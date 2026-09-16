Los 4 MBA argentinos de negocios mejor posicionados en el ranking de QS 2026

Un MBA Global en Argentina se posicionó por primera vez en este ranking. Las mejores maestrías de negocios a nivel mundial en el ranking 2027

La Argentina fue el país de Latinoamérica con la mayor cantidad de Maestrías en Administración de Negocios (MBA por sus siglas en inglés) y programas especializados incluídos en la edición 2026 del ranking global de QS Quacquarelli Symonds, la consultora multinacional especializada en educación superior.

Los MBA argentinos que se posicionaron en esta oportunidad fueron el de IAE Business School, Universidad de Palermo (UP), Universidad Catolica de Cordoba y Universidad Siglo 21. Para quienes aspiran a una carrera corporativa internacional pero desean o necesitan cursar su MBA en la Argentina, contar con esta información es fundamental de manera que empleadores tengan esta referencia al evaluar sus credenciales académicas.

Consultado por iProfesional, Nunzio Quacquarelli, presidente de QS, mencionó que "Argentina reforzó su presencia en el QS Global MBA Ranking 2027 con cuatro programas clasificados, frente a los tres del año anterior. Esto la convierte en el país con mayor representación de América Latina, aunque el desempeño de las instituciones individuales es desigual en un contexto de creciente competencia mundial."

Cuáles son los mejores MBA del mundo en el nuevo ranking

Los rankings QS Global MBA y Business Master’s 2027 abarcan 65 países y territorios, analizando más de 420 de los mejores programas MBA del mundo y una serie de rankings de másteres empresariales especializados de alta demanda, incluyendo Gestión (Management), Finanzas, Marketing, Análisis de Negocios (Business Analytics) y Gestión de la Cadena de Suministro (supply chain).

Estados Unidos sigue dominando los primeros puestos de la tabla de MBA, contando con los cuatro mejores programas del mundo. Por primera vez, MIT Sloan, la escuela de negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ocupó el primer lugar a nivel mundial tras escalar tres posiciones desde el relevamiento anterior.

El Top 10 a nivel global quedó confirmado por las maestrías de las siguientes escuelas de negocios:

MIT Sloan, Estados Unidos Harvard Business School, Estados Unidos Stanford Graduate School of Business, Estados Unidos Wharton (Penn), Estados Unidos Judge (Cambridge) Reino Unido HEC Paris, Francia Said (Oxford University), Reino Unido INSEAD, Francia London Business School, Reino Unido Chicago Booth, Estados Unidos

El desempeño de los programas de MBA en Latinoamérica

Mejores MBA de América Latina 2026 (Fuente: QS World University Ranking)

El presidente de QS, Nunzio Quacquarelli, dijo en una declaración enviada a este medio que "las clasificaciones QS Global MBA y Business Master’s Rankings 2027 demuestran que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia en formación de posgrado en gestión empresarial. En cuanto a América Latina,los resultados de este año sugieren que las instituciones de la región se enfrentan a un entorno competitivo, dado que solo dos de las 21 instituciones presentes en la clasificación de MBA han mejorado su posición, y tan solo una ha ascendido en las clasificaciones de másteres en negocios."

El programa de la mexicana EGADE Business School fue el único MBA de la región que figuró en el "top 100" del ranking y quedó en el puesto 54 a nivel mundial. Fue su mejor posición desde 2023. Mientras que el de INCAE cayó del puesto 88 el año pasado al rango entre los puestos 101-110.

Los demás MBA globales están todos bastante por debajo de ello. El mejor posicionado de Argentina fue el de IAE Business School, que cayó de rango por pasar de 151-200 el año pasado al 191-200 en esta oportunidad. Le siguió el máster global de la UP, en la franja 201-250, y los programas de Universidad Católica de Córdoba y Univesidad Siglo 21, en el rango superior al puesto 301.

Al analizar estos resultados, Nunzio Quacquarelli destacó que "IAE Business School sigue siendo la escuela con el programa MBA líder en Argentina. Pasa de la franja 151–200 al rango 191–200 en la clasificación general, pero los resultados subyacentes ofrecen matices que van más allá de lo que sugiere el simple cambio de posición. El IAE mejora en las categorías de Emprendimiento y Resultados de los Antiguos Alumnos, y es el único MBA latinoamericano que mejora este año en Liderazgo de Pensamiento, situándose entre los 300 mejores del mundo en este indicador. Esto demuestra una fortaleza sostenida en los logros de los graduados, el emprendimiento, la reputación académica y el desempeño en investigación",

Por otra parte, consideró que la Universidad de Palermo se mantuvo estable en la franja 201–250 y registró un resultado especialmente sólido en Diversidad, escalando 27 puestos hasta compartir la posición 72 a nivel mundial.

"En conjunto, los resultados reflejan un sistema con una visibilidad creciente y áreas de fortaleza claras, particularmente en emprendimiento, liderazgo de pensamiento y diversidad. Al mismo tiempo, las escuelas de negocios argentinas se enfrentan a una competencia internacional cada vez más intensa y deberán seguir fortaleciendo el reconocimiento por parte de los empleadores, los resultados profesionales de sus graduados y el retorno de la inversión para traducir estos avances en mejores posiciones generales", advirtió el presidente de QS.

Qué maestrías y MBAs especializados de Argentina se destacaron

Mejores MBA de América Latina 2026 (Fuente: QS World University Ranking)

Luego, el número de programas de América Latina y el Caribe en los cinco rankings de másteres empresariales especializados que se incluyeron en el ranking, aumentó a 52, frente a los 36 del año anterior. Argentina contó con 4 maestrías globales en esta edición del ranking, seguida de Perú y México con 3 cada una, Colombia y Chile con, y con solo un programa Brasil, Uruguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Jamaica y República Dominicana.

A la vez, en los rankings de másteres empresariales especializados, este año aparecen más de 1.130 programas, 52 de los cuales provienen de América Latina. En total, 27 instituciones latinoamericanas figuran en las clasificaciones de 2027. Argentina se posicionó con un Máster en Management y dos en Marketing.

En Máster en Management hubo 19 programas latinoamericanos, y tres de ellos quedaron en el "top 100 global":

FGV EBAPE de Brasil (44)

EGADE Business School de México (48)

Fundação Getulio Vargas de Brasil (55)

El de IAE Business School quedó en el rango 111-120 a nivel global, mejorando una categoría desde el ranking anterior y logrando su record particular en esta clasificación de QS. Ese programa, además, está en el puesto 56 global en Entrepreneurship. Fue el único programa que mejoró desde el ranking anterior en esta materia.

En el ranking de maestrías especializadas, Argentina vuelve a aparecer con el Máster en Marketing de la Universidad de San Andrés, que pasó de la franja 101-150 el año pasado a la de 151 a 200 esta edición. En el mismo rango logró posicionarse el Máster de Universidad Nacional del Nordeste en Marketing, que no había estado en el ranking la última vez.

Para elaborar la clasificación de MBA Global, QS evalúa miles de programas enfocados en el sector empresarial y "busca destacar aquellos programas que mantienen fuertes vínculos con el sector empresarial, generan resultados profesionales positivos y ofrecen una buena relación calidad-precio." La evaluación se estructura en torno a cinco áreas que ponderan de la siguiente manera en la clasificación final: Empleabilidad (40%), Relación calidad-precio (20%), Resultados de los Alumnos (15%), Liderazgo de pensamiento (15%) y Diversidad (10%)