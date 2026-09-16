El CEO de Nvidia explicó por qué la IA llevará a plomeros o electricistas a sueldos altos

Uno de los máximos referentes de tecnología en el mundo dejó su parecer respecto de lo que implicarán ciertos oficios dentro de algunos años

La irrupción masiva de la inteligencia artificial continúa reconfigurando las perspectivas del mercado laboral a nivel global. Sin embargo, en contraposición con la creencia de que el fenómeno solo beneficiará a programadores e ingenieros de software, uno de los líderes más influyentes del sector tecnológico anticipa un escenario sumamente favorable para los oficios tradicionales. Según Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, los electricistas, plomeros, albañiles y trabajadores siderúrgicos se convertirán en piezas clave del nuevo ecosistema productivo debido a la monumental infraestructura física que requiere la expansión de esta tecnología.

Las estimaciones del empresario, planteadas durante un diálogo con el CEO de BlackRock, Larry Fink, en el Foro Económico Mundial de Davos, indican que las inversiones globales destinadas a la construcción de centros de datos, plantas de semiconductores y sistemas de energía podrían alcanzar los 7 billones de dólares hacia finales de la década. Esta masa de capital demandará de forma prioritaria mano de obra técnica para levantar las instalaciones, garantizando empleos altamente calificados y remuneraciones elevadas sin la exigencia de títulos universitarios.

La revalorización de los oficios y los salarios de seis cifras

El diagnóstico del titular de Nvidia pone el foco en la necesidad de contar con especialistas en tareas manuales y técnicas de alta precisión para sostener el avance digital:

Sueldos por encima de los 100.000 dólares anuales : La marcada escasez de personal calificado impulsará los ingresos del sector. "Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos", afirmó Huang, remarcando que estos puestos superarán las seis cifras anuales en varios mercados.

: La marcada escasez de personal calificado impulsará los ingresos del sector. "Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos", afirmó Huang, remarcando que estos puestos superarán las seis cifras anuales en varios mercados. Democratización de la salida laboral : "Todo el mundo debería poder ganarse bien la vida. No hace falta tener un doctorado en informática para conseguirlo", enfatizó el directivo al destacar que la formación técnica corta y la experiencia en el oficio serán suficientes para acceder a excelentes oportunidades.

: "Todo el mundo debería poder ganarse bien la vida. No hace falta tener un doctorado en informática para conseguirlo", enfatizó el directivo al destacar que la formación técnica corta y la experiencia en el oficio serán suficientes para acceder a excelentes oportunidades. Crecimiento sostenido: Durante una entrevista con Channel 4 News, el ejecutivo concluyó que "el sector de la artesanía especializada de todas las economías va a experimentar un auge. Habrá que duplicarlo una y otra vez, año tras año".

Un déficit de mano de obra respaldado por datos de la industria

La proyección de Huang coincide con análisis de la consultora McKinsey, la cual prevé un déficit estructural de mano de obra técnica en Estados Unidos hacia 2030, requiriendo al menos 130 mil electricistas, 240 mil obreros de la construcción y 150 mil supervisores adicionales para satisfacer las obras en marcha.

A esta visión se sumó Jim Farley, director ejecutivo de Ford, quien en el Festival de Ideas de Aspen advirtió que mientras la inteligencia artificial reduce contrataciones administrativas e iniciales en firmas tecnológicas, las industrias tradicionales sufren por la falta de técnicos: "Hay más de un camino hacia el sueño americano, pero todo nuestro sistema educativo se centra en la educación universitaria de cuatro años", criticó Farley, señalando que faltan más de 600 mil empleados fabriles y 500 mil trabajadores de la construcción para sostener el desarrollo productivo.