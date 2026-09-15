Por la Ley de Financiamiento, la UBA da clases y atención médica gratis en Plaza de Mayo

La UBA realiza hasta la medianoche una jornada de visibilización para exigir que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento universitario

En el marco del conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) salió a la calle hoy, a modo de protesta y visibilización, ofreciendo actividades académicas, científicas y de salud frente al Ministerio de Economía en Plaza de Mayo, este martes 15 entre las 8 de la mañana y la medianoche. El reclamo se centra en que la justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y que el Gobierno acate los fallos que así lo indican.

Se brindará atención gratuita a la comunidad en especialidades como odontología, óptica, veterinaria, clínica médica; asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.

A su vez, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas. También se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico/tecnológico como un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires.

De este modo la UBA "busca llamar la atención de la ciudadanía sobre el valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia."

El reclamo tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció que la ley 27.795 solo podría aplicarse una vez identificadas las fuentes específicas de financiamiento. La Justicia dictó una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato dos artículos de la normativa, y en junio pasado la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa decisión.

Los artículos son sobre la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de los programas destinados a estudiantes universitarios.

Por eso, finalmente el Ministerio de Capital Humano y las universidades nacionales firmaron ese mes un acuerdo por un aumento salarial del 24,33% y refuerzos para sectores críticos del sistema universitario. La UBA continua reclamando por el cumplimiento del resto de la Ley.

Durante esta jornada de visibilización, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas dictando clases de manera habitual, aclaró la UBA en un comunicado enviado a este medio. La actividad de este martes se suma a las medidas de fuerza que los gremios universitarios vienen realizando durante las últimas semanas para visibilizar el conflicto que mantiene en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Presupuesto educativo al 50%

En julio la UBA dio a conocer el reporte "El futuro del financiamiento educativo en debate", elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que revela que el retroceso de la inversión en educación alcanzó el 47,7% en el bienio 2024-2025.

Además, asegura que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general, perdiendo participación en el PBI y dentro del presupuesto total.

Del informe elaborado por la UBA se desprende que en 2024 comenzó a observarse una retracción significativa del financiamiento nacional destinado a las políticas educativas. La función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.

"Si bien este comportamiento se produjo en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional, la contracción educativa fue más profunda en términos relativos. Como resultado, la participación de Educación y Cultura dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) también se redujo respecto de los niveles observados en años previos", asegura el reporte firmado por Javier Curcio y Florencia Simonini (AFISPOP), Aurelia Lupis y Brenda Glickman (OGECyT – IGEDECO) y Malena Spotti (IGEDECO)

Luego, menciona el documento, en 2025 se consolidó la trayectoria iniciada en 2024, con una nueva caída real de 7,9% respecto del ejercicio previo. "El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias."

En términos programáticos, el ajuste de 2025 alcanzó a varios de los principales programas de la Secretaría de Educación. Las transferencias destinadas al financiamiento universitario -a través del programa Desarrollo de la Educación Superior- registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales.

La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría. En este sentido, si bien el financiamiento educativo nacional se redujo en términos agregados, el ajuste no fue homogéneo entre programas.