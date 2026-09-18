Qué sueldo cobra un empleado de McDonald's, Burger King y Mostaza
Los empleados de cadenas de comidas rápidas como McDonald's, Mostaza o Burger King, cobraron en septiembre un bono no remunerativo equivalente al 3,94% de su último sueldo, independientemente de su categoría. Pero los sueldos del corriente mes, que se pagan en octubre, tendrán otra suma no remunerativa del 5,7%, de acuerdo a la última negociación paritaria para el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/00. En ese marco, los sueldos básicos llegarán a entre $1.036.316 y $1.936.761 mensuales para este grupo de trabajadores convencionados el mes que viene.
La Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros suscribió en julio un nuevo acuerdo salarial para la rama de Servicios Rápidos con la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. El mismo se basó sobre todo en sumas no remunerativas y no en aumentos salariales estríctamente. Las sumas se extenderán al menos hasta noviembre 2026, cuando pasarán a integrar el básico.
Escala salarial de trabajadores de Servicios Rápidos
En función del acuerdo suscripto el 7 de julio pasado, la escala salarial de los trabajadores de cadenas de comidas rápidas, como McDonald's, Mostaza y Burger King, así como de todos los nucleados bajo el Convenio 329/00, fue la siguiente:
- Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero, Maestro Pizzero: $1.863.345 por mes más $73.416 no remunerativo; o $9.811,75 por hora más $386,58 no remunerativo.
- Encargado: $1.661.538 por mes, más $65.465 no remunerativo; o $8.746,71 por hora, más $344,62 no remunerativo.
- Líder B: $1.619.864 por mes, más $63.823 no remunerativo; o $8.525,74 por hora más $335,91 no remunerativo.
- Dependiente de Salón: $1.589.043 por mes, más $62.608 no remunerativo; o $8.361,51 por hora y $329,44 no remunerativo.
- Maestro Facturero, Oficial Pastelero, Rotisero Fiambrero: $1.498.412 por mes, más $59.037 no remunerativo; o $7.884,56 por hora, más $310,65 no remunerativo.
- Líder A: $1.394.271 por mes, más $54.934 no remunerativo; o $7.338,39 por hora, más $289,13 no remunerativo.
- Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero, Parrillero: $1.311.043 por mes, más $51.655 no remunerativo; o $6.900,20 por hora, más $271,87 no remunerativo.
- Cajero, Postrero: $1.294.387 por mes, más $50.999 no remunerativo; o $6.809,04 por hora, más $268,28 no remunerativo.
- Sandwichero, Empleado Administrativo, Dependiente de Mostrador: $1.246.146 por mes, más $49.098 no remunerativo; o $6.559,41 por hora más $258,44 no remunerativo.
- Ayudante de Mantenimiento, Empanadero: $1.245.100 por mes, más $49.057 no remunerativo; o $6.558,57 por hora, más $258,41 no remunerativo.
- Empleado B: $1.223.928 por mes, más $48.223 no remunerativo; o $6.443,12 por hora, más $253,86 no remunerativo.
- Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero, Auxiliar Administrativo: $1.195.522 por mes, más $47.107 no remunerativo; o $6.292,79 por hora, más $247,94 no remunerativo.
- Empleado A: $1.175.318 por mes, más $46.308 no remunerativo; o $6.185,74 por hora, más $243,72 no remunerativo.
- Sereno, Lavacopas, Peón Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517 por mes, más $45.843 no remunerativo; o $6.127,74 por hora, más $241,43 no remunerativo.
- Empleado Principiante: $1.108.417 por mes, más $43.672 no remunerativo; o $5.836,28 por hora, más $229,95 no remunerativo.
- Aprendiz Menor de Dieciocho Años: $997.033 por mes, más $39.283 no remunerativo; o $5.249,07 por hora, más $206,81 no remunerativo.
Los anteriores fueron los salarios básicos de agosto que se pagaron en octubre, a los cuales se le deben sumar los adicionales del convenio y otros plus y premios que puedan pagar estas cadenas.
Por otro lado, el acuerdo prevé la siguiente escala salarial para los sueldos de septiembre, que se cobrarán en octubre.
- Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero, Maestro Pizzero: básico mensual de $1.863.345 más $106.211 no remunerativo; valor hora de $9.811,75 más $559,27 no remunerativo.
- Encargado: básico mensual de $1.661.538 más $94.708 no remunerativo; valor hora de $8.746,71 más $498,56 no remunerativo.
- Líder B: básico mensual de $1.619.864 más $92.332 no remunerativo; valor hora de $8.525,74 más $485,97 no remunerativo.
- Dependiente de Salón: básico mensual de $1.589.043 más $90.575 no remunerativo; valor hora de $8.361,51 más $476,61 no remunerativo.
- Maestro Facturero, Oficial Pastelero, Rotisero Fiambrero: básico mensual de $1.498.412 más $85.409 no remunerativo; valor hora de $7.884,56 más $449,42 no remunerativo.
- Líder A: básico mensual de $1.394.271 más $79.473 no remunerativo; valor hora de $7.338,39 más $418,29 no remunerativo.
- Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero, Parrillero: básico mensual de $1.311.043 más $74.729 no remunerativo; valor hora de $6.900,20 más $393,31 no remunerativo.
- Cajero, Postrero: básico mensual de $1.294.387 más $73.780 no remunerativo; valor hora de $6.809,04 más $388,12 no remunerativo.
- Sandwichero, Empleado Administrativo, Dependiente de Mostrador: básico mensual de $1.246.146 más $71.030 no remunerativo; valor hora de $6.559,41 más $373,89 no remunerativo.
- Ayudante de Mantenimiento, Empanadero: básico mensual de $1.245.100 más $70.971 no remunerativo; valor hora de $6.558,57 más $373,84 no remunerativo.
- Empleado B: básico mensual de $1.223.928 más $69.764 no remunerativo; valor hora de $6.443,12 más $367,26 no remunerativo.
- Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero, Auxiliar Administrativo: básico mensual de $1.195.522 más $68.145 no remunerativo; valor hora de $6.292,79 más $358,69 no remunerativo.
- Empleado A: básico mensual de $1.175.318 más $66.993 no remunerativo; valor hora de $6.185,74 más $352,59 no remunerativo.
- Sereno, Lavacopas, Peón Limpieza, Carga y Descarga: básico mensual de $1.163.517 más $66.320 no remunerativo; valor hora de $6.127,74 más $349,28 no remunerativo.
- Empleado Principiante: básico mensual de $1.108.417 más $63.180 no remunerativo; valor hora de $5.836,28 más $332,67 no remunerativo.
- Aprendiz Menor de Dieciocho Años: básico mensual de $997.033 más $56.831 no remunerativo; valor hora de $5.249,07 más $299,20 no remunerativo.
Paritaria de cadenas de comidas rápidas
El Sindicato de Pasteleros acordó en julio que se pagaran las siguientes sumas no remunerativas a todas las categorías del convenio:
- Julio 2026: 2%
- Agosto 2026: 3,94%
- Septiembre 2026: 5,7%
- Octubre 2026: 7,4%
- Noviembre 2026: se consolidan las subas en el salario básico.
Vale la pena aclarar que las mencionadas cifras no remunerativas de cada período si computan para efectuar los aportes y contribuciones de obra social, mutual y sindicato, según confirmó en un comunicado la entidad gremial. También deben ser tenidas en cuenta en el cálculo de vacaciones, horas extra, sueldo anual complementario o aguinaldo y premios y conceptos convencionales de las remuneraciones de empleados de McDonald's, Mostaza y Burger King.