Los trabajadores de espacios verdes cobran en octubre los haberes correspondientes a septiembre. Cuáles son los básicos y qué adicionales pueden elevarlo

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 653/12, correspondiente al Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República Argentina, tienen una nueva escala salarial vigente para los haberes de septiembre que se perciben en octubre.

Cuánto cobran los jardineros en octubre de 2026

La escala salarial establece distintos básicos según la función desempeñada. El nivel más alto corresponde al técnico, con $1.297.796,93, mientras que el básico para operarios, serenos y pañoleros queda en $1.099.726,02.

Entre ambos extremos también aparecen los oficiales de espacios verdes, arbolado y mecánicos, encargados administrativos, medios oficiales y auxiliares administrativos. Los sueldos detallados son los siguientes:

Técnico: $1.297.796,93

Oficial de Espacios Verdes / Arbolado / Mecánico: $1.291.038,39

Encargado/a Administrativo/a: $1.234.914,55

Medio Oficial de Espacios Verdes / Arbolado: $1.150.793,40

Auxiliar Administrativo/a: $1.106.133,57

Operario / Sereno / Pañolero: $1.099.726,02

La diferencia entre el básico más alto y el más bajo dentro de esta escala es de $198.070,91. Sin embargo, el básico no necesariamente coincide con el ingreso bruto final, ya que el convenio contempla adicionales que pueden modificar la remuneración de acuerdo con las tareas y las condiciones de cada trabajador.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de los jardineros

Uno de los principales componentes adicionales es la productividad, fijada en $299.086,53 mensuales o $11.963,46 diarios según la escala informada por el sindicato.También se contempla un adicional por presentismo equivalente al 10% del sueldo básico y otro por antigüedad del 1% por cada año de servicio cumplido.

A estos conceptos se suma un viático diario de $1.719,27. Por tratarse de un concepto diario, su incidencia sobre la liquidación final depende de la cantidad de jornadas que correspondan en el período.

Esto hace que dos trabajadores con el mismo básico puedan terminar con remuneraciones brutas diferentes. La antigüedad, el cumplimiento del presentismo y los conceptos vinculados con productividad y viáticos pueden modificar el monto final de cada recibo.

Cuánto pueden sumar los adicionales al básico

Tomando como referencia la categoría de operario, cuyo básico es de $1.099.726,02, el adicional de presentismo representa otros $109.972,60 si se cumplen las condiciones para percibirlo.

A eso se suma la productividad mensual de $299.086,53, sin considerar antigüedad ni viáticos. Por lo tanto, antes de otros conceptos de la liquidación, esos dos adicionales representan potencialmente más de $409.000 sobre el básico de la categoría.

En el caso de un trabajador con mayor antigüedad, el adicional correspondiente se calcula sobre el salario de acuerdo con los años de servicio cumplidos. Por eso, el ingreso bruto puede superar de manera significativa el básico publicado para cada categoría.

Qué descuentos y aportes aparecen en el recibo

El convenio también establece distintos conceptos vinculados con aportes y contribuciones. No todos funcionan de la misma manera: algunos están a cargo del empleador y otros son retenciones que pueden impactar sobre el recibo del trabajador.

Entre las contribuciones patronales figura un aporte del 0,3% de las remuneraciones brutas mensuales al Fondo Convencional y una contribución especial del 1,2% destinada a la obra social.

Para los trabajadores, el convenio contempla una cuota solidaria del 1,8% sobre la remuneración integral mensual para los beneficiarios del CCT. Quienes están afiliados al sindicato compensan ese aporte mediante la cuota sindical, que equivale al 2% del sueldo. También figura un aporte del 1% correspondiente al servicio de sepelio.

Por último, es importante tener presente que el CCT 653/12 tiene un ámbito de aplicación específico. Este comprende a trabajadores de empresas de espacios verdes que prestan servicios para organismos del Estado nacional, provincial o municipal.