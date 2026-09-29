El trámite permite modificar el titular de una asignación cuando el menor está al cuidado de un abuelo u otro familiar y es gratuito

Cuando un niño vive con sus abuelos y son ellos quienes se ocupan de su crianza, puede ocurrir que la asignación familiar siga registrada a nombre de uno de sus padres. Para esos casos, ANSES contempla un mecanismo que permite modificar el vínculo y registrar a la persona que efectivamente tiene a cargo al menor.

Se trata de la Adenda 63, un trámite gratuito que puede utilizar un abuelo, una abuela u otro familiar cuando el niño o adolescente no está bajo el cuidado de uno o de ambos progenitores. Si se cumplen las condiciones correspondientes, el cambio permite que ANSES evalúe el acceso a la asignación que corresponda.

Qué es la Adenda 63 y cuándo se puede usar

La Adenda 63 permite informar a ANSES que la persona que figura en sus registros ya no es quien tiene efectivamente a cargo al niño o adolescente. El objetivo es actualizar esa situación para que la prestación pueda quedar vinculada al adulto responsable del cuidado.

El mecanismo alcanza a las asignaciones previstas por la Ley 24.714, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares por hijo. La prestación que eventualmente corresponda depende de la situación del menor y de las condiciones que cumpla el adulto responsable.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un niño vive con sus abuelos, cuando sus padres no conviven con él o cuando otro familiar asumió de manera efectiva su cuidado.

Quiénes pueden pedir el cambio

La herramienta no está limitada a los abuelos. Pueden solicitarla las personas adultas que efectivamente tienen a su cargo a un niño o adolescente, lo que incluye a progenitores, familiares y referentes afectivos, según la situación.

En el caso de familiares, ANSES contempla expresamente a tíos, abuelos y hermanos mayores, siempre que puedan acreditar el vínculo y la situación de cuidado. El procedimiento está dirigido a niños y adolescentes de hasta 18 años.

Cuando se trata de una persona con discapacidad, la normativa no establece un límite de edad para este trámite. Es importante aclarar que la principal condición no es simplemente el parentesco.El adulto debe poder acreditar que es quien ejerce efectivamente el cuidado y convive con el menor, según la documentación y las evaluaciones que correspondan en cada caso.

Qué documentación necesitan presentar los abuelos

Para iniciar el trámite, el adulto responsable debe presentar su DNI original y una copia, además del DNI y la partida de nacimiento del niño o adolescente.

Además, el adulto responsable y el menor deben tener registrado el mismo domicilio en sus DNI. Este requisito permite acreditar que ambos conviven en el mismo domicilio. Como mencionamos anteriormente, si quien solicita el cambio es un abuelo, una abuela, un tío u otro familiar, también debe presentar la documentación necesaria para demostrar el parentesco.

En otras situaciones, como la de un referente afectivo, se debe acreditar la relación y las circunstancias que explican por qué esa persona está a cargo del menor.

Cómo se hace el trámite gratis ante ANSES

La Adenda 63 no se completa directamente como un formulario común de ANSES. La persona que tiene a cargo al menor debe acercarse a los organismos y equipos técnicos habilitados para confeccionar la documentación correspondiente.

También puede consultar en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES más cercana para conocer dónde se realiza el procedimiento en su jurisdicción. Los equipos habilitados pueden realizar entrevistas y solicitar documentación adicional antes de determinar si corresponde avanzar con el cambio.

Una vez acreditada la situación, se confecciona la documentación que integra la Adenda 63. El expediente incluye una nota de elevación, una declaración jurada y un informe de reconversión.

Con esa documentación completa, el adulto responsable debe presentarse ante ANSES junto con los DNI y las partidas de nacimiento correspondientes para registrar la nueva situación vincular. El organismo luego evalúa la liquidación de la asignación de acuerdo con la Ley 24.714.