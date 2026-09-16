Matías Stanislavsky asume como Country Head Argentina de Ingenia

El ejecutivo cuenta con más de 20 años en desarrollo de estrategias data-driven y liderazgo en Retail, Telecomunicaciones, Banca, Fintech y TravelTech

Ingenia, la empresa argentina de tecnología, incorporó a Matías Stanislavsky como Country Head de Argentina.

En su nuevo rol, Stanislavsky estará al frente de la operación de Ingenia en Argentina y de la estrategia de desarrollo del negocio local, con foco en consolidar el crecimiento de la compañía, fortalecer los vínculos con clientes y socios estratégicos y potenciar las capacidades del equipo para acompañar la evolución del mercado.

Como Country Head, su enfoque se centra en acelerar el crecimiento de las organizaciones integrando de manera sinérgica la visión tecnológica, la analítica avanzada y la Inteligencia Artificial. Asimismo, cuenta con una sólida capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y multiculturales en entornos dinámicos.

Perfil de líder

Stanislavsky es Ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional, con un MBA de la Universidad Torcuato di Tella. Lleva más de 20 años especializándose en el diseño y ejecución de estrategias data-driven orientadas al desarrollo de negocios. Su experiencia global abarca sectores altamente competitivos como Consumo, e-Commerce, Banca, Telecomunicaciones y TravelTech.

"Hoy en día, con el tremendo auge de la Inteligencia Artificial, las empresas saben que la tecnología es clave para generar un verdadero cambio. Pero no sólo por las herramientas, sino por las personas que son parte y que deben incorporarlas para eficientizar lo que hacen y a la organización en sí. Me sumé a Ingenia con el objetivo de acompañar a las empresas en ese camino: comprender cuáles son sus dolores y cómo convertirlos en una fortaleza y en una ventaja competitiva," asegura Stanislavsky.

Su trayectoria extensa profesional le permite abordar los desafíos de transformación desde una perspectiva integral, combinando conocimiento tecnológico, visión estratégica y entendimiento de las necesidades del negocio.

"En Ingenia trabajamos sobre tres capas fundamentales para que la inteligencia artificial genere impacto real: estrategia, arquitectura y arquitectura de datos. Son dimensiones que quizás resultan menos visibles que la tecnología en sí misma, pero que determinan en gran medida el éxito o el fracaso de un proyecto. Nuestro desafío es construir las bases necesarias para que las organizaciones puedan escalar sus iniciativas de IA de manera sostenible y con resultados medibles", finaliza el flamante Country Head de Argentina.