La academia de IA de Further Corporate ofrece cursos para marketing, finanzas y administración, con opciones online y presenciales

Further Corporate lanzó Krew Hub, una academia de inteligencia artificial aplicada que ofrece cursos para profesionales y equipos de empresas. La nueva unidad de negocio abrió en agosto en Palermo (CABA), combina formación presencial y online, y apunta a quienes buscan incorporar herramientas como ChatGPT, Claude, Canva o Make a tareas concretas de su trabajo.

La academia fue lanzada por Further Corporate, una empresa de capacitación corporativa de idiomas con casi 30 años de trayectoria. Su CEO, Natalia Andrea García, contó a iProfesional que la iniciativa surgió al ver de cerca una necesidad que se petía entre sus clientes.

"Tenemos casi 30 años formando profesionales y entendemos las necesidades y los puntos de dolor de los equipos antes de que se conviertan en tendencia. Vimos una brecha masiva entre la urgencia de capacitación en IA y la oferta disponible", explicó García.

Según un relevamiento de Randstad realizado en Argentina, Chile y Uruguay, el 86% de los trabajadores argentinos no recibió capacitación en IA de parte de su empleador. Aun así, el 48% considera que esa formación es importante para su desarrollo profesional.

Para García, la abundancia de contenidos gratuitos no necesariamente resuelve el problema. "Reels, Shorts, tutoriales de YouTube y plataformas masivas ofrecen cursos generales y dejan en manos del alumno la tarea de llevarlos a su trabajo. Muchas empresas tienen dificultades para que los equipos los terminen y, cuando lo hacen, no logran convertirlos en un impacto para la operación", planteó.

Qué se enseña en Krew Hub y qué cursos de IA ofrece

Krew Hub tiene dos tipos de programas. Los cursos generales, como AI Essentials y Claude+, están orientados a quienes quieren entender las herramientas y empezar a usarlas con más método. También hay capacitaciones específicas para marketing y comunicación, análisis de datos, administración, operaciones, automatización y directivos.

Las clases presenciales duran cuatro semanas, suman hasta 12 horas y se dictan en Palermo (Gentileza Further Corporate y Krew Hub)

No hace falta tener experiencia con inteligencia artificial ni saber programar. La academia pide, eso sí, un manejo básico de computadora, correo electrónico y navegador, además de disposición a probar herramientas nuevas.

La propuesta busca que cada alumno encuentre aplicaciones en su área. En marketing, por ejemplo, se trabajan contenidos, campañas y análisis de datos. En administración y operaciones, los cursos se enfocan en automatizar flujos, ordenar información y revisar procesos. Para los directivos, el eje pasa por la toma de decisiones, la gestión del cambio y la incorporación responsable de IA en la empresa.

"Una persona que trabaja en finanzas, administración o marketing no necesita aprender Python para mejorar su tarea. Necesita entender qué herramienta le sirve y cómo aplicarla a un problema concreto", resumió García.

Los cursos presenciales duran cuatro semanas y demandan entre diez y doce horas de clase, más una cantidad similar de práctica sugerida fuera del aula. La versión online es asincrónica, con encuentros sincrónicos opcionales. Ambas trabajan con los mismos docentes y metodología.

La capacitación presencial incluye campus virtual, material bibliográfico impreso, clases en Palermo, pausa café e intercambio entre los participantes. Según los registros de la empresa, el 85% de quienes se anotaron hasta ahora eligió esa modalidad.

"La presencialidad no es un detalle. En IA, donde el miedo y la incertidumbre son altos, ciertos aprendizajes se afianzan mejor en grupos, con un docente que responde en el momento y pares que validan lo que uno está aprendiendo", sostuvo García.

Al final, cada participante debe resolver un problema real de su trabajo. El certificado de Krew Hub requiere cumplir con el 80% de asistencia y aprobar una evaluación teórica junto con un proyecto práctico.

"Evaluamos no sólo si entendieron un concepto. Queremos saber si lograron aplicarlo. El alumno toma un problema de su rol y lo resuelve con IA", explicó la fundadora.

García mencionó el caso de un analista financiero que se acercó para mejorar su currículum y aprender a hacer proyecciones. Comenzó a usar inteligencia artificial para analizar balances, detectar anomalías y construir escenarios de flujo de fondos. Según relató, redujo de tres horas a 45 minutos el tiempo dedicado al análisis de balances.

También contó el caso de una productora de seguros que buscaba generar contenidos para LinkedIn e Instagram sin quedar expuesta como cara de la marca. "Pasó de no publicar a preparar entre ocho y diez posteos semanales. La IA hace el borrador y ella valida; además ganó dos horas por semana", afirmó.

"Estos alumnos no están creando chatbots ni haciendo machine learning. Están resolviendo problemas específicos de su rol con herramientas accesibles. La idea es que lo que aprendan lo puedan aplicar el lunes en su trabajo", resumió la fundadora.

Cuánto cuestan los cursos de IA

Los cursos asincrónicos de Krew Hub rondan los $135.000. Las capacitaciones presenciales, con acceso al campus y material impreso, cuestan alrededor de $480.000.

Para empresas, el valor cambia según la modalidad y el nivel de personalización. Según detalló García, capacitar presencialmente a un equipo de diez personas durante 12 horas cuesta cerca de $3.800.000. La alternativa online sincrónica, para el mismo grupo y carga horaria, ronda los $2.000.000.

Si una compañía necesita un programa adaptado a sus servidores, herramientas y procesos, el costo puede subir entre 50% y 65%, de acuerdo con la complejidad.

Por ahora, la mayor demanda viene de personas que pagan su formación de manera individual. "Las empresas saben que la IA puede generar valor en productividad, pero en muchos casos todavía no tienen un plan estratégico de implementación sostenida. Les piden a los colaboradores que encuentren mejoras por su cuenta", advirtió García.

Further Corporate invirtió u$s200.000 de capital propio para lanzar Krew Hub. Según detalló la CEO, u$s90.000 se destinaron a la adquisición de la sede en Palermo Hollywood y otros u$s50.000 al campus virtual, contenidos y materiales pedagógicos. El resto fue para estructura operativa, licencias de software, equipamiento de producción y lanzamiento de marca.

La empresa proyecta alcanzar el punto de equilibrio operativo con entre tres y cuatro grupos presenciales. Para cerrar 2026, estima tener entre 50 y 100 alumnos y entre cinco y siete contratos corporativos.