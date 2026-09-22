El Gobierno actualizó los salarios de las fuerzas federales. Cuánto cobra cada jerarquía en octubre, noviembre y diciembre y qué adicionales hay

El Gobierno nacional acaba de establecer las nuevas escalas salariales para el personal de las fuerzas federales de seguridad, con valores que comenzaron a regir en septiembre y que volverán a modificarse en octubre, noviembre y diciembre.

La medida alcanza a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La Resolución 844/2026 establece los haberes mensuales y también actualiza distintos suplementos, compensaciones y adicionales vinculados con las funciones y destinos del personal. Por eso, los valores de las escalas representan el haber mensual fijado para cada grado y no necesariamente el monto final que cobra cada efectivo.

Policía Federal: cuánto cobra cada jerarquía de octubre a diciembre

En la Policía Federal Argentina, los nuevos haberes fijados por la Resolución 844/2026 establecen cuatro etapas de actualización. Para el último trimestre, los principales valores quedan de la siguiente manera:

Comisario General: $3.712.359,69 en octubre, $3.771.757,45 en noviembre y $3.828.333,81 en diciembre

Comisario Mayor: $3.374.872,45 en octubre, $3.428.870,41 en noviembre y $3.480.303,47 en diciembre

Comisario Inspector: $2.975.620,76 en octubre, $3.023.230,69 en noviembre y $3.068.579,15 en diciembre

Comisario: $2.372.936,27 en octubre, $2.410.903,25 en noviembre y $2.447.066,80 en diciembre

Subcomisario: $1.943.229,03 en octubre, $1.974.320,70 en noviembre y $2.003.935,51 en diciembre

Principal: $1.628.451,89 en octubre, $1.654.507,12 en noviembre y $1.679.324,73 en diciembre

Inspector: $1.482.782,19 en octubre, $1.506.506,70 en noviembre y $1.529.104,30 en diciembre

Subinspector: $1.347.983,81 en octubre, $1.369.551,55 en noviembre y $1.390.094,82 en diciembre

Ayudante: $1.225.439,82 en octubre, $1.245.046,86 en noviembre y $1.263.722,56 en diciembre

Agente: $1.125.015,69 en octubre, $1.143.015,94 en noviembre y $1.160.161,18 en diciembre

Gendarmería: cuánto cobran hasta diciembre

En Gendarmería Nacional, la escala también contempla actualizaciones sucesivas durante el último trimestre. Los principales grados quedan de la siguiente forma:

Comandante General: $3.376.187,99 en octubre, $3.430.207 en noviembre y $3.481.660,10 en diciembre

Comandante Mayor: $3.073.495,28 en octubre, $3.122.671,20 en noviembre y $3.169.511,27 en diciembre

Comandante Principal: $2.759.160,55 en octubre, $2.803.307,11 en noviembre y $2.845.356,72 en diciembre

Comandante: $2.270.195,37 en octubre, $2.306.518,49 en noviembre y $2.341.116,27 en diciembre

Segundo Comandante: $1.862.724,40 en octubre, $1.892.527,99 en noviembre y $1.920.915,91 en diciembre

Suboficial Mayor: $1.964.050,69 en octubre, $1.995.475,50 en noviembre y $2.025.407,63 en diciembre

Sargento: $1.335.403,09 en octubre, $1.356.769,54 en noviembre y $1.377.121,08 en diciembre

Cabo: $1.103.638,87 en octubre, $1.121.297,09 en noviembre y $1.138.116,55 en diciembre

Gendarme: $1.003.308,09 en octubre, $1.019.361,02 en noviembre y $1.034.651,44 en diciembre

Gendarme II: $912.098,25 en octubre, $926.691,82 en noviembre y $940.592,20 en diciembre

Prefectura Naval: cuánto cobran de octubre a diciembre

En Prefectura Naval Argentina, los haberes correspondientes al último trimestre quedan establecidos de la siguiente manera:

Prefecto General: $3.376.187,99 en octubre, $3.430.207 en noviembre y $3.481.660,10 en diciembre

Prefecto Mayor: $3.073.495,28 en octubre, $3.122.671,20 en noviembre y $3.169.511,27 en diciembre

Prefecto Principal: $2.759.160,55 en octubre, $2.803.307,11 en noviembre y $2.845.356,72 en diciembre

Prefecto: $2.270.195,37 en octubre, $2.306.518,49 en noviembre y $2.341.116,27 en diciembre

Subprefecto: $1.862.724,40 en octubre, $1.892.527,99 en noviembre y $1.920.915,91 en diciembre

Oficial Principal: $1.571.673,74 en octubre, $1.596.820,52 en noviembre y $1.620.772,82 en diciembre

Oficial Ayudante: $1.269.249,88 en octubre, $1.289.557,88 en noviembre y $1.308.901,25 en diciembre

Ayudante Mayor: $1.964.050,69 en octubre, $1.995.475,50 en noviembre y $2.025.407,63 en diciembre

Cabo Segundo: $1.103.638,87 en octubre, $1.121.297,09 en noviembre y $1.138.116,55 en diciembre

Marinero: $1.003.308,09 en octubre, $1.019.361,02 en noviembre y $1.034.651,44 en diciembre

Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal

La actualización también alcanza a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal.

PSA – Comisionado General: $1.804.514,28 en octubre, $1.833.386,50 en noviembre y $1.860.887,30 en diciembre

PSA – Cadete: $253.423,66 en octubre, $257.478,43 en noviembre y $261.340,61 en diciembre

SPF – Inspector General: $3.979.279,27 en octubre, $4.042.947,73 en noviembre y $4.103.591,95 en diciembre

SPF – Subayudante: $1.190.145,45 en octubre, $1.209.187,77 en noviembre y $1.227.325,59 en diciembre

Cuáles son los adicionales que pueden elevar el ingreso final

Los valores de las tablas corresponden al haber mensual fijado para cada grado, pero la remuneración efectiva puede ser superior cuando corresponde el pago de suplementos, compensaciones o adicionales.

La propia Resolución 844/2026 actualiza, entre otros conceptos, el suplemento por Zona de la Policía Federal, el Servicio de Policía Adicional, las compensaciones por custodia y custodia ferroviaria y el Recargo de Servicio para distintas fuerzas.

Para Gendarmería también contempla el suplemento por "Destino Estratégico de Operaciones", mientras que el Servicio Penitenciario Federal tiene conceptos específicos como Zona Sur, título académico, viáticos y variabilidad de vivienda.

Por lo tanto, los montos mencionados anteriormente son los sueldos básicos, estableciendo un valor mínimo para cada categoría. El monto que finalmente percibe cada trabajador depende de su grado y de los adicionales que correspondan según su función, destino y situación particular como antigüedad.