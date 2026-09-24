Wonderful cerró una ronda de u$s550 millones para escalar sus soluciones de IA en grandes empresas. Qué perfiles busca y cómo postularse

Su AI OS es modular y abierto, integrando soluciones de IA con los sistemas existentes de las compañías.

Wonderful, firma reconocida por su sistema operativo de inteligencia artificial (AI OS) para empresas, acaba de cerrar una ronda de inversión Serie C por u$s550 millones, que llevó la valuación de la compañía a u$s5.000 millones. Con el capital recaudado, el objetivo será expandir los productos en grandes empresas, y con esta meta la compañía de IA corporativa también sumará personal en Argentina.

El equipo latinoamericano consta hoy de 16 personas y se contratarán entre 30 y 40 personas más este año. "Estamos constantemente abriendo nuevas posiciones, como parte del crecimiento del equipo local y del despliegue de la compañía en la región. El proceso de selección ya está en marcha y las incorporaciones se realizarán de manera progresiva, acompañando el crecimiento de la operación y las necesidades de los clientes", aclaró a este medio Federico Ruiz Guiñazú, gerente general para el Cono Sur de Wonderful.

Aseguró que en esta etapa, las búsquedas de talento de la compañía para el equipo regional estarán enfocadas principalmente en dos perfiles clave para el despliegue de IA en empresas:

Deployment Strategists que trabajan junto a los clientes para identificar oportunidades, definir casos de uso y traducir las necesidades del negocio en estrategias concretas de implementación.

que trabajan junto a los clientes para identificar oportunidades, definir casos de uso y traducir las necesidades del negocio en estrategias concretas de implementación. Forward Deployed Engineers, que llevan esas soluciones a la práctica, integrándolas con los datos, sistemas y procesos existentes de cada organización.

"Ambos roles combinan una fuerte comprensión tecnológica con la capacidad de trabajar directamente con clientes y resolver desafíos concretos de negocio", indicó Ruiz Guiñazú.

Qué es y qué hace Wonderful

Wonderful AI OS es la capa operativa compartida que coordina agentes, flujos de trabajo, aplicaciones nativas de IA, contexto empresarial, integraciones y ejecución gobernada en toda la organización. Es abierto, agnóstico de modelo y compatible con los sistemas tecnológicos existentes, lo que permite a las empresas adoptar nuevos modelos y capacidades a medida que evoluciona la industria, sin necesidad de rehacer su infraestructura ni depender de un único proveedor.

"Diseñamos el AI OS para que sea modular y abierto, porque las empresas no deberían tener que reemplazar todo lo que ya tienen para volverse nativas en IA", explicó Roey Lalazar, CTO y cofundador de Wonderful. "Los clientes pueden adoptar las partes de la plataforma que más sentido tengan para ellos, integrarlas con sus sistemas existentes, elegir el mejor modelo para cada tarea y conservar la propiedad de todo lo que construyen."

Federico Ruiz Guiñazú, gerente general para el Cono Sur de Wonderful

En detalle, la ronda de capital que levantó Wonderful

La ronda Serie C fue liderada por Insight Partners y contó con la participación de Salesforce y de inversores existentes como Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards y Bessemer Venture Partners.

Desde su Serie B en marzo de 2026, Wonderful expandió sus operaciones a más de 35 mercados, llegó a 650 empleados en todo el mundo y transformó su plataforma en un sistema operativo de IA completo.

Hoy, sus clientes utilizan el Wonderful AI OS para automatizar flujos de trabajo de punta a punta, construir y desplegar aplicaciones nativas de IA, y coordinar agentes en todas las áreas de la organización. El financiamiento permitirá acelerar el desarrollo de producto, ampliar los equipos globales de despliegue de Wonderful y sostener la creciente demanda empresarial por el AI OS.

¿Cómo postularse a Wonderful en Argentina?

En la Argentina, Wonderful ya opera con un equipo regional (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) que hoy está compuesto por 16 personas y que proyecta crecer a entre 30 y 40 profesionales antes de fin de año.

La operación local está a cargo de Federico Ruiz Guiñazú, gerente general para el Cono Sur, con Buenos Aires como centro de talento para toda la región. "El financiamiento nos permite acelerar el despliegue en el Cono Sur y llegar antes a más empresas. Lo relevante deja de ser que las compañías hagan más rápido o a menor costo lo que ya hacen, sino lo que pueden hacer por primera vez: procesos, productos y modelos de negocio que hasta hace poco no eran viables", agregó el líder regional de Wonderful.

Consultado por iProfesional sobre qué características buscan en los perfiles que se incorporan a este equipo del Cono Sur, Ruiz Guiñazú señaló: "Más allá del expertise técnico, buscamos personas con capacidad de resolución de problemas, autonomía, curiosidad y orientación a resultados, que puedan desenvolverse en contextos complejos y trabajar muy cerca de los clientes. No buscamos solamente gente que sepa construir tecnología; buscamos personas capaces de hacer que la tecnología funcione dentro de una empresa real."

¿Y qué ofrecen a cambio? Los beneficios están alineados con los de las startups latinoamericanas, pero desde la cúpula directiva señalaron que el principal de ellos es el equity que reciben los empleados de esta empresa en pleno crecimiento.

Vale la pena mencionar también que las búsquedas laborales que este gigante de IA tiene abiertas hoy en Argentina son en formato híbrido y de dedicación full-time.

Las vacantes laborals se publican en el sitio de carreras de Wonderful, donde los interesados en postularse podán conocer más sobre las posiciones disponibles, los requisitos de cada caso, y enviar su CV.