 2024 completó además el programa de capacitación de Virtuoso y ha participado en ferias internacionales de la industria.

La incorporación de Mouzaffar forma parte de la estrategia de crecimiento de Explora Journeys en Argentina y Latinoamérica y refuerza el desarrollo comercial de la marca en un mercado estratégico para la compañía.