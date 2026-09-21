Trabajadores rurales: cuánto cobrará un peón desde octubre y cómo queda la nueva escala

La nueva escala salarial suma cuatro tramos de aumento y lleva el básico del peón general a $1,248 millones. Cómo quedan las principales categorías

La nueva escala salarial para los trabajadores rurales quedó oficializada con aumentos acumulativos para julio, agosto, septiembre y octubre. El esquema alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y establece distintos valores según la categoría y la actividad.

Para la categoría Peón General, una de las referencias principales del régimen, el salario básico mensual llegará a $1.248.297,96 en octubre. Con un sueldo de $1.144.473,80 en julio, $1.183.074,33 en agosto y $1.216.369,67 en septiembre, la actualización acumulada entre julio y octubre ronda el 14,2%.

Cuánto cobrará un trabajador rural desde octubre

El nuevo esquema contempla cuatro incrementos consecutivos. Según los porcentajes efectivos informados a partir de la escala, el aumento fue de 4,6% en julio, 3,4% en agosto, 2,8% en septiembre y 2,6% en octubre. Como los porcentajes se aplican de manera acumulativa, el resultado final es superior a la suma simple de esos cuatro valores.

Para el Peón General, el básico mensual pasará de $1.216.369,67 en septiembre a $1.248.297,96 en octubre. Esto representa una suba de $31.928,29 en el último tramo y de $247.389,79 frente al valor de $1.000.908,17 que regía antes de esta actualización.

El dato corresponde a la suma del salario básico de $1.235.833,53 más una suma no remunerativa de $12.465. Sin embargo, no necesariaente coincide con el monto final que recibe cada trabajador.Sobre ese valor pueden incorporarse adicionales según la categoría, la antigüedad, la zona de trabajo y las características de la tarea realizada.

La escala salarial de UATRE para octubre

La actualización no establece un único sueldo para todos los trabajadores rurales. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario contempla distintas categorías y actividades, por lo que el monto depende del puesto y de las funciones efectivamente desarrolladas.

En septiembre, por ejemplo, el peón único tenía un básico de $1.233.808,89; los trabajadores de arroz, haras y cabañas, $1.236.359,64; los ovejeros, $1.246.198,42; y los trabajadores especializados, $1.280.836,64. Para los ordeñadores de explotaciones tamberas, el básico llegaba a $1.288.978,84, mientras que los carreros ordeñadores tenían un salario de $1.327.075,45.

A su vez, en las categorías vinculadas con maquinaria, también aparecen valores superiores al del Peón General. Los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas cobraban en septiembre un básico de $1.335.085,32, mientras que los mecánicos tractoristas alcanzaban $1.401.773,57.

Entre las posiciones jerarquizadas, el salario básico de septiembre era de $1.321.926,24 para los puesteros, $1.453.595,02 para los capataces y $1.530.963,10 para los encargados.

Qué adicionales pueden elevar el salario final

El salario básico fijado por la CNTA funciona como la referencia mínima para cada categoría, pero el ingreso efectivo puede ser superior. Entre los conceptos que pueden sumarse se encuentran la bonificación por antigüedad, además de adicionales vinculados con la zona desfavorable y condiciones específicas de determinadas actividades.

Para algunos trabajadores de provincias patagónicas también está previsto un extra del 20%. Por lo tanto, para calcular cuánto cobra efectivamente una persona, no alcanza con mirar el básico correspondiente a su categoría, sino que también hay que considerar su antigüedad, lugar de trabajo y tarea.

Cuándo se volverá a discutir el salario rural

El acuerdo establece una actualización escalonada hasta octubre de 2026 y permite que las partes soliciten la reapertura de las negociaciones en el momento que lo deseen para evaluar la evolución de las condiciones económicas y su impacto sobre las remuneraciones.

La vigencia se extiende, según la actividad, hasta 2027, aunque la cláusula de revisión permite retomar las conversaciones antes de ese plazo si alguna de las partes lo solicita.