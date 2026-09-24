En los primeros dos años completos de la gestión de La Libertad Avanza, el fenómeno del pluriempleo tocó un récord y afecta más a los hombres y los jóvenes

El pluriempleo creció 3 puntos en 8 años: pasó del 8,7% del total de ocupados en 2017 al 11,5% en 2024 y 2025, según un estudio privado enviado a este medio, que se basa en paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los que desarrollan más de una ocupación a la vez pueden llegar a trabajar hasta 60 horas semanales.

En los primeros dos años completos de la gestión de La Libertad Avanza, el fenómeno del pluriempleo tocó un récord y afecta más a los hombres y los jóvenes que antes. Pero contrario a lo que podría suponer el sentido común, no se trata solo de un fenómeno creciente por la búsqueda de complementar ingresos, sino que hacia el interior se perciben una diversidad de motivos y modalidades.

"En el marco de una década de estancamiento de la economía argentina y del surgimiento de fenómenos globales como la economía de plataformas, el mercado de trabajo viene sufriendo una transformación importante en los últimos años. Una de los fenómenos más relevantes en el último tiempo ha sido la expansión del pluriempleo", indica el reporte de la consultora de lideran Federico Pastrana y Pablo Moldovan.

Los economistas aseguran que la mayoría de los pluriempleados en la Argentina son jefes de hogar y predominan las mujeres. La tasa de pluriempleo sube con el nivel educativo y la edad, hasta los 35-50 años, luego desciende. Dentro de los asalariados, el pluriempleo es mayor, especialmente en los públicos, según concluyeron.

Quiénes son los pluriempleados en Argentina

El pluriempleo está definido como la situación de aquellos trabajadores que desempeñan dos o más ocupaciones de manera simultánea. Y de acuerdo al análisis de C-P Consultora, las siguientes son las principales características de este segmento de la población económicamente activa (PEA) hasta el año pasado:

Un 81% de lospluriempleados tienen dos ocupaciones y en mayor medida son jefes/as de hogar (63%del total).

y en mayor medida son (63%del total). La participación de las mujeres es mayor (56% del total)

Más de la mitad está concentrado en el Gran Buenos Aires (54%).

La distribución de los pluriempleados aumenta a medida que se alcanza la edad activa de mayor plenitud (35 a 49 años), descendiendo después de ese umbral.

El pluriempleo crece a medida que el nivel educativo se incrementa , alcanzando un pico en las personas con educación superior completa (42% del total).

, alcanzando un pico en las personas con educación superior completa (42% del total). Un 64% de los pluriempleados son asalariados, destacando al interior los asalariados públicos (24% del total).

El pluriempleo tocó valores récord en los últimos 2 años (C-P Consultora)

Consultado por iProfesional sobre si estas características del pluriempleo son propias de la Argentina o se dan también en otros mercados, Pastrana respondió que hay cierta vinculación con el tipo de actividad. Por ejemplo, en Argentina por el gran tamaño del sistema educativo y de salud público, y por como este se estructura, puede haber más tasa de pluriempleo en esas actividades que en otros mercados de la región donde esas actividades no tienen las mismas características, como Perú, Chile o Bolivia.

Pero en lo que refiere al pluriempleo emergente, el segmento que más creció en los últimos años es el de "cuello azul". "En ese caso si se relaciona con algo que está pasando en la Argentina, que es que crece la necesidad de buscar más trabajo e ingresos, y que no necesariamente ocurre en todos los mercados. Lo que nosotros llamamos "crisis de ingresos" es lo que determina esa práctica", afirmó el economista.

Y luego, el directivo de C-P Consultora reconoció que hay también otra cuota de trabajadores de "cuello blanco" que son los que tienen más alto nivel educativo y de ingresos, y que movilizan el pluriempleo en búsqueda de ocupaciones que les brinden más flexibilidad y también dinero y por eso terminan trabajando en más de una ocupación. "Ese si es un fenómeno más global", dijo Pastrana.

Pluriempleo emergente: sectores, género y formalidad

Luego el estudio distingue lo que puede considerarse como pluriempleo tradicional y emergente: "El primero responde a la lógica de la organización del sector, está compuesto por Educación, Salud y Servicio doméstico y representa el 52% del total. El segundo contiene al resto (48%) y responde a transformaciones tecnológicas/flexibilidad y/o a la necesidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo."

Lo que encontraron Pastrana y Moldovan es que el pluriempleo tradicional en Argentina tiene una alta presencia de mujeres (77%) y una estructura etaria más avanzada. "Sacando al empleo de casas particulares, la mayor parte trabaja en el sector público", añadieron.

"Esto se debe a que en estos sectores el empleo femenino es mayoritario: Educación tiene un 72% de mujeres, Salud un 70% y Servicio doméstico un 97,6%. Ahora bien, la tasa de pluriempleo al interior de este subgrupo, es mayor en hombres (29%) que en mujeres (25%)", aclararon.

En cambio, el pluriempleo emergente tiene más varones (60%) y una composición más joven. En esa línea, es un fenómeno laboral que viene cambiando su configuración, y que se nota sobre todo en sectores como las artes y el entretenimiento, servicios profesionales y técnicos, información y comunicaciones, servicios inmobiliarios, entre otros sectores.

En el pluriempleo tradicional, los jóvenes son menos del 15% del segmento, pero en el emergente el segmento de entre 14 y 34 años concentra casi un 30% del total de los pluriempleados.

Pluriempleo emergente y tradicional por sectores, 2025 (C-P Consultora)

A la vez, dentro del pluriempleo emergente, puede deberse a la búsqueda de flexibilidad o compensar la crisis de ingresos. El pluriempleo "cuello blanco" se relaciona con mayor ingreso relativo: con predominio femenino, alta calificación y nivel educativo. Trabajan 45 horas semanales promedio y tienen menor informalidad que el promedio.

En los "cuello azul" con menor ingreso relativo, con predominio masculino, menor calificación y nivel educativo, trabajan 50 horas semanales promedio y tienen una informalidad mayor.

Finalmente, los economistas concluyen que el aumento del pluriempleo se puede separar en 3 partes:

50% emergentes de "cuello azul",

25% emergentes de "cuello blanco"

25% tradicionales.

"Los sectores de menor ingreso motorizaron el aumento del pluriempleo, lo cual sugiere la importancia de la crisis de ingresos. Los de cuello blanco duplicaron su tasa específica, lo que resalta la búsqueda de flexibilidad o de mayor ambición", señala el reporte.

"A pesar de las características generales mencionadas, al interior del subgrupo emergente conviven realidades diferentes entre sí. Una parte se explica por el aumento en la diversificación laboral, producto de las tendencias generadas por las nuevas tecnologías, el auge del empleo freelance y un cambio mundial de paradigma hacia la búsqueda de múltiples fuentes de ingreso. Por el otro lado, la caída del ingreso real es otro de los factores que explica una porción del pluriempleo: frente a la crisis de ingresos generalizada, las personas buscan compensar con un empleo adicional la caída del ingreso principal", distinguieron los analistas.

Cuántas horas más trabajan quienes tienen más de un empleo

En cuanto a la intensidad horaria, los pluriempleados trabajan 16% más de horas respecto a las personas con un solo empleo y un 44% de ellos son sobreocupados (trabajan más de 45 horas a la semana). Los pluriempleados trabajan 6 horas más por semana que las personas con una sola ocupación.

Los datos de la EPH arrojaron que los pluriempleados trabajan 43 horas semanales frente a 37,5 horas de las personas con un solo empleo. En el pluriempleo tradicional, solo el 26% está sobreocupado (más de 45 horas) y el 56% trabaja menos de 40 horas. Pero en el emergente la sobreocupación es la norma (56% trabaja más de 45 horas). El 22% trabaja más de 60 hs semanales (+12hs por día).