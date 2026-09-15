Nuevas aplicaciones para buscar trabajo en Argentina que no son LinkedIn

Para quienes llevan tiempo buscando trabajo en el sector privado y no consiguen, es difícil no sentir la frustración de haberlo intentado todo: Bumeran, ZonaJobs, LinkedIn, la propia red de contactos, el CV efectivizado con IA, cartas de presentación customizadas para cada vacante, y más. Pero no siempre está la opción de bajar los brazos. Para continuar la búsqueda, es posible encontrar ofertas menos difundidas en sitios web y aplicaciones especializadas, mandar el currículum y seguir en carrera.

Coderhouse, para buscar trabajo en IT

La aplicación de Coderhouse, el "bootcamp" argentino líder para habilidades digitales, acaba de incorporar una sección de búsqueda de trabajo en la cual se publican vacantes de empresas que necesitan talento con estas certificaciones.

El sistema concentra avisos de portales de empleo y plataformas de reclutamiento, con foco en perfiles digitales y tecnológicos (Torre, Greenhouse, Get on Board, Lever, Workday, Ashby, We Work Remotely, Remotive, Jobicy).

Según confirmaron a iProfesional desde Coderhouse, no hace falta ser alumno o exalumno de la institución para utilizar la plataforma para buscar trabajo. Solo es necesario inscribirse con email, como en todas las aplicaciones.

Entrando a la aplicación de Coderhouse y a través de la sección "Buscar trabajo", la plataforma ofrece la posibilidad de consultar ofertas en Argentina y en distintos mercados de la región.

Con la inscripción gratuita, el usuario puede:

cargar su CV

recibir resultados de vacantes vinculadas a su perfil

indicar qué tipo de roles busca y en qué país

revisar vacantes ya publicadas

"La propuesta apunta a simplificar una etapa que suele estar fragmentada entre múltiples sitios. En lugar de revisar cada portal por separado, los candidatos pueden acceder desde un mismo punto a oportunidades publicadas en distintas fuentes. La herramienta está especialmente alineada con perfiles vinculados con tecnología, datos, diseño, marketing digital, producto y otras áreas que forman parte del ecosistema de capacitación de la plataforma", afirmaron desde la compañía.

Un estudiante o egresado puede buscar, por ejemplo, posiciones de analista de datos, desarrollador front-end, diseñador UX/UI, especialista en marketing digital o product manager, y explorar las alternativas disponibles según el mercado y la modalidad de trabajo. La herramienta también puede ser utilizada por profesionales que ya cuentan con experiencia, pero buscan actualizar su perfil, cambiar de industria o acceder a oportunidades remotas y regionales. El alcance geográfico amplía el campo de búsqueda más allá del mercado local.

Logística, supply chain, transporte, aduana y comercio exterior

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) relanzó recientemente su portal laboral, Arlog Jobs, orientado exclusivamente a perfiles de logística, supply chain, transporte, aduana y comercio exterior.

La iniciativa surge en un contexto donde las compañías enfrentan cada vez mayores desafíos para encontrar candidatos con experiencia y conocimientos técnicos vinculados a operaciones logísticas, transporte, comercio exterior, depósitos y cadena de abastecimiento. "La especialización hoy es clave. Las empresas necesitan reducir el ruido y encontrar perfiles realmente alineados con las necesidades del sector", destacó Graciela Veleiro, gerente de ARLOG.

"Desde el relanzamiento de ARLOG Jobs en mayo 2026, ya se registraron 18 empresas y 171 candidatos para utilizar este servicio. Las empresas que forman parte de la plataforma pueden publicar sus búsquedas laborales y acceder a la base de currículums cargados por los postulantes", afirmaron a iProfesional desde la Asociación, que solo facilita la plataforma pero no realiza tareas de reclutamiento ni actúa como intermediario entre las empresas y los candidatos.

El usuario interesado en postular a estos avisos puede iniciar creando una cuenta con sus datos personales básicos y seleccionando sus habilidades principales. El sistema guía al candidato para completar su perfil profesional al 100%, requisito necesario para poder postularse a las búsquedas activas.

Plomería, electricidad y arreglos del hogar

Clickie en App Store

La plataforma que nuclea a expertos en electricidad, plomería o albañilería en Argentina, Clickie, tras ser invertida por Guillermo Rauch, fundador del "unicornio" Vercel, sigue su expansión por el interior del país y llegó a Rosario y La Plata. Con estas aperturas, la compañía llega a cinco ciudades del país.

A través de la aplicación, los usuarios pueden describir un problema mediante un texto, una fotografía o un video. La inteligencia artificial analiza la información, ayuda a identificar el inconveniente y organiza automáticamente la solicitud para que profesionales cercanos envíen sus presupuestos. "Estamos convencidos de que la tecnología puede resolver uno de los problemas cotidianos más frecuentes de las personas: encontrar un profesional de confianza. Nuestro plan es seguir expandiéndonos por el interior para que cada vez más hogares puedan acceder a un servicio seguro, rápido y transparente, mientras generamos nuevas oportunidades para miles de trabajadores independientes", dijo Tomás Dascola, cofundador de Clickie, en un comunicado de prensa.

Con más de 800.000 habitantes y uno de los mayores polos universitarios y profesionales del país, LaPlata representa una ciudad clave para la estrategia de expansión de Clickie. El desembarco en Rosario, uno de los principales centros urbanos del interior argentino, está por concretarse. La ciudad se convierte en la primera plaza de la región centro-litoral y en la quinta donde operará la startup.

Con más de un millón de habitantes y una fuerte tradición de oficios, Rosario representa un mercado estratégico para la compañía. En esta primera etapa, Clickie inicia sus operaciones con 100 profesionales verificados y 10 rubros activos, entre ellos gasistas, electricistas, plomeros, técnicos en aire acondicionado, pintores, carpinteros, herreros y albañiles. La proyección de la empresa es superar los 1.000 profesionales rosarinos registrados antes de finalizar el año, ampliando progresivamente la cobertura en toda la ciudad.

Clickie se descarga desde la App Store y Google Play. y se está convirtiendo en un espacio en el cual profesionales de los servicios para el hogar envían presupuestos eficientemente y consiguen trabajo. Las categorías de especialistas disponibles son:

Plomero Gasista Electricista Técnico en Aires Acondicionado Tecnico de Lavarropas Pintor Carpintero Albañil Técnico en Heladeras

El registro de los profesionales que quieren ofrecer sus servicios a través de Clickie se realiza directamente desde la aplicación. Para ser habilitado, debe presentar un certificado de antecedentes penales vigente (con una antigüedad máxima de tres meses), la matrícula o certificación correspondiente al oficio para el que se inscriba (en los oficios que así lo requieren, como gas o electricidad) y documentación que respalde su experiencia, como fotos y reseñas de trabajos realizados. Una vez validada la información, puede comenzar a recibir solicitudes de servicio a través de la plataforma.

Cuando un usuario realiza una solicitud, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma identifica la necesidad y genera un diagnóstico inicial. A partir de esa información, envía la oportunidad a los profesionales que mejor se ajustan al trabajo según su especialidad, ubicación, disponibilidad y reputación dentro de la plataforma. Luego, cada profesional puede presentar su presupuesto y el usuario recibe entre tres y cuatro opciones para comparar antes de elegir.

Industria Textil

Pocas personas lo saben pero la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) cuenta con una bolsa de trabajo específica y muy activa, donde compañías de este sector que integran la entidad vuelcan sus búsquedas de personal.

Algunas de las firmas que recurren a este espacio frecuentemente son Montagne, Saint Antoni, Arredo, entre otros. Se necesitan desde costureras y oficiales de depósito hasta personal de tienda, entre otras oportunidades. La CIAI también publica estas búsquedas de su bolsa de empleo en LinkedIn, amplificando su alcance.

Cuánto tiempo lleva encontrar trabajo en Argentina

Nunca encontrar trabajo en Argentina fue una tarea fácil. Pero es necesario tomar la búsqueda con una dosis de realidad: las actividades más demandantes de mano de obra, como el comercio minorista, la construcción y la industria manufacturera, están en retracción, y eso se refleja en las expectativas de contratación. Así lo relevó tanto ManpowerGroup Argentina como la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Cuánto tiempo lleva conseguir trabajo en Argentina. Cuadro de INDEC de junio 2026

También el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, encontró al analizar los últimos datos proveídos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que en los primeros 28 meses de gestión de La Libertad Avanza (hasta junio 2026) se redujo la cantidad de empleadores en 31.342 casos (33 por día). Comercio al por mayor y al por menor fue el rubro que más se achicó en términos absolutos (más de 8.000 empleadores)

En el mismo período, se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,40%), 460 puestos por día. El sector "Industria manufacturera" fue el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 105.136 trabajadores. Pero en términos relativos, el sector más afectado fue la construcción (-17,0%), de acuerdo a CEPA.

Estono significa que haya que dejar de buscar trabajo, pero si ser consciente de lo que implica y de los tiempos que puede demorar el hallar una vacante. Por caso, el último informe de Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que data de junio del corriente año, encontró que solo 1% de la población económicamente activa estaba desocupada hace un mes o menos.

La tasa de desocupación total era, de acuerdo a ese informe, del 7,8%, y esto implicó que habia un 2,5% que estaba buscando trabajo desde hacía un año o más, y otro 1% que había dedicado ya más de 6 meses y menos de un año a la búsqueda. Esto señala que para alrededor de la mitad de los desocupados en la Argentina, la búsqueda de trabajo puede llevar más de un semestre.

Por eso, ni los rechazos de parte de los responsables de Recursos Humanos ni el apremio por conseguir ingresos deben frustrar a quienes llevan mucho tiempo buscando trabajo. La mejor estrategia es seguir tomando acción y utilizar todos los recursos disponibles, como las aplicaciones de búsqueda de trabajo, para capacitarse y postular a las vacantes disponibles.