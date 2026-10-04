El Programa Antártico Australiano abrirá en octubre una convocatoria para 29 puestos. Hay trabajos técnicos, científicos, médicos y de servicios

Vivir y trabajar durante meses en una base antártica puede convertirse en una oportunidad laboral para profesionales y trabajadores especializados. El Programa Antártico Australiano, dependiente del Gobierno de Australia, prepara una nueva convocatoria para cubrir puestos durante la temporada 2027/28.

Las postulaciones estarán abiertas del 1° al 31 de octubre de 2026. La convocatoria contempla 29 tipos de puestos relacionados con infraestructura, tecnología, logística, ciencia, medicina, comunicaciones y operaciones.

Entre las posiciones aparecen:

Mecánicos y electricistas.

Plomeros y carpinteros.

Chefs.

Especialistas en redes y radio.

Técnicos en informática y telecomunicaciones.

Médicos.

Operadores de maquinaria.

Especialistas en logística.

Profesionales de distintas áreas científicas.

Puestos de liderazgo.

Funciones vinculadas con operaciones marítimas y de campo.

Cuánto pagan por trabajar en la Antártida

Las remuneraciones dependen del puesto y de la categoría. Los salarios oficiales están expresados en dólares australianos, por lo que, para facilitar la comparación, los siguientes valores se convierten a dólares estadounidenses según la cotización del 21 de septiembre de 2026.

Por ejemplo, un técnico de la Oficina de Meteorología tiene un salario básico anual de entre u$s47.678 y u$s75.567, según su nivel. A eso se suma un mínimo de u$s47.805 anuales en adicionales mientras trabaja en la Antártida, además de una contribución patronal de hasta 15,4% para jubilación.

En los puestos técnicos también hay remuneraciones superiores. Un fitter and turner, dedicado al mantenimiento de infraestructura y equipos, parte de un salario básico de u$s63.556 y alcanza u$s115.596 anuales al sumar los adicionales correspondientes a la permanencia en la Antártida.

En cargos de mayor responsabilidad, las cifras son todavía más altas. Un Deputy Voyage Leader tiene una remuneración que parte de u$s86.872 en Australia y llega a u$s138.912 al sumar los adicionales durante los viajes hacia y desde la Antártida.

Para un Voyage Leader, la remuneración total alcanza u$s160.928 en esas condiciones. En ambos casos se agrega la contribución patronal de hasta 15,4%.

Qué trabajos se pueden conseguir

La convocatoria reúne perfiles muy diferentes. Entre ellos se encuentran:

Oficios e infraestructura: carpinteros, electricistas, mecánicos, plomeros, soldadores y operadores de maquinaria.

carpinteros, electricistas, mecánicos, plomeros, soldadores y operadores de maquinaria. Tecnología y comunicaciones: informática, telecomunicaciones, redes y radio.

informática, telecomunicaciones, redes y radio. Ciencia: especialistas en biología, electrónica y protección ambiental.

especialistas en biología, electrónica y protección ambiental. Medicina: médicos para la atención de las personas destinadas en las estaciones.

médicos para la atención de las personas destinadas en las estaciones. Logística y operaciones: responsables de carga, transporte, seguridad y actividades de campo.

responsables de carga, transporte, seguridad y actividades de campo. Gastronomía : chefs y personal destinado al funcionamiento cotidiano de las estaciones.

: chefs y personal destinado al funcionamiento cotidiano de las estaciones. Liderazgo: responsables de estaciones, campamentos y expediciones.

No es necesario haber trabajado anteriormente en la Antártida. El programa señala que la mayoría de los seleccionados nunca estuvo antes en el continente y que busca principalmente personas con conocimientos técnicos, calificaciones profesionales y condiciones para desenvolverse en una comunidad aislada.

Qué incluye el trabajo

Las condiciones de estos empleos incluyen distintos beneficios vinculados con el destino. Durante la permanencia en la Antártida se proporciona alojamiento y alimentación, además de los elementos de protección y el equipamiento necesarios para desarrollar las tareas.

Australia cuenta con tres estaciones científicas permanentes en la Antártida: Casey, Davis y Mawson, además de una estación en la isla Macquarie, ubicada en la región subantártica. Las instalaciones funcionan como pequeñas comunidades, con personal dedicado a ciencia, medicina, mantenimiento, gastronomía, comunicaciones y otras actividades.

La vida cotidiana también implica participar de tareas comunitarias. Los expedicionarios pueden ser asignados a actividades como:

Limpieza general

Manejo de residuos

Tareas de cocina

Movimiento de carga

Trabajos de apoyo a otros integrantes del equipo

Cuánto tiempo hay que quedarse en la Antártida

La duración depende del puesto. Los contratos normalmente van de cuatro a 15 meses, mientras que determinados trabajos de viaje tienen períodos diferentes. Los expedicionarios de verano suelen permanecer entre cuatro y seis meses; las posiciones de invierno pueden extenderse alrededor de un año.

Antes del traslado existe una etapa obligatoria de capacitación en Hobart, que puede durar entre dos y 12 semanas, según la función, la experiencia previa y las necesidades del trabajador. La formación incluye seguridad laboral, supervivencia en el terreno, capacitación técnica, operaciones de estación y convivencia en comunidades aisladas.

El requisito que deben tener en cuenta los argentinos

Para quienes viven en Argentina existe una condición especialmente importante. Los empleados del servicio público australiano deben ser, en principio, ciudadanos australianos.

La normativa contempla que personas que no tengan esa ciudadanía puedan ser consideradas cuando no existan candidatos australianos adecuados. En esos casos, se priorizan posteriormente residentes australianos con permiso de trabajo y ciudadanos de Nueva Zelanda. Además, algunos puestos requieren una habilitación de seguridad que solamente está disponible para ciudadanos australianos.

Esto significa que la convocatoria no está abierta en igualdad de condiciones a cualquier postulante extranjero, por lo que quienes residan en Argentina deberán revisar específicamente los requisitos de cada posición.

Cómo es el proceso de selección

El proceso puede extenderse durante hasta nueve meses. Para la temporada 2027/28, el cronograma oficial prevé las postulaciones en octubre de 2026, una etapa de preselección entre octubre y diciembre y entrevistas técnicas entre enero y febrero de 2027.

También se realizan evaluaciones presenciales, controles de referencias, estudios médicos, evaluaciones psicológicas y controles policiales. Los contratos comenzarán a emitirse desde junio de 2027, dependiendo del puesto y del destino.

La convocatoria no exige una condición física extraordinaria, pero los candidatos deben superar una evaluación médica porque vivirán en lugares remotos donde el acceso a atención sanitaria especializada es limitado.

Las postulaciones para la temporada 2027/28 estarán disponibles del 1° al 31 de octubre de 2026 a través del portal oficial de empleos del Programa Antártico Australiano.