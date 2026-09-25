La firma Gulf Agro inicia un plan de contrataciones tras abrir su nuevo polo logístico en Tucumán y detalla los perfiles para postularse

La legendaria multinacional Gulf está festejando 125 años de historia. En la Argentina lo celebra potenciando su negocio para la agroindustria (Gulf Agro) con nuevos puntos de venta y centros de distribución en distintas partes del país. Para ello, en esta compañía estarán buscando personal con distintos perfiles clave. Marcelo Fera, Director de Human Resources de GULF le cuenta reveló a iProfesional los planes de la expansión.

"La compañía continúa evaluando oportunidades de desarrollo en sus distintas líneas de negocio en Argentina, y desde Recursos Humanos acompañamos esas necesidades con incorporaciones específicas cuando los proyectos y la operación así lo requieren. Más que plantearnos un objetivo de crecimiento en cantidad de personas, buscamos que cada incorporación responda a una necesidad concreta del negocio", aclaró el ejecutivo sobre las nuevas oportunidades laborales que podrán surgir de las iniciativas de Gulf Agro.

El primer paso fue la inauguración del primer centro exclusivo de distribución de Gulf Agro. La ubicación elegida fue la provincia de Tucumán, con miras a acelerar y eficientizar la entrega a productores del Norte del país.

Pero el desembarco en Tucumán no será una operación aislada. La apertura constituye el primer paso de una estrategia de crecimiento de Gulf Agro que busca ampliar progresivamente su presencia en las principales zonas agrícolas del país y fortalecer el desarrollo de esta unidad de negocios en Argentina y América Latina. A nivel local, la operación priorizará además la contratación de transportistas, proveedores y servicios de la región.

"El nuevo centro de distribución en Tucumán forma parte de una estrategia de crecimiento y mayor cercanía con nuestros clientes. Hacia adelante, el objetivo es continuar desarrollando el negocio de manera sostenible, fortaleciendo nuestra presencia allí donde identifiquemos oportunidades. Desde Recursos Humanos, nuestro rol es asegurar que ese crecimiento esté acompañado por las capacidades y los perfiles adecuados", añadió Fera.

Cómo es trabajar en Gulf Agro

Más allá de los detalles específicos de este nuevo centro en Tucumán, Fera rechazó dar más especificaciones sobre las vacantes que las nuevas iniciativas de Gulf Agro podrán generar: "Lo importante es que la expansión genera nuevas oportunidades, tanto de manera directa como a través de la actividad asociada a nuestra operación y distribución (...) No trabajamos con una meta de incorporaciones entendida simplemente como crecimiento de dotación. Las búsquedas responden a necesidades concretas del negocio, nuevos proyectos y también a la incorporación de capacidades que necesitamos fortalecer."

Sin embargo, el Director de Recursos Humanos si indicó que al estar extendida la compañía en distintas provincias y regiones del país, las búsquedas suelen ser a nivel federal y no se concentran solo en la zona de Buenos Aires.

Respecto de los perfiles más buscados, las características valoradas se asocian al rol: "En los perfiles comerciales, por ejemplo, valoramos especialmente el conocimiento del mercado local y la capacidad de desarrollar relaciones de largo plazo con clientes y distribuidores", afirmó Fera.

Para cubrir estas distintas oportunidades, aseguró que en Gulf Agro "buscamos personas con orientación a resultados, capacidad de adaptación, autonomía y responsabilidad. La experiencia y los conocimientos técnicos son importantes, pero también lo son la actitud, la capacidad de escuchar, trabajar con otros y resolver problemas."

"Valoramos especialmente a quienes tienen iniciativa, pueden desenvolverse en contextos cambiantes y entienden que su desarrollo profesional también depende de su propia capacidad de aprender y asumir nuevos desafíos", sentenció.

A la vez, Fera aseguró que para los seleccionados para trabajar en Gulf Agro, la compañía cuenta con una propuesta de compensación y beneficios competitiva, que puede variar de acuerdo con las características y responsabilidades de cada posición. "Nuestra propuesta como empleador no se limita a la compensación. Buscamos ofrecer un entorno donde las personas tengan contacto directo con el negocio, puedan asumir responsabilidades, aprender y desarrollarse profesionalmente", añadió.

Otro dato que los interesados en postularse deben conocer es que Gulf, compañía madre de Gulf Agro, es propiedad total del Grupo Hinduja, y es una de las firmas downstream privadas más grandes del mundo, con presencia en más de 60 países (que en Argentina tiene a DeltaPatagonia como licenciataria).

Operando desde 1901, su negocio principal es Gulf Oil International (GOI), unidad dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes de alto rendimiento y productos asociados para diversos segmentos del mercado. GOI también otorga licencias para redes nacionales de Estaciones de Servicio en todo el mundo y actualmente está presente en más de 18 países con más de 1.250 estaciones.

Por eso mismo, algunas de las vacantes de Gulf Agro aparecen publicadas en el perfil de LinkedIn de Gulf Oil Argentina, y es necesario estar atento/a a las mismas para postularse. También se publican en plataformas tradicionales de búsqueda de talento, según aclaró Fera a este medio.

Foco en la agroindustria del NOA

Gulf Agro en Tucumán. Foto gentileza de Gulf Agro.

El primer centro de distribución exclusivo para Gulf Agro permitirá multiplicar el abastecimiento en la región y reducir hasta un 85% los tiempos de entrega, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de su línea de curafrutales y acompañar el crecimiento de una de las principales zonas productivas del país. El centro está ubicado en Ex Ruta 9, km 1287, Banda del Río Salí, Tucumán, y va a multiplicar la capacidad de almacenamiento de aceites minerales destinados a la protección de cultivos.

La elección de Tucumán responde a su peso dentro del mapa agroproductivo argentino y, particularmente, a su liderazgo en la industria citrícola. La provincia es un referente internacional en la producción de limones y funciona, además, como punto estratégico para conectar diferentes economías regionales del norte argentino.

La infraestructura inaugurada por Gulf está compuesta por ocho tanques verticales independientes (en foto principal). El establecimiento está preparado para realizar despachos a granel mediante camiones cisterna y distribuir productos fraccionados en contenedores, tambores e IBC.

Desde este nuevo establecimiento, abastecerá a productores, empresas agroindustriales, distribuidores y agronomías de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, según dijo la empresa a este medio en un comunicado.

"Hasta ahora, gran parte de estos productos debía viajar desde Buenos Aires u otros puntos del centro del país, un recorrido que podía demandar entre cinco y diez días", explicó Nicolas Juarez Bosch, Gerente de Agro Negocios de Gulf. "En el agro, disponer del producto en el momento preciso puede definir la eficacia de una aplicación. Con este centro pasamos de una logística que podía demandar entre cinco y diez días a una respuesta de 24 horas en Tucumán y de hasta 48 horas en otras provincias del NOA. No se trata solamente de almacenar insumos, sino de acompañar los tiempos reales de los cultivos", añadió.

Aunque la citricultura tendrá un lugar central, la nueva unidad también apunta a producciones de olivo, vid, tomate, frutilla, arándano, papa, palta, tabaco, hortalizas y otros frutales. El factor tiempo es especialmente relevante en estos cultivos.

Para distribuidores y productores, el nuevo esquema permitirá además realizar reposiciones con mayor frecuencia, trabajar con stocks más eficientes y evitar la necesidad de almacenar grandes volúmenes durante períodos prolongados.